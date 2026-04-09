Barba é o novo cabelo? Conheça 3 estilos que estão em alta

O excesso de marcação perde espaço para um visual mais equilibrado, harmônico com o rosto e conectado com o corte de cabelo

A barba ganha destaque e redefine o visual masculino atual Imagem: Just dance | Shutterstock

Nos últimos anos, a barba deixou de ser apenas um detalhe e passou a ocupar um papel central na construção da identidade masculina. Nesta estação, ela se consolida como um dos principais elementos de estilo do homem moderno, muitas vezes mais determinante do que o próprio corte de cabelo.

Segundo o especialista em beleza masculina Paulo Silva, que comanda a Black Zone Barbearia, o comportamento do homem que quer um visual moderno mudou. “Antes o foco estava no cabelo. Hoje, muitos clientes chegam com referências de barba, buscando alinhar formato, volume e acabamento com o estilo de vida e personalidade”, explica.

O homem atual está mais atento à própria imagem, mas de forma prática e funcional, e a barba entra nesse contexto como um elemento versátil, que pode transmitir desde um visual sofisticado até um estilo despojado, dependendo do formato escolhido e da manutenção exigida.

Tendências de barba

Entre as principais tendências outono-inverno, destacam-se as barbas mais naturais, com acabamento bem definido, respeitando o crescimento individual dos fios. O excesso de marcação perde espaço para um visual mais equilibrado, harmônico com o rosto e conectado com o corte de cabelo.

Outro movimento apontado por Paulo Silva é a busca por personalização. Cada vez mais, o desenho da barba é pensado de acordo com o formato do rosto, densidade dos fios e rotina do cliente. “Não existe mais padrão único. O que se percebe é uma construção individual de estilo”, reforça.

Abaixo, o especialista lista três estilos de barba atuais, que se adequam a diversos formatos de rosto e trazem personalidade ao homem. Confira!

1. Barba natural com pouco volume

A barba com pouco volume valoriza a leveza do visual e traz um ar mais jovem Imagem: Reprodução digital | Black Zone Barbearia

Neste estilo de barba com pouco volume, valoriza-se o crescimento natural dos fios, que são aparados para trazer elegância e aspecto de cuidado, mas sem parecer muito formal. Transmite jovialidade e é ideal tanto para quem tem pouco volume quanto para quem se preocupa com falhas, porque o barbeiro profissional consegue trabalhar respeitando o desenho do rosto. Adapta-se a qualquer formato de rosto.

2. Barba natural com bastante volume

A barba com bastante volume aposta no equilíbrio para valorizar os traços faciais Imagem: Reprodução digital | Black Zone Barbearia

A barba com bastante volume também valoriza o crescimento natural dos fios, mas, neste caso, o barbeiro trabalha com técnicas diferentes para cada tipo de rosto: nos redondos, privilegia-se o volume no queixo em detrimento do lateral, para alongamento, enquanto o rosto quadrado ganha contornos mais arredondados, para ganhar suavidade. Novamente, a ideia é não fazer um trabalho marcado, mas apoiar-se na tendência da personalização, praticidade e estilo de vida do homem.

3. Barba natural degradê com pezinho

A barba degradê com pezinho cria um acabamento moderno com transições suaves Imagem: Reprodução digital | Black Zone Barbearia

Nesta versão de barba, o barbeiro desenha um pouco mais o contorno da barba, fazendo um degradê suave desde a linha do cabelo e da costeleta até o queixo, onde se concentra o maior volume de fios. Para completar, o pescoço é limpo, com pezinho acima do pomo-de-adão. Outro estilo natural, que demonstra muita elegância e cuidado com a aparência.

Cuidados com a barba

Além da estética, o cuidado com a barba também ganha protagonismo. Procedimentos como hidratação, alinhamento e tratamentos para a pele passam a fazer parte da rotina de quem busca um visual bem cuidado.

Utilizar produtos específicos para lavar e condicionar diariamente os fios, e não sabonetes comuns, ajuda a não ressecar a pele e a evitar fungos e bactérias. A hidratação com óleos ou hidratantes especiais também previne coceira e descamação.

Depois, escovar e pentear a barba diariamente promove o alinhamento dos fios e ajuda a distribuir a oleosidade natural ou os produtos aplicados. “Aparar a barba a cada duas semanas é fundamental para que não se perca o corte. As barbearias podem aconselhar, inclusive, na mudança de estilo e cuidados adicionais”, finaliza Paulo Silva.

Por Simone Valente