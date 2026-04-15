Almoço saudável: 5 receitas de quiche de vegetais fáceis e deliciosas

Veja como preparar versões nutritivas e saborosas para variar o cardápio

  • Por EdiCase
  • 15/04/2026 12h00 - Atualizado em 15/04/2026 15h12
Quiche de alho-poró Quiche de alho-poró Imagem: Elena Zajchikova | Shutterstock

Comer bem não precisa ser complicado — e a quiche de vegetais prova isso. Essa preparação é uma maneira gostosa e prática de garantir a ingestão de nutrientes de que o organismo precisa todos os dias. Incluir mais legumes e verduras nas refeições ajuda a controlar o peso, a melhorar a disposição e a reduzir a inflamação no corpo, benefícios que fazem diferença na rotina de qualquer pessoa.

Com as receitas de quiche certas, dá para montar um almoço colorido, saboroso e nutritivo em pouco tempo. Separamos cinco versões com vegetais para você experimentar, variar o cardápio e provar que saúde e sabor combinam muito bem. Confira!

1. Quiche de alho-poró

Ingredientes

Massa

  • 1 e 1/2 xícara de chá de farinha de trigo integral
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 pitada de sal

Recheio

  • 2 talos de alho-poró em rodelas
  • 3 ovos
  • 1/2 xícara de chá de queijo ralado light
  • 1/2 xícara de chá de leite
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 colher de chá de sal

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, misture a farinha de trigo, o azeite e o sal e trabalhe até obter uma massa lisa. Depois, forre uma forma de fundo removível com a massa, pressionando bem o fundo e as laterais e faça furos com um garfo. Reserve.

Recheio

Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue o alho-poró até ficar macio. Reserve. Em uma tigela, misture os ovos, o leite, o queijo ralado e o sal até formar um creme homogêneo.

Em seguida, distribua o alho-poró sobre a massa e despeje o creme por cima. Leve ao forno preaquecido a 180°C por cerca de 35 minutos ou até firmar e dourar levemente.

2. Quiche de abóbora 

Ingredientes

Massa

  • 1 xícara de chá de farinha de trigo integral
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1/4 de xícara de chá de água
  • 1 colher de chá de sal

Recheio

  • 1 xícara de chá de abóbora em cubos pequenos
  • 3 ovos
  • 1/2 xícara de chá de queijo ralado light
  • 1/2 xícara de chá de leite
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1/2 colher de chá de noz-moscada
  • 1 colher de chá de sal

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, misture a farinha de trigo integral, o azeite de oliva, a água e o sal até formar uma massa firme. Forre o fundo e as laterais de uma forma, pressionando bem. Fure a massa com um garfo e reserve.

Recheio

Leve a abóbora ao forno em uma assadeira com azeite de oliva, em fogo médio, até ficar macia e levemente dourada. Em uma tigela, misture os ovos, o leite, o queijo ralado, a noz-moscada e o sal. Distribua a abóbora assada sobre a massa e despeje o creme por cima. Leve ao forno preaquecido a 180°C por cerca de 35 minutos, até firmar.

Quiche de espinafre com cogumelos Imagem: Stock_photografer | Shutterstock

3. Quiche de espinafre com cogumelos

Ingredientes

Massa

  • 1 xícara de chá de farinha de trigo integral
  • 1 ovo
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 colher de chá de sal

Recheio

  • 500 g de espinafre picado
  • 1/2 xícara de chá de cogumelos fatiados
  • 3 ovos
  • 1/2 xícara de chá de queijo em cubos
  • 1/2 xícara de chá de leite
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 colher de chá de sal

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela, misture a farinha de trigo, o ovo, o azeite de oliva e o sal até formar uma massa lisa. Depois, abra a massa e forre o fundo e as laterais de uma forma, pressionando bem para deixar uniforme. Fure a massa com um garfo e reserve.

Recheio

Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo alto e refogue os cogumelos até ficarem dourados. Acrescente o espinafre e refogue até murchar. Depois, em uma tigela, misture os ovos, o leite, o queijo em cubos e o sal.

Em seguida, distribua o refogado sobre a massa e despeje o creme por cima. Leve ao forno preaquecido a 180°C por cerca de 35 minutos, até firmar e dourar levemente. Retire do forno, aguarde alguns minutos e sirva.

4. Quiche de couve

Ingredientes

Massa

  • 2 xícaras de chá de farinha de aveia
  • 2 ovos
  • 1/4 de xícara de chá de azeite de oliva
  • 3 pitadas de sal

Recheio

  • 1 maço de couve-manteiga picada
  • 2 ovos
  • 1/2 xícara de chá de creme de leite light
  • 1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado
  • 1 colher de chá de pasta de alho
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • Sal a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, misture a farinha de aveia, o sal, os ovos e o azeite de oliva até formar uma massa homogênea e lisa. Forre o fundo e as laterais de uma forma, pressionando bem e fure a massa com um garfo. Leve ao forno preaquecido a 180°C por cerca de 20 minutos.

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio, adicione a pasta de alho e o sal. Acrescente a couve e refogue em fogo baixo até murchar. Em uma tigela, misture os ovos, o creme de leite, o queijo parmesão e o sal. Adicione essa mistura à couve refogada e misture bem.

Depois, retire a massa do forno, distribua o recheio por cima e leve novamente ao forno por cerca de 8 minutos, até firmar levemente. Sirva em seguida.

5. Quiche de berinjela

Ingredientes

Massa

  • 1 e 1/2 xícara de chá de farinha de trigo integral
  • 3 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1/4 de xícara de chá de água
  • 1 colher de chá de sal

Recheio

  • 2 berinjelas cortadas em cubos
  • 3 ovos
  • 1/2 xícara de chá de queijo ralado light
  • 1/2 xícara de chá de leite
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 colher de chá de páprica
  • 1 colher de chá de sal

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, misture a farinha de trigo integral, o azeite de oliva, a água e o sal até obter uma massa homogênea. Em seguida, forre uma forma, cobrindo o fundo e as laterais.

Recheio

Aqueça o azeite de oliva em fogo médio e doure a berinjela até ficar macia e levemente tostada. Acrescente a páprica e misture. Em uma tigela, misture os ovos, o leite, o queijo ralado e o sal. Distribua a berinjela sobre a massa e despeje o creme. Leve ao forno preaquecido a 180°C por cerca de 35 minutos, até dourar.

