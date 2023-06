Cabine de unha em gel pode aumentar chances de câncer de pele

Dermatologista explica como proteger a pele dos danos causados pela exposição à radiação UVA

O uso do filtro solar antes de cada sessão pode diminuir os riscos Imagem: Africa Studio | ShutterStock

Muitas mulheres têm almejado unhas bonitas, longas e brilhantes. Nesse contexto, as unhas em gel e os esmaltes em gel têm ganhado popularidade devido à sua durabilidade e à menor necessidade de manutenção e cuidados. No entanto, pode haver riscos relacionados à prática.

Recentemente, a Academia Nacional de Medicina da França emitiu um alerta preocupante: a técnica de secagem utilizada nesse processo requer o uso de um equipamento que emite luz de LED UVA, o que pode aumentar o risco de desenvolvimento de câncer de pele.

“O princípio ativo responsável por endurecer a unha em gel é ativado pela luz de LED UVA. No entanto, a exposição repetida a esse tipo de radiação gera radicais livres e danos no DNA das células da pele, assim induzindo mutações relacionadas ao desenvolvimento de tumores cutâneos, como o carcinoma”, explica a dermatologista Dra. Paola Pomerantzeff, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

Proteja-se com o uso do protetor solar

Segundo a especialista, além do aumento do risco de câncer de pele, a exposição à radiação UVA também acelera o surgimento precoce de sinais da idade na região. Isso porque há a degradação das fibras de colágeno e elastina, responsáveis pela firmeza e elasticidade do tecido cutâneo.

“Para prevenir qualquer problema, é fundamental que, meia hora antes, você aplique nas mãos um protetor solar com FPS 30, no mínimo. Dessa forma, a pele da mão estará protegida da radiação UVA das cabines de unha”, aconselha a Dra. Paola, que ainda explica que, idealmente, o protetor solar deve ser aplicado nas mãos diariamente para também proteger a pele da região da radiação solar. “Nesses casos, é fundamental que o produto seja reaplicado a cada 2 horas”, aponta.

Exposição excessiva à luz de LED UVA danifica as células da pele (Imagem: Natkinzu | Shutterstock)

Por quanto tempo usar as unhas de gel?

A Dra. Paola Pomerantzeff alerta que manter as unhas em gel por longos períodos como forma de reduzir a utilização dessas cabines com luz UVA não é uma boa solução. A durabilidade da unha em gel é de 15 dias, mas é comum serem utilizadas por períodos maiores, às vezes até um mês. Porém, esse hábito pode prejudicar a saúde da unha natural, tornando-a ressecada e enfraquecida.

O recomendado é manter a unha em gel por apenas 15 dias e, após tirar, não reaplicar imediatamente. “Deixe a unha ‘respirar’ por cerca de 15 dias ou, no mínimo, uma semana, período durante o qual hidratações são mais do que bem-vindas. Para isso, existem produtos específicos para as unhas, mas você também pode utilizar o próprio hidratante de mãos”, evidencia a médica.

Fique atento aos sinais

A Dra. Paola Pomerantzeff relembra a importância da realização regular do autoexame da pele, não apenas das mãos, mas do corpo todo. “O autoexame contribui para o diagnóstico precoce do câncer de pele, o que aumenta consideravelmente as chances de sucesso do tratamento”, afirma.

Por isso, fique atento às pintas que se enquadram na regra ABCDE:

A de Assimetria, quando os dois lados da lesão, quando dividida ao meio, são diferentes;

Ao notar lesões que se enquadrem em qualquer uma dessas especificações, o mais importante é consultar um dermatologista para receber o diagnóstico e o tratamento adequados.

Por Paula Amoroso