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Bolo de liquidificador: 3 receitas rápidas e incríveis para o lanche da tarde

Veja como preparar opções deliciosas e práticas com poucos ingredientes

  • Por EdiCase
  • 19/03/2026 15h00 - Atualizado em 19/03/2026 17h12
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Bolo de fubá Bolo de fubá Imagem: Paulo Zanella | Shutterstock

O bolo de liquidificador é uma opção prática e deliciosa para preparar para o lanche da tarde, especialmente para quem busca agilidade na cozinha sem abrir mão do sabor. Com poucos ingredientes e um modo de preparo simples, basta bater tudo e levar ao forno para obter um resultado macio e caseiro.

Abaixo, confira 3 receitas rápidas de bolo de liquidificador para o lanche da tarde!

1. Bolo de fubá

Ingredientes

  • 3 ovos
  • 2 xícaras de chá de açúcar
  • 1 xícara de chá de óleo
  • 2 xícaras de chá de fubá
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1 xícara de chá de leite
  • 1 colher de sopa de fermento em pó
  • Óleo para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

No liquidificador, coloque os ovos, o açúcar, o óleo e o leite. Bata por cerca de 2 a 3 minutos até ficar homogêneo. Acrescente o fubá, a farinha de trigo e o sal. Bata novamente até formar uma massa lisa. Por último, adicione o fermento e misture rapidamente com uma colher ou pulsando levemente no liquidificador. Despeje a massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 35 a 45 minutos, ou até dourar e passar no teste do palito. Aguarde amornar, desenforme e sirva em seguida.

2. Bolo de maracujá

Ingredientes

  • 3 ovos
  • 1/2 xícara de chá de óleo
  • 1 xícara de chá de suco de maracujá natural
  • 1 1/2 xícara de chá de açúcar
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • Óleo para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata os ovos, o óleo, o suco de maracujá e o açúcar até formar uma mistura homogênea. Transfira para um recipiente, acrescente a farinha de trigo e mexa até incorporar. Por último, adicione o fermento químico e mexa delicadamente. Despeje em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até crescer e dourar. Retire do forno e aguarde amornar. Desenforme com cuidado e sirva em seguida.

Bolo de amendoim com cobertura cremosa Imagem: MShev | Shutterstock

3. Bolo de amendoim com cobertura cremosa

Ingredientes

Massa

  • 3 ovos
  • 1/2 xícara de chá de óleo
  • 1 xícara de chá de leite
  • 1 1/2 xícara de chá de açúcar
  • 1 xícara de chá de amendoim torrado e triturado (sem pele e sem sal)
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • Óleo para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Cobertura

  • 395 g de leite condensado
  • 250 g de creme de leite
  • 3 colheres de sopa de pasta de amendoim
  • 1 colher de sopa de manteiga

Modo de preparo

Massa

Em um liquidificador, bata os ovos, o óleo, o leite, o açúcar e o amendoim até obter uma mistura homogênea e levemente cremosa. Transfira para um recipiente, acrescente a farinha de trigo e misture até incorporar. Por último, coloque o fermento químico e mexa delicadamente. Despeje a massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até crescer e ficar dourado. Retire do forno e aguarde amornar. Reserve.

Cobertura

Em uma panela, coloque o leite condensado, a manteiga e a pasta de amendoim e leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até começar a engrossar levemente. Desligue o fogo, misture o creme de leite e mexa até ficar cremoso. Espalhe a mistura sobre o bolo, alisando com uma espátula, e sirva em seguida.

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