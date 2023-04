Confira dicas de como aplicar o rímel corretamente

Maquiadores ensinam como realçar os cílios e conseguir o efeito que você deseja

Algumas técnicas de aplicação do rímel ajudam a valorizar o olhar Imagem: Volodymyr TVERDOKHLIB| Shutterstock

Os olhos costumam receber bastante atenção na hora da maquiagem. Para deixar o olhar sedutor e marcante, o rímel é um dos principais aliados. Além dele, outros itens são fundamentais. O curvex, por exemplo, é um item que ajudará a valorizar ainda mais os cílios.

Porém, não adianta comprar os melhores produtos, se não souber usá-los corretamente. “Na hora de aplicar o rímel nos olhos, no canto externo, movimente a escovinha para a lateral, levando-a para fora, e repita a aplicação várias vezes”, ensina a maquiadora Jade Leão.

Encontrando o rímel ideal

Saber escolher o tipo do rímel é fundamental para deixar os cílios da forma que você deseja. Cada formato de aplicador é ideal para proporcionar um efeito diferente. Se os seus cílios já são longos e você quer deixá-los com mais volume, o ideal é investir em um com cerdas curtas, por exemplo.

“As máscaras com aplicador de cerdas curtas e grossas são ideais para dar volume aos fios, já as em formato ‘C’ curvam os cílios, as de cerdas finas e duras alongam os fios, e as máscaras com aplicador em formato ‘ouriço’ ajudam a aplicar a máscara em todos os fios e em qualquer ângulo”, explica a maquiadora Gabi Diomkinas.

Sem borrar o rímel

Para aplicar o rímel sem borrar, as maquiadoras enfatizam que é necessário tomar muito cuidado. “Passe-o com a cabeça inclinada para cima e os olhos para baixo, sempre na frente do espelho, e aguarde a máscara secar com os olhos abertos”, aconselha Gabi Diomkinas.

A forma correta para aplicar a máscara de cílios vai depender do efeito desejado (Imagem: jcomp | Freepik)

Aplicando corretamente

De acordo com o maquiador Samuel Jabes, a forma correta para aplicar a máscara de cílios depende do efeito desejado. “O rímel aplicado de cima para baixo e girando o pincel ajuda a alinhar os fios e não os deixa agrupados. Ao aplicar de baixo para cima, deve-se aplicar de leve para não borrar a parte de cima na pálpebra. O rímel pode ser aplicado nos fios superiores e inferiores de acordo com o efeito planejado para a make”, enfatiza.

Mais de uma camada

Algumas pessoas passam diversas camadas de rímel seguidas para tentar um efeito mais volumoso, mas só conseguem deixar os fios grudados e cheios de bolinhas. Isso acontece porque existe uma quantidade ideal de aplicações, e algumas dicas fazem toda a diferença. De acordo com a maquiadora Celi Almeida, duas a três camadas de rímel são suficientes para deixar os cílios mais volumosos.

O maquiador Samuel Jabes assegura que o importante é esperar o produto secar para aplicar a próxima camada. “Em qualquer situação, deve-se espalhar bem e esperar secar para, em seguida, aplicar outra camada do produto”, esclarece.