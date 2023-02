Entenda por que os gatos gostam de “amassar pãozinho”

Comportamento comum entre os felinos pode demonstrar relaxamento e afeto

Movimento de “amassar pãozinho” ajuda os gatos a demonstrarem afeto Imagem: antibydni | Shutterstock

Os gatos são animais fascinantes e, muitas vezes, nos surpreendem com suas atitudes peculiares. Um comportamento comum dos felinos é o de “amassar pãozinho”. Quando fazem esse movimento, utilizam as patas dianteiras para amassar superfícies macias, como cobertores, almofadas ou, até mesmo, as pernas dos tutores.

Por que os gatos fazem isso?

A verdade é que não há uma resposta definitiva para essa pergunta. Existem algumas teorias que tentam explicar o comportamento de amassar pãozinho, mas nenhuma delas é comprovada cientificamente. Contudo, é uma atitude totalmente normal e positiva. Isso porque pode ser uma forma de o pet demonstrar afeto ou conforto, bem como aliviar o estresse e a ansiedade, já que o movimento repetitivo ajuda a relaxar.

Ato de amassar a barriga da mãe para estimular a produção de leite pode estar relacionado ao movimento de “amassar pãozinho” (Imagem: Nils Jacobi | Shutterstock)

Primeiros dias de vida

Uma das teorias mais populares é que o ato de amassar pãozinho remete aos primeiros dias de vida do gato, quando ele amassava a barriga da mãe visando estimular a produção de leite. Quando mais velho, ao fazer esse movimento, ele pode se sentir confortável e seguro, como se estivesse novamente ao lado da mãe.

Marcação de território

Também se acredita que o gato amassa pãozinho a fim de marcar território. As “almofadas” das patas dos felinos possuem glândulas odoríferas que liberam um cheiro característico. Ao afofar objetos ou pessoas, ele pode estar deixando sua marca e reivindicando aquele espaço como seu.

Apenas mais um mistério

Por fim, há também a teoria de que o ato de amassar pãozinho é apenas um reflexo inconsciente do gato, um hábito que ele adquiriu ao longo do tempo sem uma explicação clara. Trata-se de apenas um dos muitos mistérios que envolvem os felinos, mas que tornam sua presença em nossas vidas ainda mais especial.