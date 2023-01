BBB 23: saiba o que dizem os astros sobre os participantes do time Pipoca

Astróloga explica o perfil de jogador de cada brother do reality show de acordo com a Astrologia

Astrologia revela como é a personalidade de cada participante do BBB 23 Imagem: Reprodução/BBB/TV Globo

O time Pipoca do BBB 23 é formado por participantes “anônimos”. Nesta edição, boa parte dos brothers são da área da saúde, mas há também empresários, fazendeiros, maquiadora, farmacêutico e professora. A astrologia pode ajudar a conhecer mais sobre a personalidade e o jogo de cada um deles. “Uma boa forma de se conhecer os participantes é por meio dos seus signos”, comenta Emylian Kali, astróloga e oraculista do Astrocentro.

A seguir, saiba o que esperar do comportamento dos participantes, de acordo com os seus respectivos signos:

Gabriel Tavares (Libra)

Regido por Libra, signo que representa equilíbrio, diplomacia e persuasão, Gabriel tem grandes chances de fazer muitas conexões e conseguir se destacar na casa. No entanto, tendo Mercúrio em Virgem, seu jeito crítico e analista pode lhe trazer alguns atritos.

Sua Vênus está em Virgem, o que lhe traz sutileza na conquista e discrição. Além disso, Marte em Leão faz dele uma pessoa que não espera, está sempre se mexendo e em busca de movimentação. Ele prefere fazer as coisas, na maioria das vezes, com muita atitude e audácia.

Cezar (Peixes)

De intuição aguçada e com visão sonhadora, Cezar tem o coração amável e caloroso. Pode ser um grande amigo no jogo, mas sua entrega também pode fazer com que esqueça de si e pense mais nos outros. Mercúrio, que domina sua comunicação está em Aquário, o que demonstra criatividade e afinidade única, atraindo atenção à sua posição.

Sua Vênus é dominada por Áries, refletindo sua intensidade e jeito único de amar, sem mesmice ou amores rasos. Com Marte em Capricórnio, ele faz análises longas e lentas; e isso pode afetar sua agilidade no jogo.

Larissa (Touro)

Com o Sol em Touro, Larissa é generosa, perseverante e prática, o que são qualidades muito fortes para a alavancar na visão geral. Contudo, ela tende a ser teimosa, materialista e desconectada do mundo, tornando sua convivência um pouco trivial ou tediosa.

Com Mercúrio em Áries, sua forma de ser sincera e desbocada em algumas situações pode se tornar algo negativo, além de deixá-la com uma imagem de grossa e insensível. Com Vênus também em Áries, ela é desprendida de relações e independente, não gosta de amarras e tem a liberdade como o seu ponto forte. Marte em Touro lhe confere desprendimento e busca pela paz. Não se estressa com facilidade nem gosta de brigas.

Gustavo é do signo de Aquário (Imagem: Reprodução Globo/Divulgação)

Gustavo (Aquário)

Aquariano nato, Gustavo tende a ser amigável e muito fiel a quem ele se alie no jogo. Seu Sol traz a qualidade de ouvinte e ótimo confidente. O Marte dele também está em Aquário, indicando que ele não se prende a ideias preconcebidas; gosta de ser inventivo e chega a ser um gênio por conta da sua criatividade.

Devido à Vênus em Capricórnio, conquistá-lo não será nada fácil, ainda mais pelo fato de ele não se relacionar sem antes ter segurança de que pode confiar na pessoa. Marte em Leão traz sua dominância e autoconfiança de forma forte e, até mesmo, expansiva no jogo.

Ricardo (Áries)

Considerado o mais destemido e obstinado dos signos, Áries está fortemente energizado no Ricardo, que tem características fortes do signo em seu Sol, Mercúrio e Vênus.

Mercúrio traz dinamismo, entusiasmo, intelecto promissor e intuição abrangente. Vênus, também em Áries, demonstra todo o seu lado conquistador e intenso. Marte em Peixes indica um lado mais zen, espiritualizado e tranquilo, trazendo equilíbrio para a sua vida.

Sarah (Escorpião)

Com fortes tendências de Escorpião no seu Sol, Sarah traz uma conotação intensa e forte, junto com sua maestria em se virar sozinha e ser um pouco ressentida em questões de convivência.

Tendo Mercúrio e Marte sobre o domínio de Sagitário, ela demonstra um intelecto abrangente, sendo autêntica e fazendo além do esperado. Vênus em Capricórnio indica que ela é concisa e não gosta de apego, mas sim de demonstrações de sinceridade.

Paula é do signo de Câncer (Imagem: Reprodução Globo/Divulgação)

Paula (Câncer)

Ela tem Câncer como signo solar e traz consigo sensibilidade, gentileza e amabilidade. Contudo, por ter Mercúrio em Câncer, a sister se apega muito fácil. Isso pode afetar sua forma de jogar e se manter no jogo, pois a torna uma pessoa fácil de ser influenciada em qualquer situação.

Sua Vênus está em Leão, o que a faz exalar sensualidade, muito drama ligado a atenção e muito amor e paixão, do jeitinho que o público gosta. Além disso, ele tem Marte em Touro, o que mostra sua flexibilidade para deixar as coisas fluírem sem pressa.

Marília (Áries)

Ela é outra Ariana forte, com garra e vontade de vencer sempre. Apesar da forte movimentação, sua forma de agir pode ser vista como exagerada e impulsiva. Mercúrio em Áries traz à tona sua total forma de se abrir e deixar as coisas claras, o que pode ser um fator que a deixe com visão fraca e frágil no jogo.

Com Vênus em Aquário, ela é daquelas pessoas que evita o romance e vive a vida de forma liberal. Como Aquário também dominando Marte, sua forma de jogar e conviver é com base nas pessoas; sempre precisando de companhia para seguir em frente.

Cristian (Peixes)

Com Peixes moldando sua personalidade amável, de coração aberto e cheia de boa vontade, Cristian tende a ser um participante com facilidade de se entrosar com todos na casa. Mercúrio em Virgem lhe proporciona uma forma analítica e organizada de pensar, o que o torna uma pessoa de grande visão e ação cautelosa.

Vênus em Leão indica que ele tem amor para dar e vender. Misturado com o Sol em Peixes, essas qualidades tornam sua convivência na casa prazerosa e contagiante. Marte é dominado por Gêmeos, o que demonstra uma dualidade enorme em lidar com situações competitivas, indo de 0 a 100 em segundos.

Tina é do signo de Gêmeos (Imagem: Reprodução Globo/Divulgação)

Tina (Gêmeos)

Com o Sol em Gêmeos, Tina apresenta grande versatilidade e popularidade. É comunicativa e cheia de vontade de se envolver em diversos assuntos. Contudo, caso não tenha um tema para conversar, pode se sentir frustrada e, até mesmo, sem ânimo.

Com Mercúrio em Câncer, seu lado emocional e de proteção está pronto para dar atenção, mas também para criticar e dar puxão de orelha. Sua Vênus em Áries é totalmente intensa e gosta de ação, nada de amores rasos. Marte em Leão demonstra seu lado mais guerrilheiro e cheio de vontade de vencer.

Amanda (Áries)

Sol em Áries a define como uma pessoa muito ativa, cheia de vontade e que vai à luta. Ela também tem Áries em Mercúrio, o que indica que sua forma de ser e agir com muita sinceridade não lhe traz benefícios nem boa imagem aos olhos dos outros.

Sua Vênus em Touro é algo avassalador, sensual e muito alegre. Com Marte em Gêmeos comanda sua ansiedade e impaciência em situações que precisam de concentração e calma.

Bruno (Sagitário)

Sagitariano forte e cheio de vitalidade, Bruno tem aquela vibe alegre e contagiante do signo, sendo muito positivo e sempre acreditando que tudo vai dar certo. Por outro lado, tem Capricórnio em Mercúrio, o que traz um pouco de pé no chão e choque de realidade para a sua vida; sendo, às vezes, até desconfiado em situações gerais.

Sagitário em Vênus demonstra que o participante tem uma energia flexível para as relações, gosta de pessoas inteligentes e que entendam de diversos assuntos. Marte em Gêmeos indica que ele ainda não sabe lidar com a pressão, podendo explodir facilmente.

Por Julia Vitorazzo