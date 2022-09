Cão: conheça as características desse signo do horóscopo chinês

Correspondente a Libra, conheça a personalidade desse nativo e veja como ele se comporta no amor

A lealdade é uma das principais características do nativo de Cão Imagem: Shutterstock

O Cão é o décimo primeiro signo do horóscopo chinês. No zodíaco, ele corresponde a Libra. Com polaridade Yang, ele é regido pelo planeta Vênus. O elemento dos nativos é o Metal, a pedra é o diamante, a flor é a hortênsia, o metal é o bronze, as cores são rosa e azul e o número da sorte é o 7.

A lealdade é uma das principais características do nativo de Cão. “Mantém, quase sempre, a constância em suas ações. Pode ser compreensivo na maior parte do tempo. De um modo geral, precisará ter atenção para ter calma e não ser agressivo quando se sentir atacado em seu terreno”, explica Adriana Di Lima, consultora e professora de Astrologia Oriental Chinesa.

Quem são os nativos de Cão?

Os nativos do signo de Cão são as pessoas nascidas nas seguintes datas:

10/02/1910 a 29/01/1911;

28/01/1922 a 15/02/1923;

15/02/1934 a 03/02/1935;

02/02/1946 a 21/01/1947;

18/02/1958 a 07/02/1959;

06/02/1970 a 26/01/1971;

25/01/1982 a 12/02/1983;

10/02/1994 a 30/01/1995;

29/01/2006 a 17/02/2007;

19/02/2018 a 04/02/2019.

Se você nasceu entre 19h00 e 21h00, o seu ascendente é o Cão.

Como são os nativos de Cão

Segundo Victor Souza, tarólogo e numerólogo, os nascidos no signo de Cão são extremamente criativos e se realizam por meio da arte, atingindo cedo ou tarde a fama e o reconhecimento. Buscam o belo e a harmonia nas pessoas, ao passo que espalham otimismo, mantendo sempre em evidência a popularidade. “É hospitaleiro, cordial e sabe receber como ninguém, preocupando-se com o bem-estar dos convidados. Sabe pesar muito os prós e os contras antes de chegar a uma conclusão ou de tomar um partido”, afirma.

Características marcantes

Dentre as virtudes do nativo de Cão estão as habilidades artísticas altamente desenvolvidas e o apreço pela justiça. Esse nativo também possui um espírito pacífico e organizado.

Os nativos de Cão possuem certa facilidade para conquistar as pessoas (Imagem: Shutterstock)

Aspectos que precisam desenvolver

Assim como os demais signos do horóscopo chinês, o Cão também possui características que precisa desenvolver. Segundo Victor Souza, esse nativo passa frequentemente por crises de pessimismo e de nervosismo, além de depressão e impotência diante das próprias ambições.

Como são os nativos de Cão nos relacionamentos?

Victor Souza explica que os nativos de Cão possuem certa facilidade para conquistar as pessoas, por isso, estão sempre à procura de uma grande paixão. São dedicados e fiéis, embora sejam um tanto desconfiados. Quando se apegam muito a uma pessoa, podem se tornar excessivamente ciumentos e sofrer com o medo do abandono.