Como preparar o perfeito falso bacalhau com filé de merluza
Rendimento: 6 porções | Tempo de preparo: 45 minutos | Nível de dificuldade: Fácil
A substituição do tradicional bacalhau, cujo preço pode ultrapassar facilmente os R$ 100 o quilo em muitos estabelecimentos brasileiros durante a Semana Santa, tornou-se uma necessidade econômica e de planejamento familiar para a Sexta-feira Santa. No entanto, o orçamento mais enxuto não exige o sacrifício da culinária clássica da data. A montagem feita com filé de merluza — um peixe branco acessível e versátil comercializado por cerca de R$ 29 o quilo — reproduz a exata memória afetiva e a estrutura do prato lusitano original. Assada no forno com batatas pré-cozidas, pimentões, cebola e azeite extravirgem, esta receita absorve a complexidade dos temperos e entrega o mesmo perfil aromático de uma bacalhoada autêntica.
Lista de ingredientes e proporções exatas
- 800 g de filé de merluza descongelado
- 4 batatas médias cortadas em rodelas grossas
- 1 pimentão vermelho médio cortado em tiras finas
- 1 pimentão amarelo médio cortado em tiras finas
- 2 cebolas grandes cortadas em rodelas
- 4 dentes de alho picados grosseiramente
- 200 ml de azeite de oliva extravirgem (preferencialmente com acidez máxima de 0,5%)
- 1 xícara de chá de azeitonas pretas com caroço
- 4 ovos cozidos
- Sal refinado e pimenta-do-reino moída na hora a gosto
- 1 maço de cheiro-verde (salsa e cebolinha) picado fresco
O método de preparo e montagem da travessa
1. Pré-cozimento da base estrutural
Inicie o processo descascando e cortando as batatas em rodelas de aproximadamente um centímetro de espessura. Cozinhe-as em água fervente com uma colher de sopa de sal por exatamente oito minutos. O objetivo é deixá-las macias, mas ainda firmes (“al dente”), para que não desmanchem no forno ao absorver o azeite. Escorra e reserve. Em outra panela, cozinhe os ovos por dez minutos, descasque-os, corte-os ao meio e reserve.
2. Tratamento inicial dos filés
Seque os filés de merluza vigorosamente com papel toalha. A ausência de umidade superficial é fundamental para a textura correta do prato. Tempere os dois lados do peixe com sal e pimenta-do-reino apenas cinco minutos antes de ir ao fogo ou à travessa, para evitar que o sal extraia a água da carne de forma prematura.
3. Construção das camadas aromáticas
Em um refratário grande de vidro ou cerâmica, espalhe duas colheres de sopa de azeite no fundo. Crie a primeira camada com as rodelas de batata pré-cozidas. Sobre elas, acomode os filés de merluza inteiros ou cortados em pedaços grandes. Cubra a proteína com as rodelas de cebola, os dentes de alho e as tiras de pimentão vermelho e amarelo. Distribua as azeitonas pretas uniformemente por toda a superfície.
4. Finalização e processo de cocção
Regue todos os ingredientes com o restante do azeite extravirgem de forma homogênea. Cubra o refratário hermeticamente com papel-alumínio, mantendo o lado brilhante voltado para dentro. Asse em forno preaquecido a 200°C por 25 minutos. Após esse período, retire o papel-alumínio, adicione as metades dos ovos cozidos e retorne ao forno por mais dez minutos para dourar levemente os vegetais e apurar o molho. Retire do calor, polvilhe o cheiro-verde fresco e sirva imediatamente.
A técnica para o peixe branco imitar a textura do bacalhau
O maior erro ao adaptar receitas de bacalhoada com peixes frescos e baratos é o acúmulo excessivo de líquido no fundo da assadeira. Peixes brancos congelados retêm uma alta carga de água, o que acaba cozinhando os vegetais no vapor e transformando o assado em um ensopado ralo e sem a untuosidade característica do azeite.
Para neutralizar esse problema, a técnica obrigatória é o processo de secagem absoluta: descongele a merluza na geladeira por 24 horas, descarte toda a água da embalagem e pressione folhas duplas de papel toalha sobre os filés repetidas vezes até que o papel saia seco. Se quiser uma textura ainda mais firme, que se desfaça em lascas exatas como as do bacalhau curado, sele rapidamente o peixe em uma frigideira antiaderente bem quente com um fio de azeite (apenas um minuto de cada lado) antes de iniciar a montagem na travessa. Esse choque térmico sela os sucos internos e estrutura a proteína.
Parâmetros de segurança para armazenamento e reaquecimento
A conservação de pratos à base de pescados exige rigor absoluto no controle de temperatura para evitar proliferação bacteriana e intoxicações alimentares. Transfira as sobras da travessa para um recipiente de vidro com tampa hermética e armazene na prateleira mais fria da geladeira (geralmente a superior) por, no máximo, dois dias. Nunca congele o prato pronto; as batatas perdem a estrutura celular e tornam-se farinhentas, enquanto a merluza já previamente descongelada apresenta risco sanitário grave se submetida a um novo ciclo de congelamento.
Para devolver o frescor original ao reaquecer, elimine o uso do micro-ondas. O calor emitido pelo eletrodoméstico desidrata instantaneamente as extremidades do peixe e oxida o azeite, alterando o perfil de sabor e criando um odor residual forte. Aqueça a porção desejada no forno a 180°C, sempre coberta com papel-alumínio, por 15 minutos, ou reaqueça suavemente em uma frigideira com tampa em fogo baixíssimo.
Para acompanhar a riqueza do azeite temperado que inevitavelmente se forma no fundo da assadeira, evite pratos elaborados que compitam pelo paladar. Um arroz branco agulhinha recém-preparado, bem soltinho, ao lado de uma salada de folhas levemente amargas — como rúcula ou agrião — temperada com limão tahiti, são o suficiente para equilibrar a untuosidade da receita e garantir uma refeição de Sexta-feira Santa farta, tradicional e sem impacto agressivo no orçamento.
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