Câncer de mama: entenda as causas e os tratamentos

Esse é o tipo de tumor que mais atinge as mulheres, mas pode ser tratado

O autoexame pode ajudar no diagnóstico do câncer de mama Imagem: Shutterstock

De acordo com estimativa do INCA (Instituto Nacional do Câncer), somente no Brasil, houve cerca de 66.280 novos casos de câncer de mama em 2020. É o tipo de tumor que mais afeta as mulheres e que mais causa mortes entre elas.

Embora o tratamento seja, na maioria dos casos, satisfatório, tendo uma média de 80% de sobrevida, no Brasil ainda existe uma alta taxa de mortalidade por conta da doença. A explicação é: diagnóstico em estágio avançado.

Entenda o que é o câncer

Afinal, o que é o câncer? “O câncer é caracterizado por um crescimento exagerado e desordenado de células. É fruto, em geral, de uma mutação genética, que torna a célula capaz de invadir os tecidos vizinhos ou formar colônias em órgãos distantes (metástases). Em última análise, comprometendo a qualidade de vida e a sobrevida do indivíduo”, explica o oncologista Dr. Geraldo Felício.

Mais especificamente, no caso do câncer de mama, “a célula surge, em cerca de 85% dos casos, dos ductos mamários, produtores de leite durante a vida reprodutiva, o chamado Carcinoma Ductal”, completa o especialista.

Desenvolvimento do câncer de mama

É muito importante que haja um controle rígido pelas mulheres, pois o câncer de mama nos estágios iniciais, em geral, não apresenta nenhum sintoma, nem mesmo dores. A faixa etária mais comum é entre 50 e 60 anos. “Existem polêmicas sobre quando iniciar as mamografias, mas o primeiro exame deverá ocorrer entre os 35 e 40 anos”, explica o oncologista.

O autoexame pode ajudar no diagnóstico do câncer de mama. Mesmo assim, só é possível apalpá-lo dependendo do tamanho e da profundidade do nódulo, “caroços de 1 cm ou mais”, explica Dr. Geraldo Felício. Por isso, o ideal é realizar exames de imagem. “Com exames como mamografias, ultrassonografia e outros, pode-se detectar o câncer de mama ainda milimétrico”, completa o médico.

A maioria dos cânceres de mama se forma e se desenvolve a partir do estrogênio (Imagem: Shutterstock)

Fatores de risco

A maioria dos cânceres de mama se forma e se desenvolve a partir do estrogênio, hormônio feminino. Alguns fatores favorecem sua exposição, pois eles aumentam o risco de desenvolvimento da doença. O oncologista Dr. Geraldo Felício cita alguns exemplos:

Início precoce das menstruações;

Menopausa tardia;

Ausência de filhos;

Ausência de amamentação;

Terapia hormonal após a menopausa;

Obesidade (sobretudo na pós-menopausa);

Sedentarismo ;

; Presença de parentes de primeiro grau com câncer de mama ou de ovários.

Tratamento contra o câncer de mama

Para ter certeza do diagnóstico, tenta-se puncionar o nódulo, em geral, com o auxílio da ultrassonografia. “Se o tumor é claramente grande ou compromete a axila, são pedidos exames antes da cirurgia para averiguar se há metástases”, explica o Dr. Geraldo Felício. “Estes exames são dispensáveis no caso de tumores pequenos e aparentemente localizados”, completa.

Depois de todos esses cuidados, em alguns casos, é feita a cirurgia. Em outros, é preciso fazer uma quimioterapia pré-operatória, para que o tumor diminua de tamanho e o procedimento cirúrgico seja o menos agressivo possível.

É recomendável que, sempre que possível, a cirurgia seja conservadora, “salvando a mama e removendo apenas o tumor”, explica o oncologista. Terminado o processo cirúrgico, é necessário avaliar a necessidade de quimioterapia complementar, seguido de radioterapia e tratamento anti-hormonal.