Áries: conheça o primeiro signo do zodíaco

Saiba quais características os arianos precisam desenvolver e conheça os desafios desses nativos

Signo de Áries é o primeiro do zodíaco Imagem: Allexxandar | Shutterstock

Áries é o primeiro signo do zodíaco. Regido por Marte, o elemento dos arianos é o Fogo e as pedras são Rubi e Jaspe vermelho. O aroma é canela, a cor é vermelha, o arcano do tarô é o mago, o salmo é 28 e os números da sorte são 9, 18, 27, 36, 45 e 54. Por marcar o início do Ano-Novo Astrológico, Áries possui grande importância, afinal, representa o nascimento. Os arianos são pessoas curiosas, livres e estão sempre em busca de conhecimento.

Guerreiros natos

Os arianos adoram um desafio e fazem de tudo para superar os próprios limites. Regidos por Marte, trazem na essência a força do Deus da Guerra. “São ótimos líderes. Essa é uma forma que eles direcionam bem a energia sempre tão ativa e pronta para resolver tudo”, avalia a astróloga Thaís Mariano.

Amantes de esportes

Segundo a astróloga, os nativos de Áries amam atividades esportivas.“E essa é realmente uma boa maneira de descarregar todo o seu excesso de energia. Podem se dar muito bem em esportes que exijam coragem, determinação, força e vitalidade”, conta.

Os mais ágeis do zodíaco

Decididas e ágeis, as pessoas de Áries costumam focar no que realmente desejam e não perdem tempo com dúvidas. “Tem sempre muitas ideias e costumam fazer várias coisas ao mesmo tempo”, diz Thaís Mariano. Essa atitude pode parecer um pouco autoritária, mas ela é apenas fruto do comportamento impaciente dos arianos. “Para eles, tudo pode e precisa ser resolvido o quanto antes. Então, se alguém demora a decidir, acabam decidindo na intenção de ajudar, mesmo que possa soar diferente”, esclarece a astróloga.

Características que precisam desenvolver

Certamente, a paciência é algo que os nativos de Áries precisam exercitar. Isso porque a falta dela pode prejudicar a convivência com outras pessoas e levá-los a atos impulsivos. “Além disso, a impaciência pode gerar grande ansiedade. Muitas vezes, eles não conseguem fazer tudo com cuidado por fazerem muitas coisas ao mesmo tempo, deixando passar detalhes”, analisa Thaís Mariano.

Desafio dos arianos

Conforme explica Thaís Mariano, lidar com a raiva e a agressividade é um grande desafio para as pessoas de Áries. São “características muito presentes e que podem levar a grandes prejuízos e dificuldades em suas relações e em sua própria vida”, alerta. A astróloga também comenta que esses ativos apresentam dificuldade para obedecer a ordens e atender a compromissos. Isso se dá devido ao fato de que eles possuem a tendência a se comprometerem com mais atividades do que realmente conseguem realizar.

Símbolo do signo de Áries (Imagem: Jackie Niam | Shutterstock)

Símbolo de Áries

O símbolo que representa o signo de Áries é o carneiro, que utiliza os chifres para lutar e abrir caminhos. Além disso, é também um animal que representa coragem, agressividade e liderança, uma vez que é o responsável por coordenar o rebanho.

Mulher de Áries

Impetuosa, decidida e corajosa, a Ariana está sempre pronta para lutar por si e por sua independência. “Gosta de desafios e precisa deles como uma motivação para se inspirar e ir em busca do que deseja. É uma mulher de ação”, avalia Thaís Mariano. A astróloga ainda comenta que a nativa de Áries é autêntica e não preenche o arquétipo que esperam dela, “especialmente se esperam uma mulher submissa e maleável”.

Uma grande líder

A mulher de Áries exibe segurança e é uma líder nata. Segundo a astróloga, essa nativa faz questão de demonstrar o quanto merece estar na posição que ocupa e o quanto precisou ser forte e determinada para chegar até ali. “Pode se tornar agressiva quando é para defender o seu posto ou para lutar por reconhecimento”, acrescenta.

Homem de Áries

De acordo com a astróloga Thaís Mariano, o ariano é o típico cavalheiro clássico montado em seu cavalo branco, pronto para salvar quem ama. Contudo, é preciso lembrá-lo que nem todos estão em perigo e que sua interferência não é bem-vista em muitos casos.

Um ser de muitas faces

Com todo o seu espírito competitivo e de liderança, o homem de Áries está sempre querendo dominar a relação, impor a sua vontade e mostrar-se como parceiro ideal. “Tem a tendência a idealizar a pessoa com quem se relaciona, esperando que ela corresponda às suas expectativas”, relata Thaís Mariano.

Entretanto, segundo a astróloga, esse comportamento do nativo de Áries ocorre para que ele possa esconder sua fragilidade e o seu medo de se frustrar. “No fundo, o ariano é sensível e dedicado. Quando consegue se propor a usar toda a sua energia de movimento e mudanças para modificar a si mesmo, pode conquistar muito crescimento, construindo uma relação mais real e saudável”, complementa.

Arianos no amor

Intensas e apaixonadas, as pessoas de Áries costumam amar de forma avassaladora. Porém, de acordo com a astróloga Thaís Mariano, toda essa paixão pode levá-las a relacionamentos rápidos. “Isso porque podem perder o interesse quando não encontram no outro o que esperavam”, esclarece.

Por isso, os nativos de Áries são desafiados a aprender a lidar com o descontrole emocional e a entender que cada indivíduo ama de uma forma. “Com todo o arquétipo de guerreiro pronto para a luta, os arianos são conquistadores e encontram mais motivação na conquista do que na manutenção da relação em si, já que estão sempre buscando movimentos e novidades”, analisa Thaís Mariano.

No entanto, quando trabalham a impaciência e conseguem enxergar o lado do outro, podem criar laços e viver uma relação duradoura. “Se relacionar com um ariano, com certeza, vai trazer emoções e movimento, além de uma boa dose de aventura e dinamismo para a sua vida”, garante a astróloga.

Profissões mais alinhadas com Áries

Por ser o primeiro representante do zodíaco, Áries rege o nascimento, os inícios e abre caminhos. “Os nativos deste signo estão sempre em busca de se conhecer, de saber quem são. Tudo isso os leva em busca de aventuras, de novos movimentos, como se sempre estivesse procurando algo”, observa Thaís Mariano. Além disso, a astróloga comenta que o planeta Marte (regente do signo) de Áries rege as mãos, a cabeça e as agulhas. Portanto, devido a essa regência e a toda a motivação presente no signo.

Os arianos se destacam nas seguintes profissões: