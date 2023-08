Entenda como é realizada a micropigmentação de sobrancelhas

Especialista explica quais são os principais cuidados necessários com esse procedimento

Micropigmentação de sobrancelhas ajuda a realçar o olhar Imagem: dimid_86 | Shutterstock

Um procedimento estético que tem feito sucesso entre as mulheres é a micropigmentação de sobrancelhas. Basicamente, a técnica consiste na aplicação de tinta na pele da região das sobrancelhas, com o objetivo realçar, definir e/ou preencher falhas existentes. Handrielli Lima, designer de sobrancelhas e especialista no procedimento, explica como funciona a técnica. Confira!

Principais técnicas de micropigmentação

As principais técnicas de micropigmentação de sobrancelhas são a fios e a shadow. “A minha técnica de fios, chamada de ‘Fios Wild’, tem a proposta de extrema naturalidade, em que reproduzimos os fios mais naturais da cliente da maneira mais fiel possível. Mesma cor, espessura, caimento e densidade”, explica Handrielli Lima.

Ainda de acordo com a profissional, a técnica shadow “consiste no implante de tinta por meio de pixels, que são micro pontinhos que, quando cicatrizados, trazem o aspecto de sombra translúcida e em degradê, que se assemelha ao resultado da henna e da maquiagem”.

“Qualquer que seja a técnica, é importante respeitar as características pessoais de cada pessoa, pois cada rosto é único e é nossa responsabilidade, enquanto profissionais especialistas, respeitar essa individualidade, e não querer seguir padrões. Toda pessoa deve encontrar sua melhor versão,” adverte Handrielli Lima.

Material usado no procedimento

A micropigmentação de sobrancelhas pode ser feita por meio do demógrafo, um aparelho muito parecido com o usado para fazer tatuagem, em que o implante de tinta ocorre por pontos por segundo. Isto é, a agulha entra na pele, deposita o pigmento e sai.

Também existe o indutor manual, chamado de tebori, que é uma caneta em que se encaixa uma pequena lâmina formada por várias agulhas enfileiradas que, juntas, fazem uma fissura na pele. Esse material é usado nas técnicas de fios e shadow.

Cuidados após o tratamento

Por se tratar de uma técnica muito superficial e delicada, não exige muitos cuidados. Contudo, os três principais são:

Não molhar as sobrancelhas nos primeiros dias;

Evitar realizar exercícios físicos;

Aplicar uma pomada que auxilia na regeneração da pele.

Micropigmentação de sobrancelhas tem poucas contraindicações (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Contraindicações da micropigmentação

Apesar das poucas contraindicações, gestantes, pessoas em tratamento de câncer ou com outros problemas na pele não devem se submeter à micropigmentação de sobrancelhas. Isso porque ela pode oferecer riscos à saúde dessas pessoas e, até mesmo, prejudicar o resultado do procedimento.

Quanto tempo dura a micropigmentação na pele?

São necessários pequenos ajustes em áreas em que ocorreram falhas durante o processo de cicatrização da pele. Esse retoque é feito geralmente 30 dias após o primeiro procedimento, quando é possível ver o resultado da micropigmentação.

Entretanto, mesmo com o retoque, o procedimento não é definitivo. “Não deve durar muito mais que 1 ano, pois qualquer tinta implantada na pele de forma mais profunda permanecerá por longos anos e, com todo esse tempo, a degradação ocorre de maneira grosseira, alterando a cor para os tons indesejáveis. Por isso, a importância correta da aplicação da técnica para que o implante ocorra na camada correta da pele”, enfatiza a especialista.

Remoção da micropigmentação de sobrancelhas

A micropigmentação de sobrancelhas é reversível por meio de laser ou de despigmentação química. Contudo, o procedimento é lento. Quanto profunda estiver a tinta na pele, por exemplo, mais sessões serão necessárias.

“Por isso, é importante o alerta na escolha de um profissional capacitado para realizar seu procedimento. Sendo feito da maneira correta, a micropigmentação estará para agregar a beleza de cada pessoa, trazendo satisfação e autoestima”, pontua Handrielli Lima.