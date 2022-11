Conheça 5 tipos de entrevista de emprego

Veja quais são as opções mais utilizadas pelas empresas e saiba como se preparar

Entrevistas ajudam empregadores a conhecerem os candidatos Imagem: Shutterstock

A entrevista é uma das etapas mais importantes de um processo seletivo. É com ela que a empresa consegue conhecer melhor o candidato e definir o futuro profissional que fará parte do grupo de funcionários. Então, a fim de que você consiga se preparar para tal momento da melhor maneira possível, confira os cinco tipos mais comuns de entrevistas.

1. Entrevista tradicional

É o tipo de entrevista que você vai enfrentar com mais frequência. Será preciso responder uma série de perguntas sobre suas experiências profissionais, habilidades específicas e impressões pessoais ao entrevistador.

2. Entrevista coletiva

Um grupo de candidatos (no máximo, 15 pessoas) está sendo avaliado. Apesar disso, foque nas suas respostas e não se preocupe com o que os outros estão dizendo. Comporte-se como se você estivesse sozinho com o entrevistador, pois isso ajuda a lidar com o nervosismo.

Evitar respostas vagas é importante nas entrevistas por telefone (Imagem: Shutterstock)

3. Entrevista por telefone

Nesse tipo de entrevista, você deve agir como se estivesse em uma entrevista presencial. Responda a todas as perguntas e não seja vago nas respostas.

4. Entrevista por videochamada

É importante lembrar que você está sendo visto. Então, tome cuidado com sua linguagem corporal e atente-se à forma como você vai falar. Outro ponto importante é considerar o local onde será realizada a videochamada. Procure um ambiente tranquilo e com boa internet.

5. Entrevista com dinâmica

Geralmente, nesse modelo, os avaliadores desejam analisar se você sabe lidar com pessoas, tem noção de gestão de crises e se você é um profissional responsável por seus atos. Preste atenção às ações propostas para respondê-las adequadamente.