Como preparar o perfeito falso bacalhau com filé de merluza

Rendimento: 6 porções | Tempo de preparo: 45 minutos | Nível de dificuldade: Fácil

A substituição do tradicional bacalhau, cujo preço pode ultrapassar facilmente os R$ 100 o quilo em muitos estabelecimentos brasileiros durante a Semana Santa, tornou-se uma necessidade econômica e de planejamento familiar para a Sexta-feira Santa. No entanto, o orçamento mais enxuto não exige o sacrifício da culinária clássica da data. A montagem feita com filé de merluza — um peixe branco acessível e versátil comercializado por cerca de R$ 29 o quilo — reproduz a exata memória afetiva e a estrutura do prato lusitano original. Assada no forno com batatas pré-cozidas, pimentões, cebola e azeite extravirgem, esta receita absorve a complexidade dos temperos e entrega o mesmo perfil aromático de uma bacalhoada autêntica.

Lista de ingredientes e proporções exatas

800 g de filé de merluza descongelado

4 batatas médias cortadas em rodelas grossas

1 pimentão vermelho médio cortado em tiras finas

1 pimentão amarelo médio cortado em tiras finas

2 cebolas grandes cortadas em rodelas

4 dentes de alho picados grosseiramente

200 ml de azeite de oliva extravirgem (preferencialmente com acidez máxima de 0,5%)

1 xícara de chá de azeitonas pretas com caroço

4 ovos cozidos

Sal refinado e pimenta-do-reino moída na hora a gosto

1 maço de cheiro-verde (salsa e cebolinha) picado fresco

O método de preparo e montagem da travessa

1. Pré-cozimento da base estrutural

Inicie o processo descascando e cortando as batatas em rodelas de aproximadamente um centímetro de espessura. Cozinhe-as em água fervente com uma colher de sopa de sal por exatamente oito minutos. O objetivo é deixá-las macias, mas ainda firmes (“al dente”), para que não desmanchem no forno ao absorver o azeite. Escorra e reserve. Em outra panela, cozinhe os ovos por dez minutos, descasque-os, corte-os ao meio e reserve.

2. Tratamento inicial dos filés

Seque os filés de merluza vigorosamente com papel toalha. A ausência de umidade superficial é fundamental para a textura correta do prato. Tempere os dois lados do peixe com sal e pimenta-do-reino apenas cinco minutos antes de ir ao fogo ou à travessa, para evitar que o sal extraia a água da carne de forma prematura.

3. Construção das camadas aromáticas

Em um refratário grande de vidro ou cerâmica, espalhe duas colheres de sopa de azeite no fundo. Crie a primeira camada com as rodelas de batata pré-cozidas. Sobre elas, acomode os filés de merluza inteiros ou cortados em pedaços grandes. Cubra a proteína com as rodelas de cebola, os dentes de alho e as tiras de pimentão vermelho e amarelo. Distribua as azeitonas pretas uniformemente por toda a superfície.

4. Finalização e processo de cocção

Regue todos os ingredientes com o restante do azeite extravirgem de forma homogênea. Cubra o refratário hermeticamente com papel-alumínio, mantendo o lado brilhante voltado para dentro. Asse em forno preaquecido a 200°C por 25 minutos. Após esse período, retire o papel-alumínio, adicione as metades dos ovos cozidos e retorne ao forno por mais dez minutos para dourar levemente os vegetais e apurar o molho. Retire do calor, polvilhe o cheiro-verde fresco e sirva imediatamente.

A técnica para o peixe branco imitar a textura do bacalhau

O maior erro ao adaptar receitas de bacalhoada com peixes frescos e baratos é o acúmulo excessivo de líquido no fundo da assadeira. Peixes brancos congelados retêm uma alta carga de água, o que acaba cozinhando os vegetais no vapor e transformando o assado em um ensopado ralo e sem a untuosidade característica do azeite.

Para neutralizar esse problema, a técnica obrigatória é o processo de secagem absoluta: descongele a merluza na geladeira por 24 horas, descarte toda a água da embalagem e pressione folhas duplas de papel toalha sobre os filés repetidas vezes até que o papel saia seco. Se quiser uma textura ainda mais firme, que se desfaça em lascas exatas como as do bacalhau curado, sele rapidamente o peixe em uma frigideira antiaderente bem quente com um fio de azeite (apenas um minuto de cada lado) antes de iniciar a montagem na travessa. Esse choque térmico sela os sucos internos e estrutura a proteína.

Parâmetros de segurança para armazenamento e reaquecimento

A conservação de pratos à base de pescados exige rigor absoluto no controle de temperatura para evitar proliferação bacteriana e intoxicações alimentares. Transfira as sobras da travessa para um recipiente de vidro com tampa hermética e armazene na prateleira mais fria da geladeira (geralmente a superior) por, no máximo, dois dias. Nunca congele o prato pronto; as batatas perdem a estrutura celular e tornam-se farinhentas, enquanto a merluza já previamente descongelada apresenta risco sanitário grave se submetida a um novo ciclo de congelamento.

Para devolver o frescor original ao reaquecer, elimine o uso do micro-ondas. O calor emitido pelo eletrodoméstico desidrata instantaneamente as extremidades do peixe e oxida o azeite, alterando o perfil de sabor e criando um odor residual forte. Aqueça a porção desejada no forno a 180°C, sempre coberta com papel-alumínio, por 15 minutos, ou reaqueça suavemente em uma frigideira com tampa em fogo baixíssimo.

Para acompanhar a riqueza do azeite temperado que inevitavelmente se forma no fundo da assadeira, evite pratos elaborados que compitam pelo paladar. Um arroz branco agulhinha recém-preparado, bem soltinho, ao lado de uma salada de folhas levemente amargas — como rúcula ou agrião — temperada com limão tahiti, são o suficiente para equilibrar a untuosidade da receita e garantir uma refeição de Sexta-feira Santa farta, tradicional e sem impacto agressivo no orçamento.