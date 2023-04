Cabeleireiros explicam o que fazer para ter fios bonitos e saudáveis

Descubra quais são as atitudes que danificam e beneficiam os fios

Para evitar danos irreversíveis na fibra capilar, o ideal é investir em uma alimentação balanceada Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock

Ter cabelos bonitos e saudáveis é o objetivo de muitas pessoas, mas tal desejo requer um esforço contínuo. Pensando nisso, conversamos com diversos cabeleireiros renomados para esclarecer as principais dúvidas sobre os cuidados e desvendar todos os mistérios dos fios saudáveis.

Por que é importante cortar os cabelos?

Em primeiro lugar, para manter os cabelos sempre bonitos, é necessário saber que o corte não deve ser feito apenas por questões estéticas. Mesmo quando você ainda está satisfeita com o corte do seu cabelo, é importante aparar as pontinhas.

“Embora a maioria das pessoas reconheça o corte como um recurso estético indispensável na construção da imagem pessoal, muitos não se preocupam com a saúde dos fios, espaçando demais o tempo sem aparar as pontas dos cabelos, deixando-os embaraçados, opacos e sem movimento”, afirma Robson Carlos Lopes, professor do curso de Estética.

Com qual frequência cortar os cabelos?

O cabeleireiro Claudio Moreira aconselha que o cabelo seja ​cortado com frequência. “Um corte deve ser feito em média de dois em dois meses, influenciando assim a retirada de todas as pontas duplas e ressecadas pelos radicais livres, escovações e/ou tratamentos químicos”, recomenda.

Mesmo quem ama cabelos longos deve cortar os fios com a frequência mencionada pelos profissionais. “Tendo em vista que o cabelo cresce, em média, 1,5 cm a cada mês, o que pode variar de pessoa para pessoa, mesmo as que desejam que os cabelos cresçam necessitam cortar as pontinhas, que podem ser milimetricamente medidas [para que o corte seja menor do que o crescimento]”, defende Robson Carlos Lopes.

A hidratação no salão e a feita em casa têm resultados diferentes (Imagem: Samo Trebizan | Shutterstock)

Atitudes que danificam os fios

Algumas atitudes do dia a dia (como prender o cabelo com elásticos muito finos, dormir com os fios molhados, utilizar muita química e secador) podem causar danos irreversíveis aos fios. “O uso de secador e chapinha é uma das coisas que, sem proteção térmica, pode estragar bastante os cabelos”, destaca Larissa Mayer, cabeleireira da Visual Hair Design.

Hidratação em casa ou no salão?

Alguns tratamentos, como a hidratação, podem ser feitos no salão ou em casa com produtos específicos. Por isso, muitas pessoas têm dúvidas sobre a melhor opção. A cabeleireira do Visual Hair Design explica que existem diferentes tipos de hidratação, como reconstruções, reposição de matéria e nutrição. No entanto, explica que o resultado no salão e em casa é diferente.

“As hidratações feitas no salão são mais profundas e com diagnósticos mais precisos. Hoje temos uma grande variedade de nutrientes e, em cada linha, o cabelo pode se posicionar de uma forma. Costumamos dizer que o que a cliente faz em casa é a extensão do que fazemos no salão, por isso é muito importante ter cuidados em casa também”, argumenta Larissa Mayer.

Produtos caseiros

Tratamentos em casa não significam a utilização de produtos caseiros. Robson Carlos Lopes explica que as fórmulas preparadas pelas empresas são mais eficazes do que as caseiras e alerta ainda que muitos ativos utilizados nos produtos caseiros não podem ser aplicados in natura. Isso porque, em vez de propiciarem os resultados desejados, esses produtos podem tampar os “poros”, danificando o cabelo.​

A fim de evitar danos irreversíveis na fibra capilar, a melhor alternativa, aliada a uma alimentação balanceada, são os tratamentos de prevenção. É preciso cuidar dos fios antes que seja tarde demais. “Caso contrário, apesar de todo aparato cosmetológico, a única solução será o corte”, alerta o professor.