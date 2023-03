Confira 6 mitos e verdades sobre a calvície

Problema atinge principalmente os homens e pode afetar a autoestima

Os homens são os mais atingidos pela calvície Imagem: zinkevych | Shutterstock

Perder o cabelo é algo que realmente pode afetar a autoestima e despertar várias preocupações, ainda mais com a quantidade de informações falsas que contribuem para que diversos mitos sobre a doença se espalhem. Ligada ao hormônio testosterona, a calvície, ou alopecia androgenética, atinge principalmente os homens.

De acordo com um levantamento feito pela Uebel, referência mundial no assunto, houve um crescimento de 20% de homens antes dos 30 anos com problemas de calvície durante os últimos cinco anos. Pensando nisso, a Omens – plataforma dedicada à saúde e ao bem-estar dos homens – separou uma lista com mitos e verdades sobre a calvície. Confira!

1. O consumo diário de refrigerantes pode aumentar o risco de calvície?

Verdade. O consumo exagerado dos açúcares presentes nos refrigerantes pode resultar na danificação dos vasos sanguíneos que irrigam o couro cabeludo, aumentando o risco da queda de cabelo em até 57%, de acordo com um estudo feito pela Universidade de Tsinghua, em Pequim, na China.

2. Apenas homens mais velhos são atingidos pela calvície?

Mito. Apesar de os homens mais velhos serem os mais acometidos, adolescentes também são comumente afetados. A calvície não é causada pelo envelhecimento, porém, quanto mais velho, maior sua chance de ser afetado por ela.

3. Raspar a cabeça evita a calvície?

Mito. É comum ver homens raspando a cabeça assim que começam a notar a perda de cabelo, a fim de estimular o crescimento dos fios. Raspar a cabeça pode resultar na irritação do couro cabeludo e levar ao nascimento de fios ainda mais finos, correndo o risco de deixar a calvície ainda mais aparente.

A herança genética exerce grande influência para o desenvolvimento de calvície (Imagem: freepik | Shutterstock)

4. A alimentação afeta o cabelo?

Verdade. Uma dieta equilibrada é a chave para a saúde em geral. Uma vez que a saúde capilar também depende da atuação de alguns nutrientes específicos, a falta de vitaminas pode ser extremamente prejudicial.

5. Calvície é herança genética?

Verdade. A herança genética exerce grande influência para o desenvolvimento de calvície. De acordo com pesquisadores, se a mãe ou o pai é acometido pela condição, há 50% de chance de o filho ter também. Caso os dois sofram com o problema, há 75% de influência.

6. O uso de boné pode causar calvície?

Mito. O uso de boné não tem influência na calvície, contudo bonés apertados bloqueiam a circulação sanguínea que estimula o crescimento do cabelo. Caso o cabelo seja oleoso, é possível acontecer uma descamação do couro cabeludo, o que prejudica a saúde dos fios.

Por Amanda Sandoval