Astrologia védica: descubra qual é o seu signo indiano

Astróloga explica as principais características de cada nativo, segundo o horóscopo indiano

Astrologia indiana possui 7 astros regentes Imagem: blue Leafe | Shutterstock

Utilizada para fazer previsões e auxiliar no desenvolvimento pessoal, a astrologia védica é conhecida pela precisão. Por meio do estudo dos astros, é possível descobrir pontos positivos e negativos de cada pessoa.

A astróloga do Astrocentro, Yara Vieira, explica que a base da astrologia indiana é semelhante à ocidental. Também utiliza a divisão em 12 casas dos conjuntos estelares. Entretanto, ela usa o sistema sideral para orientação. Ou seja, são as estrelas que servem como parâmetro.

“As casas do horóscopo indiano não coincidem com as da astrologia ocidental. Então, uma pessoa que é regida pelo primeiro signo do nosso sistema não estará sob o primeiro signo védico”, explica.

Astros regentes

Outra diferença, segundo Yara, é em relação aos astros regentes. Enquanto nossa astrologia conta com 12 astros, a védica conta apenas com 7: Sol, Lua, Marte, Mercúrio, Júpiter, Saturno e Vênus. Por meio desse sistema, é possível confeccionar 3 mapas: natal, lunar e solar.

“O Mapa Natal necessita da hora do nascimento para ser confeccionado e possibilita realizar previsões sobre família, carma, espiritualidade, filhos, profissão, casamento e doenças. O Mapa Lunar pode ser feito sem a hora do nascimento e é voltado para saúde, sorte, família e vidas passadas. Já o Mapa Solar permite interpretações sobre profissão, saúde, família, sorte e carma”, explica a astróloga.

Para entender o que a astrologia védica diz sobre você, Yara Vieira conta mais sobre seu signo indiano. Confira!

Mesha (14/04 a 13/05)

Primeiro signo do horóscopo indiano, os nascidos sob a regência de Mesha são pessoas originais e pioneiras. Determinadas, não medem esforços para perseguir seus objetivos. São impacientes, mas generosas, e regidas por Marte.

Essa influência faz com que sejam indivíduos comunicativos e persuasivos. No amor, não gostam de joguinhos. São fáceis de serem conquistadas e gostam de se envolver com pessoas dinâmicas. Apreciam fazer pequenas loucuras por paixão.

Vrishabha (14/05 a 13/06)

A meta dos nascidos sob o signo de Vrishabha é buscar a independência. Como não abrem mão do certo pelo incerto, só correm atrás de algo se realmente acreditarem que sua conquista será sólida e durável. Amam músicas e filmes emocionantes.

Essas pessoas apreciam uma gastronomia exótica e diferente. São carinhosas e dedicadas, não entendem como pode existir gente má e indelicada no mundo. No amor, detestam competir! Às vezes, demoram a encontrar a alma gêmea, mas, quando encontram, é algo duradouro.

Mithuna (14/06 a 14/07)

Determinadas, sonhadoras e boas conselheiras, as pessoas regidas por Mithuna são espirituosas, entusiasmadas e amam fazer amizade. Contudo, possuem gênio forte e não se sentem bem quando são ignoradas ou isoladas. Todo esse estresse pode fazer com que desenvolvam diversos tipos de doenças.

Às vezes, se comunicam melhor escrevendo do que falando. Gostam de se informar e costumam saber de tudo um pouco. Por terem muitas habilidades, podem seguir mais de uma carreira ao longo da vida. O planeta regente é Mercúrio.

Apesar de ser um indivíduo sonhador, não se frustra com facilidade. Seu ponto fraco é ter dificuldade para tomar decisões! No amor, adora jogar charme e não curte se relacionar com pessoas ciumentas e possessivas. Valoriza mais um parceiro amigo do que um amor louco.

Karkataka (15/07 a 15/08)

Extremamente sensíveis, os regidos por Karkataka tem facilidade para se envolver com problemas alheios. Isso acontece porque são pessoas que possuem um forte senso de justiça e ética. Querem levar igualdade a todos. Apegados à família, costumam ser atraídos pelos assuntos ligados ao lar.

Amam estar em contato com a natureza, principalmente com o mar. Regidas pela Lua, são pessoas românticas, imaginativas e sonhadoras. No amor, prezam a fidelidade. Por serem românticas e apaixonadas, não perdoam quando brincam com seus sentimentos.

Shimha (16/08 a 15/09)

Liderança, comando e governo: essa é a tríade que define aqueles nascidos sob o signo de Shimha. São pessoas que gostam de se exercitar e de refletir sobre a vida. Persistentes e determinadas, usam toda a energia que possuem para lutar pelos objetivos. Não costumam guardar rancor e são apaixonadas pela família.

Como são regidos pelo Sol, esses nativos possuem muita energia e coragem. Brilham onde estiverem! Gostam de luxo e querem garantir a estabilidade financeira. No amor, sabem manipular como ninguém. Deixam o companheiro acreditar que estão com as rédeas da situação, quando na verdade quem está no comando são eles.

Kanya (16/09 a 15/10)

Dedicadas, inteligentes e sensíveis, as pessoas de Kanya são diplomáticas e estão sempre dispostas a ajudar. Sensíveis, se apegam aos outros com facilidade, tendo muitas paixões durante a vida. São admiradoras das artes, da estética e do design. Buscam se desenvolver espiritualmente por meio da meditação.

Além disso, são autoconfiantes e sabem discursar como ninguém. Assim, conquistam a todos com o carisma. Regidos por Mercúrio, tais nativos demoram a tomar decisões, porque gostam de analisar tudo, cada detalhe e cenário. No amor, arrasam na cama, são sensuais e criativas. Fazem de tudo para o relacionamento dar certo.

O planeta Vênus, regente de Thula, aguça o lado humanitário e idealista dos indivíduos (Imagem: NASA images | Shutterstock)

Thula (16/10 a 14/11)

As pessoas de Thula são justiceiras, gentis e intuitivas. Elas nunca deixam o espírito de equipe de lado. Fazem o que dão na telha, já que não ligam para a opinião dos outros. São revolucionárias e adoram liderar mudanças.

Vênus, regente de Thula, aguça o lado humanitário e idealista dos indivíduos. Comunicativos, gostam de ter muitos amigos e são ótimos anfitriões. No amor, se apaixonam e desapaixonam com a mesma velocidade. No entanto, quando estão em um relacionamento, são as pessoas mais afetuosas do mundo.

Vrishkha (15/11 a 14/12)

Os nascidos sob a regência de Vrishkha não gostam de chamar a atenção. Eles tentam passar despercebidos em todas as situações. Apesar disso, são autoconfiantes e estão sempre em busca de novos desafios.

Orgulhosos e exigentes, nunca se enganam em relação às pessoas, seja para o bem ou para o mal. Têm interesse por tudo que é misterioso e oculto. Por serem regidos por Marte, costumam ser cheios de energia e contam com um espírito aventureiro. No amor, gostam de mandar. No entanto, costumam ter relacionamentos duradouros. Precisam trabalhar o lado ciumento e, às vezes, possessivo.

Dhanus (15/12 a 14/01)

As pessoas do signo de Dhanus são otimistas, alto astral e positivas. Tentam deixar a negatividade o mais longe possível. Amam a natureza, são independentes e adoram uma aventura! Estão sempre prontas para encarar um novo desafio. Além disso, possuem grande facilidade para se adaptar a mudanças.

O que precisa trabalhar é o hábito de falar demais. Júpiter, planeta regente deste signo, faz com que sejam muito amáveis. São a simpatia em pessoa. Sabem lidar bem com o dinheiro, são honestas, tolerantes e práticas. No amor, querem ter o espaço delas e fazem questão de direitos iguais.

Makara (15/01 a 12/02)

Os nascidos sob o signo de Makara são simpáticos, honestos e generosos. Tomam decisões de forma prática. São consideradas, por vezes, frios ou egoístas. Seguras, originais e independentes, possuem inteligência criativa e valorizam a opinião dos outros.

Regidos por Saturno, acreditam que todas as conquistas só chegam depois de muito trabalho e esforço. No amor, não têm apenas um, mas os dois pés atrás. Por demorarem muito para decidir entrar ou não em um relacionamento, acabam deixando grandes paixões passarem.

Khumba (13/02 a 12/03)

Se precisa lidar com uma situação improvável e difícil, chame alguém do signo de Khumba. Os nascidos nesse signo são independentes e costumam ser a liderança da família. Contam com grande senso protetor, são generosos e sempre demonstram compaixão por quem está sofrendo.

Sob a influência de Saturno, este nativo ama viajar! É sonhador e vive se perdendo em suas divagações. No entanto, é nessas horas que as ideias mais brilhantes aparecem! No amor, é o rei das paixões platônicas. Quando encontra um companheiro real, exige que sua liberdade seja respeitada.

Meena (13/03 a 13/04)

Os nascidos sob o signo de Meena são os chorões do horóscopo indiano. São muito sentimentais e se emocionam com facilidade. São ligados à família e amam demonstrações afetivas. Possuem interesse por assuntos espirituais e gostam de sentir que são úteis ajudando as pessoas. No entanto, perdem o foco com muita facilidade.

Como possuem Júpiter como planeta regente, costumam esquecer suas raízes. Apresentam um grande apreço por aventuras, de preferência, acompanhados. No amor, apesar de todo o romantismo, costumam ser desconfiados demais, o que pode causar brigas desnecessárias.

Por Luana Farias