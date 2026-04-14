Almoço saudável: 5 receitas para fortalecer a imunidade no outono
Aprenda a preparar pratos equilibrados e cheios de nutrientes que ajudam a manter o organismo protegido e com mais energia
No outono, as temperaturas começam a cair e o corpo exige mais atenção para se manter protegido. Nesse período, investir em uma alimentação equilibrada, rica em nutrientes e com ingredientes que fortalecem o sistema imunológico, pode fazer toda a diferença no bem-estar e na prevenção de doenças. Nesse contexto, legumes, verduras, proteínas magras e especiarias com ação antioxidante e anti-inflamatória ganham destaque, pois ajudam a fortalecer as defesas naturais do organismo.
A seguir, confira 5 receitas para fortalecer a imunidade no outono!
1. Carne refogada com abóbora
Ingredientes
- 400 g de patinho cortado em cubos
- 1/2 abóbora cortada em cubos
- 2 batatas cortadas em cubos
- 3/4 de xícara de chá de milho-verde
- 1/2 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de sopa de azeite
- 1/2 xícara de chá de água
- Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até começar a ficar transparente. Acrescente o alho e mexa até liberar aroma. Adicione a carne e sele bem todos os lados, mexendo ocasionalmente, até que fique dourada por fora.
Em seguida, adicione a batata e a abóbora, misturando para envolver os ingredientes nos temperos. Tempere com sal e pimenta-do-reino e acrescente a água. Tampe a panela e cozinhe em fogo médio por aproximadamente 15 a 20 minutos, mexendo de vez em quando, até que os legumes estejam macios.
Quando os legumes estiverem quase prontos, adicione o milho-verde e misture delicadamente. Deixe cozinhar por mais 3 a 5 minutos. Finalize com salsinha e sirva em seguida.
2. Frango ao molho de laranja com batata-doce
Ingredientes
- 2 filés de peito de frango
- Suco de 1 laranja
- 1 colher de chá de mel
- 1 batata-doce cortada em rodelas
- 2 dentes de alho picados
- Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma assadeira, coloque a batata-doce e tempere com azeite, sal e pimenta-do-reino. Leve ao forno médio preaquecido para assar até ficar dourada e macia. Reserve. Em um recipiente, tempere os filés de frango com alho, sal e pimenta-do-reino. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e grelhe o frango até dourar dos dois lados e ficar bem cozido por dentro. Retire e reserve.
Na mesma panela, adicione o suco de laranja e o mel, mexendo até formar um molho levemente encorpado. Volte o frango à frigideira e envolva-o no molho, deixando cozinhar por mais alguns minutos para absorver bem o sabor. Sirva a batata-doce assada com o frango ao molho.
3. Salmão assado com brócolis
Ingredientes
- 2 filés de salmão
- 1 brócolis em floretes
- 2 dentes de alho picados
- Suco de 1/2 limão
- Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, tempere os filés de salmão com sal, pimenta-do-reino, alho e suco de limão, espalhando bem os temperos. Em seguida, disponha os filés em uma assadeira untada com azeite. Ao redor, distribua os floretes de brócolis e regue com um fio de azeite. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20 a 25 minutos, até que o salmão esteja macio e levemente dourado e o brócolis cozido, porém ainda firme. Sirva em seguida.
4. Omelete com cogumelo e espinafre
Ingredientes
- 2 ovos
- 1/2 xícara de chá de cogumelo paris fatiado
- 1 xícara de chá de espinafre
- 1 dente de alho picado
- 1 pitada de cúrcuma em pó
- 1 colher de sopa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, bata os ovos com sal, pimenta-do-reino e cúrcuma até obter uma mistura homogênea. Reserve. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho até liberar aroma. Acrescente o cogumelo e cozinhe até ficar dourado e macio. Adicione o espinafre e mexa até murchar. Em seguida, despeje os ovos batidos sobre os ingredientes e cozinhe em fogo baixo, com a frigideira tampada, até que a omelete esteja firme e levemente dourada na parte inferior. Sirva em seguida.
5. Ensopado de frango com legumes e cúrcuma
Ingredientes
- 300 g de peito de frango cortado em cubos
- 2 cenouras cortadas em rodelas
- 1 batata cortada em cubos
- 1/2 abobrinha cortada em cubos
- 1/2 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de chá de cúrcuma em pó
- 1 colher de sopa de azeite
- 700 ml de caldo de legumes
- Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar levemente transparente. Acrescente o alho e mexa até liberar aroma. Adicione o frango e sele bem, mexendo ocasionalmente, até dourar por fora. Em seguida, adicione a cenoura e a batata, misturando para incorporar os sabores. Tempere com sal, pimenta-do-reino e cúrcuma, mexendo bem para distribuir os temperos.
Acrescente o caldo de legumes, tampe parcialmente a panela e deixe cozinhar em fogo médio por cerca de 15 a 20 minutos, mexendo de vez em quando. Quando os legumes estiverem quase macios, adicione a abobrinha. Cozinhe por mais 5 minutos, apenas para que ela fique macia sem desmanchar. Finalize com salsinha e sirva em seguida.
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