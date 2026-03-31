Almoço saudável: 5 receitas leves com peixe para a semana santa

Confira opções simples e saborosas para agradar e surpreender toda a família

Salmão assado com ervas e limão Imagem: odetteungureanu | Shutterstock

Durante a Semana Santa, muitas pessoas buscam por alternativas mais leves e equilibradas para as refeições, mas sem abrir mão do sabor. É nesse contexto que as receitas com peixe ganham destaque, trazendo praticidade e variedade para o cardápio. Além de nutritivos, esses alimentos são versáteis e combinam com diferentes preparos, desde opções assadas até grelhadas e ensopadas. Outro ponto positivo é que essas receitas costumam ser rápidas, ideais para quem quer otimizar o tempo na cozinha.

A seguir, confira 5 receitas leves com peixe para a semana santa!

1. Salmão assado com ervas e limão

Ingredientes

4 filés de salmão

3 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Suco de 1 limão

Rodelas de limão, ramos de alecrim fresco, sal, pimenta-do-reino moída e tomilho a gosto

Modo de preparo

Forre uma assadeira com papel-manteiga ou alumínio e disponha os filés de salmão. Tempere os filés com sal, pimenta-do-reino, alho e as ervas. Regue com o azeite e o suco de limão, espalhando bem sobre o peixe. Coloque as rodelas de limão por cima e ao redor do salmão. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 15 a 25 minutos, dependendo da espessura dos filés, até que o peixe esteja macio e levemente dourado. Retire do forno e sirva em seguida.

2. Tilápia assada com legumes

Ingredientes

4 filés de tilápia

1 cenoura cortada em rodelas finas

1 abobrinha cortada em rodelas

1/2 pimentão cortado em tiras

1 tomate cortado em rodelas

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de azeite

Sal, ervas secas e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés de tilápia com o suco de limão, sal, pimenta-do-reino e ervas secas. Deixe descansar por cerca de 10 minutos para que o peixe absorva bem os sabores. Enquanto isso, organize os legumes em uma assadeira, formando uma camada uniforme. Acomode os filés sobre os legumes e regue tudo com o azeite. Cubra a assadeira com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 25 minutos. Após esse tempo, retire o papel-alumínio e deixe assar por mais 10 minutos, até o peixe ficar levemente dourado e os legumes macios. Sirva em seguida.

3. Filé de pescada ao molho de limão e iogurte

Ingredientes

4 filés de pescada

Suco de 1 limão

170 g de iogurte natural

1 colher de sopa de azeite

1 dente de alho picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés de pescada com limão, sal e pimenta-do-reino e deixe descansar por cerca de 10 minutos. Em uma frigideira, aqueça o azeite e grelhe os filés por 3 a 4 minutos de cada lado, até ficarem dourados por fora e macios por dentro. Reserve.

Para o molho, leve uma panela ao fogo baixo e misture o iogurte com o alho e uma pitada de sal. Aqueça delicadamente, mexendo sempre e sem deixar ferver, para manter a textura cremosa. Sirva o molho sobre o peixe. Sirva em seguida.

Peixe ensopado com batata Imagem: etorres | Shutterstock

4. Peixe ensopado com batata

Ingredientes

500 g de peixe cação cortado em cubos grandes

cortado em cubos grandes 2 batatas cortadas em pedaços

2 tomates maduros picados

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de azeite

1 colher de chá de páprica doce

1 xícara de chá de água

Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até começar a dourar levemente. Adicione o alho e refogue por mais alguns segundos, apenas até liberar aroma. Acrescente os tomates e cozinhe, mexendo ocasionalmente, até que se desmanchem e formem um molho mais encorpado e bem avermelhado.

Nesse momento, adicione a páprica doce e misture bem. Junte as batatas, despeje a água e cozinhe por cerca de 10 minutos, até começarem a ficar macias. Em seguida, adicione o peixe, tempere com sal e pimenta e cozinhe com a panela semitampada por mais 15 minutos. Evite mexer com colher para não desmanchar os pedaços — o ideal é apenas balançar a panela suavemente.

O ponto correto é quando o peixe está macio, as batatas cozidas e o caldo levemente espesso e bem incorporado. Finalize com cheiro-verde e sirva quente.

5. Moqueca leve de peixe

Ingredientes

500 g de peixe cação cortado em cubos

cortado em cubos 1 tomate picado

1/2 cebola fatiada

1/2 pimentão cortado em tiras

200 ml de leite de coco caseiro

1 colher de sopa de azeite

Sal, coentro picado e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até começar a ficar transparente. Adicione o pimentão e refogue por mais alguns minutos, até ficar levemente macio. Acrescente o tomate e cozinhe até começar a desmanchar, formando um molho rústico e aromático.

Adicione os cubos de peixe, tempere com sal e pimenta e misture delicadamente para não desmanchar. Despeje o leite de coco, abaixe o fogo e cozinhe com a panela semitampada por cerca de 15 minutos. Durante o preparo, evite mexer com colher — o ideal é apenas movimentar a panela suavemente para manter a integridade do peixe. O ponto correto é quando os pedaços estão macios e o caldo levemente encorpado. Finalize com coentro fresco e sirva quente.