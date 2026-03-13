Couve: 3 receitas práticas e deliciosas para o jantar 

Veja como usar esse vegetal para preparar pratos deliciosos para uma refeição variada

Macarrão com couve e bacon Imagem: DronG | Shutterstock) </p>

Versátil, nutritiva e fácil de preparar, a couve é um ingrediente que se adapta bem a diferentes combinações e pode transformar refeições simples em pratos cheios de sabor. Presente na culinária do dia a dia, ela também é uma ótima aliada para quem busca opções equilibradas e rápidas de fazer à noite, trazendo cor, textura e valor nutricional para a mesa.

A seguir, aprenda a preparar 3 receitas práticas e deliciosas com couve para o jantar!

1. Macarrão com couve e bacon

Ingredientes

250 g de macarrão parafuso

1 xícara de chá de couve -crespa fatiada

-crespa fatiada 100 g de bacon fatiado

1/4 de xícara de chá de cebola picada

2 dentes de alho picados

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

2 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, leve água ao fogo alto até ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e cozinhe o macarrão até ficar al dente. Escorra e reserve. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione o bacon e frite até ficar dourado e levemente crocante. Acrescente a cebola e refogue em fogo médio até começar a ficar macia. Adicione o alho e refogue rapidamente até liberar aroma. Acrescente a couve-crespa e refogue em fogo médio até murchar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione o macarrão cozido à frigideira e misture bem com os ingredientes. Finalize com o queijo parmesão ralado e sirva em seguida.

Sopa de couve com feijão-branco e legumes Imagem: OlgaBombologna | Shutterstock

2. Sopa de couve com feijão-branco e legumes

Ingredientes

1 xícara de chá de feijão-branco cozido

2 xícaras de chá de couve fatiada

1/2 xícara de chá de cenoura cortada em rodelas

1/2 xícara de chá de batata cortada em cubos

cortada em cubos 1/4 de xícara de chá de cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de azeite

3 xícaras de chá de caldo de legumes

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Fatias de pão tostado para servir

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até começar a ficar macia. Acrescente o alho e refogue rapidamente até liberar aroma. Adicione a cenoura e a batata e refogue por alguns minutos para começar a amaciar os legumes. Despeje o caldo de legumes e deixe cozinhar em fogo médio até que os legumes estejam macios. Acrescente o feijão-branco e a couve e cozinhe em fogo baixo até a couve murchar e os sabores se incorporarem. Tempere com sal e pimenta-do-reino e misture bem. Sirva a sopa quente acompanhada das fatias de pão tostado.

3. Bolinho assado de couve e batata

Ingredientes

2 xícaras de chá de batata cozida e amassada

1 xícara de chá de couve fatiada

1/4 de xícara de chá de cebola picada

2 dentes de alho picados

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

1/2 xícara de chá de farinha de trigo

de trigo 1 ovo

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de chá de fermento químico em pó

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até começar a ficar macia. Acrescente o alho e refogue rapidamente até liberar aroma. Adicione a couve e refogue até murchar levemente. Tempere com sal e pimenta-do-reino e desligue o fogo. Em uma tigela, misture a batata com a couve refogada.

Acrescente o ovo, o queijo parmesão e a farinha de trigo. Misture até obter uma massa homogênea. Adicione o fermento químico em pó e misture delicadamente para incorporar. Modele pequenos bolinhos com as mãos e coloque em uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até os bolinhos ficarem dourados por fora. Retire do forno e sirva em seguida.