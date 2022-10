Conheça os benefícios do goji berry e saiba como consumir

Saiba como esse fruto pode ajudar a prevenir doenças e promover saúde mental

Goji berry é rico em proteínas e minerais Imagem: Shutterstock

O goji berry é um fruto originário da Ásia. Ele oferece diversos benefícios para o bom funcionamento do corpo. “O goji berry tem alta concentração de vitamina C, vitamina E e possui algumas vitaminas do complexo B, como B1, B3 e B6. Além disso, o fruto é rico em proteínas, minerais e ácidos graxos”, explica a farmacêutica Luciana Rocha.

Vantagens para quem pratica exercícios físicos

O fruto também é benéfico para quem pratica exercícios físicos regularmente. Isso porque ele age de forma estimulante, ajudando no ganho de massa magra. “Além de acelerar o metabolismo e aumentar a disposição para atividades físicas, os componentes presentes no goji berry facilitam a liberação do HGH, hormônio responsável pela manutenção dos tecidos do corpo, e pelo aumento da massa magra ou muscular, ou seja, esse mesmo hormônio age como fortificador dos efeitos do cálcio nos ossos e nos dentes, pois facilita a absorção desse nutriente pelo organismo”, detalha Luciana Rocha.

Poderoso antioxidante

Esse fruto também atua como antioxidante, ajudando na prevenção de doenças como a gripe. “Estima-se que 100 gramas de goji berry tenha 50 vezes mais vitamina C que uma laranja”, conta Luciana Rocha, que acrescenta: “a vitamina C atua diretamente nas nossas células de defesa e ajuda a combater os micro-organismos causadores de doenças, fortalecendo nossos anticorpos”.

Promove mais saúde mental

O goji berry também ajuda a manter o bem-estar e aumentar a energia e a qualidade do sono: “As vitaminas do complexo B atuam ainda como redutoras da fadiga e do estresse”, explica a farmacêutica. Por isso, de acordo com Luciana Rocha, o complexo B auxilia na manutenção da saúde emocional e mental, o que torna útil para auxiliar em casos de depressão e ansiedade.

Goji berry tem efeito antioxidante que ajuda a melhorar o aspecto da pele (Imagem: Shutterstock

Atua contra o envelhecimento precoce

Além de cuidar da parte interna do corpo, o goji berry também ajuda a melhorar o aspecto da pele. “O efeito antioxidante das vitaminas C e E faz com que as células fiquem protegidas contra os radicais livres, responsáveis pelo envelhecimento precoce”, explica Luciana Rocha.

Como consumir o goji berry

Esse fruto pode ser consumido de diversas maneiras. Mas, como é importado, é mais comum encontrá-lo na forma desidratada. Além disso, dá para ingeri-lo também em cápsulas. “A segunda opção tem como diferencial a praticidade, já que pode ser consumida em qualquer local e horário”, explica a farmacêutica. Assim como tudo na vida, é preciso ter uma medida certa para que o goji berry traga benefícios. Segundo Luciana Rocha, “o recomendado é ingerir duas cápsulas ao dia, antes das principais refeições”.