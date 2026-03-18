Bacalhoada: 3 receitas especiais para a Páscoa

Da versão clássica à cremosa, aprenda a preparar opções simples e saborosas deste prato tradicional

Bacalhoada com batata, ovo e azeitona Imagem: maxbelchenko | Shutterstock

A Páscoa é aquela data perfeita para reunir a família à mesa e celebrar com sabor e carinho. Mais do que ovos de chocolate, ela simboliza renovação, esperança e união. Entre os pratos que não podem faltar, a bacalhoada se destaca como uma receita clássica e cheia de personalidade, perfeita para transformar um almoço simples em um momento especial.

A seguir, confira 3 receitas especiais de bacalhoada para a Páscoa!

1. Bacalhoada com batata, ovo e azeitona

Ingredientes

600 g de bacalhau dessalgado em lascas

dessalgado em lascas 4 batatas cozidas e cortadas em rodelas

2 cebolas cortadas em rodelas

3 dentes de alho fatiados

3 ovos cozidos e cortados em rodelas

1/2 xícara de chá de azeitona preta

1/2 xícara de chá de azeite de oliva

Orégano, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Folhas de manjericão para decorar

Água

Modo de preparo

Em uma panela, cubra o bacalhau com água e leve ao fogo médio para ferver por cerca de 5 minutos. Escorra e reserve. Em uma frigideira, aqueça parte do azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados e macios. Em um refratário, faça uma camada com as batatas, distribua o bacalhau por cima e cubra com a cebola refogada. Tempere com sal, pimenta-do-reino e orégano. Regue com o restante do azeite. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 30 a 35 minutos, até dourar levemente. Retire do forno, finalize com os ovos cozidos, as azeitonas e as folhas de manjericão. Sirva em seguida.

Bacalhoada tradicional portuguesa Imagem: maxbelchenko | Shutterstock

2. Bacalhoada tradicional portuguesa

Ingredientes

700 g de bacalhau dessalgado em lascas

5 batatas cozidas e cortadas em rodelas

3 tomates maduros cortados em rodelas

2 cebolas cortadas em pétalas

4 dentes de alho fatiados

4 ovos cozidos e cortados em rodelas

1/2 pimentão vermelho cortado em rodelas

cortado em rodelas 1/2 xícara de chá de azeitona preta

1/2 xícara de chá de azeite de oliva

Ramos de alecrim, tomilho, folhas de salsinha, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça metade do azeite em fogo médio e refogue levemente a cebola, o alho e o pimentão até ficarem macios e levemente dourados. Em um refratário, faça uma camada com as batatas, distribua o bacalhau por cima e adicione a mistura de cebola, alho e pimentão. Acrescente as rodelas de tomate e tempere com sal, pimenta-do-reino e parte das ervas. Regue com o restante do azeite.

Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 25 a 30 minutos, até os ingredientes estarem bem incorporados e levemente dourados. Retire do forno e finalize com os ovos cozidos, as azeitonas pretas e o restante das ervas frescas. Sirva em seguida.

3. Bacalhoada cremosa com batata

Ingredientes

500 g de bacalhau dessalgado e desfiado

5 batatas cozidas e amassadas

cozidas e amassadas 200 g de creme de leite

1/2 xícara de chá de leite

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1/2 xícara de chá de azeite de oliva

100 g de queijo muçarela ralado

Sal, salsinha picada, pimenta-do-reino moída e noz-moscada em pó a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, em fogo médio, refogue a cebola e o alho no azeite até dourar. Acrescente o bacalhau desfiado e cozinhe por alguns minutos. Reserve. Em um recipiente, misture as batatas amassadas com o leite e o creme de leite até formar um creme liso. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Em um refratário, coloque uma camada do creme de batata, uma de bacalhau e finalize com o restante do creme. Cubra com queijo muçarela e leve ao forno preaquecido a 180 °C até gratinar. Finalize com salsinha. Sirva em seguida.