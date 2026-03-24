Descubra qual é o planeta regente de cada signo e seus significados
Os astros funcionam como uma espécie de guia energético, sendo uma importante forma de autoconhecimento
Você já percebeu como cada signo tem uma “personalidade base” bem marcante? Isso não acontece por acaso. Por trás existe um planeta regente — e ele funciona como uma espécie de guia energético, mostrando como você age, sente, deseja e se posiciona no mundo. Entender isso é um passo importante para o autoconhecimento. É como descobrir qual é a força que move suas atitudes, suas escolhas e até os seus desafios.
Abaixo, confira qual é o planeta regente de cada signo!
Áries – Marte
Áries é regido por Marte, o planeta da ação, da coragem e da iniciativa. Por isso, quem tem forte energia ariana costuma ser direto, impulsivo e cheio de atitude. O astro traz aquela energia de “ir lá e fazer”, sem pensar muito. O lado positivo é a coragem e a liderança. O desafio está na impulsividade e na dificuldade de esperar o tempo das coisas.
Touro – Vênus
Touro é regido por Vênus, o planeta do amor, do prazer e dos valores. Essa regência traz uma conexão forte com o conforto, a beleza e a estabilidade. Os taurinos valorizam segurança emocional e material. Gostam de tudo que é sensorial: comida boa, toque, aconchego.
Gêmeos – Mercúrio
Gêmeos tem como regente Mercúrio, o planeta da comunicação e da mente. Isso explica a curiosidade, a agilidade e a necessidade de movimento. Os geminianos são versáteis, comunicativos e estão sempre buscando aprender algo novo.
Câncer – Lua
Câncer é regido pela Lua, que fala sobre emoções, memórias e acolhimento. Aqui, tudo é sentido com profundidade. Esse signo tem uma sensibilidade forte, é intuitivo e muito conectado à família e às raízes.
Leão – Sol
Leão é regido pelo Sol, o centro do nosso sistema — e isso diz muito. Esse signo carrega brilho, identidade e vontade de se expressar. Os leoninos têm presença, carisma e um desejo natural de reconhecimento. O desafio é equilibrar o ego com o coração.
Virgem – Mercúrio
Assim como Gêmeos, Virgem também é regido por Mercúrio — mas aqui a energia é mais prática. Os virginianos são analíticos, organizados e atentos aos detalhes. Gostam de entender como tudo funciona. O aprendizado é não cair na autocrítica excessiva e confiar mais no fluxo.
Libra – Vênus
Libra também tem Vênus como regente, mas com foco nos relacionamentos e na harmonia. Os librianos buscam equilíbrio, beleza e conexões saudáveis. São diplomáticos e sabem ver os dois lados. Possuem o desafio de não se anularem para agradar os outros.
Escorpião – Plutão (e Marte)
Escorpião é regido por Plutão, o planeta da transformação profunda — e tradicionalmente também por Marte. Aqui, falamos de intensidade, renascimento e poder emocional. Os escorpianos vivem tudo de forma intensa e têm uma capacidade enorme de se reinventar. O aprendizado é soltar o controle e confiar nos processos da vida.
Sagitário – Júpiter
Sagitário é regido por Júpiter, o planeta da expansão, da fé e do crescimento. Os sagitarianos são otimistas, aventureiros e estão sempre em busca de sentido e propósito. O desafio é não exagerar e aprender a sustentar o que começa.
Capricórnio – Saturno
Capricórnio é regido por Saturno, o planeta da responsabilidade, do tempo e da construção. Os capricornianos são focados, disciplinados e têm uma visão de longo prazo. O aprendizado é não carregar o mundo nas costas e permitir mais leveza.
Aquário – Urano (e Saturno)
Aquário é regido por Urano, o planeta das mudanças, da inovação e da liberdade (e tradicionalmente por Saturno). Os aquarianos são visionários, independentes e gostam de quebrar padrões. O desafio é equilibrar liberdade com conexão emocional.
Peixes – Netuno (e Júpiter)
Peixes é regido por Netuno, o planeta da espiritualidade, dos sonhos e da sensibilidade (e também por Júpiter, na astrologia tradicional). Os piscianos são intuitivos, empáticos e muito conectados ao invisível. O aprendizado é não se perder em ilusões e manter os pés no chão.
Por Viviane Pettersen
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.
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