Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 08 a 14 de setembro de 2025

Descubra o que as cartas revelam para a semana de cada nativo do zodíaco

Será uma semana de de ajustes e oportunidades escondidas Imagem: mountain beetle | Shutterstock

O baralho cigano anuncia uma semana de ajustes e oportunidades para cada signo. Segundo o Mestre Ravi Vidya, será um período para observar os sinais sutis, valorizar os detalhes e confiar no que a intuição revelar. Nem tudo estará claro de imediato, mas as cartas mostram que pequenas mudanças gerarão grandes transformações.

A seguir, confira as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!

Áries – Carta da Carta

Será uma boa semana para o ariano resolver burocracias ou retomar contatos Imagem: Katya Bogina | Shutterstock

Mensagens, notícias e documentos terão grande importância. Algo esperado finalmente chegará, trazendo clareza e movimentação. A energia será de comunicação, mas será preciso ter cuidado com mal-entendidos: as palavras deverão ser claras. Será uma boa semana para resolver burocracias ou retomar contatos.

Touro – Carta do Urso

O taurino deverá ter atitudes mais firmes nesta semana Imagem: Katya Bogina | Shutterstock

Questões de poder e controle estarão em evidência. A carta do “Urso” traz força e proteção, mas também alerta para o risco de atitudes possessivas, seja de sua parte ou de outros. Haverá a necessidade de firmeza, mas não deixe a teimosia atrapalhar negociações ou relacionamentos.

Gêmeos – Carta do Sol

Será uma semana de destaque para o geminiano, ideal para assumir papéis de liderança Imagem: Katya Bogina | Shutterstock

A luz brilhará sobre você. A carta do “Sol” anuncia reconhecimento, conquistas e clareza. Projetos importantes ganharão força, e o esforço será recompensado. Será uma semana de destaque, ideal para assumir papéis de liderança. No entanto, será necessário manter a humildade para não criar rivalidades.

Câncer – Carta das Estrelas

Será uma semana para o canceriano confiar no destino e buscar conexão com a fé Imagem: Katya Bogina | Shutterstock

Proteção espiritual e inspiração estarão presentes. A carta da “Estrela” indica esperança renovada e caminhos iluminados. Será uma semana para confiar no destino e buscar conexão com a fé. Novos planos começarão a ganhar forma e fluidez.

Leão – Carta da Raposa

A inteligência será a chave para o leonino vencer desafios Imagem: Katya Bogina | Shutterstock

A esperteza será a maior aliada. A carta da “Raposa” pede cautela, observação e estratégia. Será preciso estar atento(a) para não cair em ilusões ou manipulações. No trabalho, acordos deverão ser revistos e os planos mantidos em discrição. A inteligência será a chave para vencer desafios.

Virgem – Carta da Criança

Será uma semana para o virginiano se permitir experimentar e não levar tudo tão a sério Imagem: Katya Bogina | Shutterstock

Um ciclo de renovação se abrirá. A carta da “Criança” indica leveza, novidades e oportunidades inesperadas. Será uma semana para se permitir experimentar e não levar tudo tão a sério. Reencontros e momentos de alegria simples trarão inspiração.

Libra – Carta da Montanha

O libriano poderá organizar metas e planejar estratégias Imagem: Katya Bogina | Shutterstock

Obstáculos poderão surgir, pedindo paciência e perseverança. A carta da “Montanha” não bloqueia, apenas exige esforço e preparo para ser superada. O período servirá para organizar metas e planejar estratégias. Cada passo será sólido e o aprendizado, duradouro.

Escorpião – Carta da Cegonha

Será o início de um novo ciclo no trabalho ou na vida pessoal de escorpiano Imagem: Katya Bogina | Shutterstock

Mudanças positivas estarão a caminho. A carta da “Cegonha” anuncia novidades, recomeços e movimentos. Será o início de um novo ciclo no trabalho ou na vida pessoal. Será hora de se abrir ao inesperado e acolher o que chegar, mesmo que mude a rotina.

Sagitário – Carta do Coração

A semana trará ao sagitariano mais abertura para o amor Imagem: Katya Bogina | Shutterstock

Os sentimentos estarão em alta. A carta do “Coração” revela encontros importantes, fortalecimento de laços e abertura para o amor. Se já houver uma relação, o momento trará maior cumplicidade. Se estiver solteiro(a), novas conexões poderão surgir.

Capricórnio – Carta do Jardim

Será uma semana para o capricorniano ampliar contatos Imagem: Katya Bogina | Shutterstock

A carta do “Jardim” traz encontros sociais, convites e abertura de caminhos por meio de pessoas. Será uma semana para ampliar contatos e participar de eventos. Oportunidades virão do convívio, mas será preciso separar o que for superficial do que realmente tiver valor.

Aquário – Carta da Árvore

Será uma semana de maturidade, estabilidade e fortalecimento para o aquariano Imagem: Katya Bogina | Shutterstock

A carta da “Árvore” simboliza crescimento lento, mas sólido. Esta será uma semana de maturidade, estabilidade e fortalecimento, especialmente no campo da saúde. Será o momento de investir em hábitos que trarão resultados a longo prazo.

Peixes – Carta da Foice

O pisciano terá a oportunidade de fazer cortes necessários em sua vida Imagem: Katya Bogina | Shutterstock

A carta da “Foice” indica cortes necessários. Será hora de encerrar algo que já não traz frutos, seja um hábito, uma situação ou até um vínculo. Embora possa parecer duro, esse corte abrirá espaço para novas oportunidades.

Ravi Vidya

O mestre Ravi Vidya é um médium renomado, especialista na leitura do baralho cigano. Com sua habilidade extraordinária de interpretar as cartas, ele tem ajudado muitas pessoas a encontrar clareza e orientação em suas vidas.