Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 01 a 07 de dezembro de 2025

A primeira semana de dezembro se abrirá como um portal energético de renovação e ajustes internos. O baralho cigano indica que este período funcionará como uma preparação espiritual e emocional para a reta final do ano, trazendo luz a questões que estavam nebulosas e favorecendo decisões importantes.

Haverá uma sensação forte de retomada de força pessoal, como se antigos bloqueios finalmente começassem a se dissolver. Este será um momento ideal para reorganizar prioridades, fazer limpezas — externas e internas — e permitir que novas possibilidades se aproximem de maneira mais fluida. O Mestre Ravi Vidya destaca que todo movimento iniciado agora tenderá a se prolongar pelos próximos meses, abrindo caminho para transformações profundas que se consolidarão em 2026.

A seguir, confira as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!

Áries

A carta “A Cegonha” anuncia um ciclo de renovação que se manifestará tanto no plano interno quanto em mudanças externas concretas. Você perceberá um impulso forte para transformar rotinas, repensar metas e iniciar projetos que estavam guardados.

Será como se algo dentro de você despertasse e pedisse mais liberdade e movimento. No amor, a semana favorecerá recomeços, conversas que alinharão expectativas e decisões conjuntas que renovarão o vínculo. Para as pessoas solteiras, encontros inesperados trarão entusiasmo e o desejo de viver algo novo com intensidade.

Touro

A carta “A Casa” reforça a importância de fortalecer suas bases emocionais e práticas. Esta será uma semana em que você se voltará para si, buscará mais silêncio e sentirá necessidade de proteger a própria energia. A vida familiar pedirá atenção, seja para resolver assuntos pendentes, seja para estreitar laços. No trabalho, você se beneficiará de uma postura mais reflexiva, analisando cada detalhe antes de agir. No amor, a atmosfera será de intimidade e acolhimento; gestos simples fortalecerão profundamente as relações.

Gêmeos

A carta “A Carta” revela uma semana marcada por diálogos esclarecedores, contratos, mensagens e decisões importantes que poderão mudar o rumo de algumas situações. A comunicação circulará em todas as direções, muitas vezes trazendo respostas aguardadas. Será um período excelente para entrevistas, negociações e qualquer troca que dependa de palavras bem escolhidas. No amor, a sinceridade será essencial, especialmente para resolver mal-entendidos ou definir o futuro de uma relação.

Câncer

A carta “Os Peixes” indica prosperidade emocional e material, favorecendo movimentos de expansão e abertura. Você poderá notar um aumento de energia intuitiva e sensibilidade espiritual, que guiará suas escolhas para caminhos alinhados ao seu verdadeiro propósito. No trabalho, ganhos inesperados, reconhecimento ou oportunidades adormecidas poderão ressurgir. No amor, os laços se intensificarão, e o coração se mostrará mais disponível para expressar sentimentos profundos.

Leão

A carta “O Sol” ilumina sua caminhada com vitalidade, clareza e força de realização. A semana trará um vento de sorte, destravando situações e permitindo concluir pendências com mais facilidade. Sua energia pessoal estará elevada, atraindo admiração e boas oportunidades. No amor, momentos de alegria e conexão sincera fortalecerão vínculos e abrirão portas para vivências mais duradouras e apaixonadas.

Virgem

A carta “A Raposa” pede atenção aos detalhes e sabedoria ao lidar com situações complexas. Alguém poderá testar seus limites ou tentar desviar seu foco, mas sua capacidade analítica permitirá que você perceba tudo a tempo. Será uma semana propícia para planejamentos estratégicos, reorganização e análises profundas. No amor, será essencial manter a mente aberta e evitar narrativas imaginárias que gerem tensão; a clareza chegará por meio de observação e calma.

Libra

A carta “O Jardim” ressalta expansão social e oportunidades que surgirão por meio de contatos, encontros e conversas espontâneas. Você terá mais disposição para se conectar com pessoas e participar de eventos que abrirão portas importantes. No trabalho, colaborações fluirão com leveza e renderão resultados sólidos. No amor, a semana prometerá encontros agradáveis, harmonia e uma sensação de que tudo se desdobrará naturalmente.

Escorpião

A carta “A Lua” intensifica emoções, profundidade e sensibilidade espiritual. Revelações internas e externas poderão surgir, permitindo enxergar verdades antes encobertas. Será um período excelente para meditação, práticas espirituais e movimentos de autoconhecimento. No amor, a conexão se fortalecerá quando você se permitir sentir de forma autêntica e compartilhar vulnerabilidades e desejos profundos.

Sagitário

A carta “O Chicote” sugere disciplina, ajustes e maturidade nas decisões. Algumas situações exigirão posicionamento firme, mas o resultado trará sensação de leveza. A semana ajudará você a cortar excessos, romper padrões nocivos e se alinhar com objetivos mais reais. No amor, será importante cuidar dos impulsos; escolha as palavras com sabedoria e busque compreender antes de reagir.

Capricórnio

A carta “A Âncora” representa estabilidade, comprometimento e uma sensação crescente de segurança. Será uma ótima semana para colocar a vida em ordem, firmar contratos, estabilizar relações e reforçar estruturas para o futuro. No amor, a confiança e a responsabilidade conjunta fortalecerão o vínculo, inaugurando uma fase mais madura e sólida. Tudo o que for construído agora tenderá a se manter firme pelos próximos meses.

Aquário

A carta “O Trevo” aponta para oportunidades rápidas e inesperadas, capazes de alterar o curso de algo importante. Estar atento(a) aos sinais será fundamental para agir com espontaneidade. No trabalho, ideias inovadoras ganharão destaque. No amor, situações leves despertarão entusiasmo e conexões naturais. A semana trará um sopro de sorte que deverá ser aproveitado com consciência.

Peixes

A carta “A Torre” indica introspecção, recolhimento e uma busca profunda por equilíbrio emocional. Apesar da energia silenciosa, o período será altamente produtivo no campo espiritual e mental, permitindo enxergar com clareza aquilo que antes parecia confuso. No amor, compreender a si será o caminho para compreender o outro, fortalecendo relações e trazendo respostas importantes sobre o futuro.

