Cardápio saudável: 5 receitas sem carne para o almoço da semana
Veja como preparar opções simples e saborosas que conquistam o paladar de toda a família
Manter uma alimentação gostosa e equilibrada ao longo da semana pode ser mais simples do que parece. Com ingredientes variados e preparos práticos, é possível montar refeições saborosas e nutritivas mesmo sem incluir carne no cardápio. Pratos à base de legumes, grãos e queijos oferecem boas combinações de sabores e ainda trazem diversidade para o almoço do dia a dia.
A seguir, confira 5 receitas sem carne para o almoço da semana!
1. Lasanha de berinjela e abobrinha
Ingredientes
- 200 g de massa para lasanha pré-cozida
- 1 berinjela cortada em fatias no sentido do comprimento
- 1 abobrinha cortada em rodelas
- 2 xícaras de chá de molho de tomate
- 200 g de queijo muçarela fatiado
- 150 g de ricota esfarelada
- 1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1/2 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- Folhas de manjericão, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Acrescente o molho de tomate, tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe por cerca de 5 minutos. Desligue o fogo e reserve. Aqueça uma frigideira em fogo médio e grelhe rapidamente as fatias de berinjela e as rodelas de abobrinha até ficarem levemente macias. Tempere com uma pitada de sal e reserve.
Em um refratário, espalhe uma camada de molho de tomate no fundo. Cubra com uma camada de massa para lasanha e distribua algumas fatias de berinjela, rodelas de abobrinha, parte da ricota esfarelada e da muçarela. Regue com um pouco de molho de tomate e repita as camadas até finalizar os ingredientes.
Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 30 minutos ou até o queijo derreter e dourar levemente. Retire do forno, finalize com folhas de manjericão e sirva em seguida.
2. Batata recheada com tomate seco e rúcula
Ingredientes
- 4 batatas grandes
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 4 colheres de sopa de requeijão cremoso
- 80 g de tomate seco picado
- 1 punhado de rúcula picada
- 1/2 xícara de chá de leite integral
- 100 g de queijo muçarela ralado
- 3 colheres de sopa de queijo parmesão ralado
- 1 fio de óleo
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Comece lavando bem as batatas em água corrente e depois seque com um pano. Sem descascá-las, pincele cada uma com o azeite de oliva, envolva-as individualmente em papel-alumínio e disponha em uma assadeira. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 50 minutos ou até que estejam macias ao serem espetadas com uma faca, mas ainda firmes. Retire do forno, deixe amornar e remova o papel-alumínio.
Com uma faca, faça um corte na parte superior de cada batata, formando uma pequena tampa. Retire parte do miolo com uma colher, deixando cerca de 1 cm de batata junto à casca para manter a estrutura. Reserve o miolo em uma tigela.
Em um recipiente, amasse o miolo da batata com o leite integral até obter um purê cremoso. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Tempere também o interior das batatas com uma pitada de sal. Em seguida, recheie cada uma colocando primeiro uma porção de requeijão cremoso, depois a rúcula e o tomate seco. Cubra com uma camada do purê de batata, pressionando levemente para acomodar o recheio.
Unte levemente uma assadeira com o fio de óleo e disponha as batatas recheadas. Espalhe um pouco mais de requeijão sobre cada batata e finalize com a muçarela ralada e o queijo parmesão. Leve ao forno preaquecido a 220 °C por cerca de 10 a 15 minutos, ou até que os queijos estejam completamente derretidos e levemente dourados. Retire do forno, deixe descansar por alguns minutos e sirva em seguida.
3. Escondidinho de mandioquinha com legumes
Ingredientes
- 500 g de mandioquinha descascada e picada
- 1 colher de sopa de manteiga
- 1/2 xícara de chá de leite
- 1 cenoura picada
- 1/2 abobrinha picada
- 1/2 xícara de chá de milho-verde
- 1/2 cebola picada
- 1 dente de alho picado
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1/2 xícara de chá de queijo muçarela ralado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Em uma panela, cubra a mandioquinha com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Escorra e amasse bem até obter um purê. Adicione a manteiga e o leite e misture até formar um purê cremoso. Tempere com sal e reserve.
Em outra panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente a cenoura, a abobrinha e o milho-verde e refogue por alguns minutos até os legumes ficarem macios. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Em um refratário, espalhe o refogado de legumes e cubra com o purê de mandioquinha. Finalize com o queijo muçarela e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20 minutos ou até gratinar. Sirva em seguida.
4. Risoto de shitake
Ingredientes
- 1 xícara de chá de arroz arbóreo
- 200 g de shitake fresco fatiado
- 4 colheres de sopa de manteiga
- 1 cebola picada
- 1/4 de xícara de chá de vinho branco
- 500 ml de caldo de legumes
- 1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado
- 1/2 maço de cebolinha picada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, leve o caldo de legumes ao fogo alto até ferver. Assim que levantar fervura, reduza o fogo e mantenha o caldo aquecido em fogo baixo. Em outra panela, aqueça 3 colheres de sopa de manteiga em fogo médio. Quando começar a dourar, adicione o shitake e refogue rapidamente. Acrescente a cebola picada e refogue até que fique macia e translúcida.
Adicione o arroz arbóreo e refogue por cerca de 2 minutos, mexendo para não queimar. Em seguida, acrescente o vinho branco e deixe reduzir até que o líquido diminua pela metade. Adicione uma concha do caldo de legumes quente e mexa até que o líquido seja absorvido. Repita o processo, adicionando o caldo aos poucos e mexendo sempre, até que o arroz esteja al dente e com textura cremosa. Tempere com sal e pimenta-do-reino.
Desligue o fogo, acrescente a manteiga restante e o queijo parmesão ralado. Misture delicadamente até incorporar. Finalize com a cebolinha e sirva em seguida.
5. Refogado de quiabo com abóbora
Ingredientes
- 500 g de quiabo cortado em rodelas
- 500 g de abóbora cortada em cubos
- 1 tomate picado
- 1 cebola picada
- 1 pimentão picado
- 1 dente de alho picado
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1/2 xícara de chá de caldo de legumes
- Sal, colorau e cheiro-verde picado a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Acrescente o tomate e o pimentão e refogue por cerca de 5 minutos, mexendo ocasionalmente. Adicione o quiabo e a abóbora e misture bem. Acrescente o caldo de legumes, o colorau e o sal. Tampe a panela e deixe cozinhar por aproximadamente 15 minutos, ou até que os legumes estejam macios. Mexa de vez em quando para evitar que grudem no fundo da panela. Sirva em seguida.
