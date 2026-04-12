Confira simpatia poderosa com canela para ter mais coragem na vida

Veja como abrir caminhos com auxílio dessa especiaria

Conhecida por sua energia quente, ativa e expansiva, a canela é usada há séculos em rituais Imagem: rawf8 | Shutterstock

Se você anda se sentindo travado, inseguro ou com dificuldade de tomar decisões, talvez esteja faltando ativar uma energia essencial: a coragem. E, na espiritualidade prática, existem elementos simples que ajudam a movimentar essa força — um deles é a canela. Conhecida por sua energia quente, ativa e expansiva, ela é usada há séculos em rituais para despertar ação, autoconfiança e abrir caminhos. A seguir, veja como fazer uma simpatia poderosa com canela!

Ritual com canela é tradicionalmente associado à abertura de caminhos Imagem: Daney daney | Shutterstock

Simpatia da canela para coragem

Essa simpatia é ideal para fazer quando você sente que precisa tomar uma decisão importante ou enfrentar algo que está evitando.

Materiais

1 colher de chá de canela em pó

1 pouco de açúcar (opcional, para suavizar os caminhos)

Suas mãos e sua intenção

Como fazer

Coloque a canela (e o açúcar, se quiser) na palma da sua mão direita, vá até a porta de entrada da sua casa, sopre a canela de fora para dentro, dizendo: “Que a coragem entre, que o medo saia, e que eu tenha força para agir e confiar”.

Mentalize você tomando atitudes com segurança, firmeza e confiança. Deixe a canela agir — não varra imediatamente. Faça no primeiro dia do mês (para potencializar novos ciclos), antes de uma situação importante, em momentos de insegurança ou medo.

Dica extra

Depois da simpatia, faça algo prático — mesmo que pequeno. A espiritualidade abre o caminho, mas é a sua ação que concretiza. Pode ser mandar uma mensagem, tomar uma decisão ou iniciar algo que você vinha adiando. Coragem não é ausência de medo, mas agir apesar dele.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.