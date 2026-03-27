Filé-mignon: 5 receitas deliciosas para o almoço de Páscoa

Aprenda a preparar pratos saborosos para servir à família neste dia especial

Filé mignon ao molho madeira com cogumelo Imagem: lhmfoto | Shutterstock

Reunir a família em torno de uma mesa bem-servida é um dos maiores prazeres da Páscoa. Nesse momento, a escolha do prato principal carrega muito mais do que sabor — carrega afeto, dedicação e o desejo de oferecer algo verdadeiramente especial a quem se ama. Nobre, versátil e sempre bem-vindo, o filé-mignon é capaz de elevar qualquer cardápio festivo a outro patamar.

Abaixo, confira 5 receitas deliciosas com filé-mignon para o almoço de Páscoa!

1. Filé-mignon ao molho madeira com cogumelo

Ingredientes

4 escalopes finos de filé-mignon

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de sopa de manteiga

1 fio de azeite de oliva

1/2 xícara de chá de cogumelo paris fatiado

paris fatiado 1/2 xícara de chá de vinho madeira

1 xícara de chá de caldo de carne

1 colher de chá de molho inglês

1 colher de chá de amido de milho

Salsinha picada para finalizar

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere a carne com sal e pimenta-do-reino. Depois, aqueça uma frigideira com o azeite e metade da manteiga. Sele a carne em fogo alto por cerca de 2 a 3 minutos de cada lado, até dourar bem. Retire e reserve. Na mesma panela, adicione mais manteiga e refogue o cogumelo até ficar levemente dourado. Acrescente o vinho madeira e raspe o fundo da panela para soltar os sabores. Deixe reduzir por alguns minutos.

Adicione o caldo de carne e o molho inglês. Cozinhe até o molho reduzir e ficar levemente encorpado. Dissolva o amido de milho em um pouco de água e adicione ao molho, mexendo até atingir uma textura mais espessa e brilhante. Depois, volte a carne para a panela, envolva bem no molho e finalize com salsinha. Sirva em seguida.

2. Filé-mignon ao molho agridoce de ameixa

Ingredientes

800 g de filé-mignon em medalhões

Sal, azeite de oliva e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de sopa de manteiga

1/2 xícara de chá de ameixa-preta picada

1/2 xícara de chá de caldo de carne

de carne 1 colher de sopa de mel

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça um fio de azeite em fogo médio e sele o filé-mignon dos dois lados até ficar dourado. Retire e reserve. Na mesma panela, adicione a ameixa-preta, o caldo de carne e o mel. Deixe cozinhar até formar um molho levemente espesso. Volte a carne ao molho e sirva em seguida.

Filé-mignon com molho de mostarda e batata Imagem: zoryanchik | Shutterstock

3. Filé-mignon com molho de mostarda e batata

Ingredientes

Carne

5 medalhões altos de filé-mignon

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

3 colheres de sopa de manteiga

1 fio de azeite

Molho de mostarda

1 xícara de chá de creme de leite

3 colheres de sopa de mostarda dijon

2 colheres de chá de mostarda em grãos

em grãos 1 xícara de chá de caldo de carne

1 colher de chá de mel

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Batata

5 batatas cortadas ao meio

Água suficiente para o cozimento

3 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Finalização

Ramos de tomilho a gosto

Modo de preparo

Batata

Coloque as batatas em uma panela com água e sal. Leve ao fogo e cozinhe por cerca de 5 minutos após levantar fervura, apenas para pré-cozinhar. Escorra bem. Transfira para uma assadeira, tempere com azeite, sal e pimenta-do-reino. Leve ao forno preaquecido a 230 °C até dourarem.

Carne

Em um recipiente, tempere os medalhões com sal e pimenta-do-reino. Aqueça uma frigideira com azeite e manteiga em fogo médio. Sele a carne em fogo alto até formar uma crosta dourada, cerca de 3 minutos de cada lado. Retire e reserve.

Molho de mostarda

Na mesma frigideira da carne, adicione o caldo de carne e raspe o fundo para soltar os sabores. Acrescente o creme de leite, a mostarda dijon, a mostarda em grãos e o mel. Misture e deixe reduzir até formar um molho levemente espesso. Tempere com sal e pimenta-do-reino.

Finalização

Volte os medalhões para a frigideira, envolva-os no molho rapidamente para aquecer. Sirva com as batatas douradas e finalize com tomilho.

4. Yakissoba de filé-mignon

Ingredientes

600 g de filé-mignon cortado em tiras

400 g de macarrão para yakissoba

Água para cozinhar

1 cenoura cortada em tiras

1 xícara de chá de brócolis em floretes

em floretes 1/2 xícara de chá de repolho fatiado

1/2 xícara de chá de molho de soja

1 xícara de água para misturar

Sal a gosto

1 colher de sopa de óleo de gergelim

1 colher de sopa de amido de milho

2 dentes de alho picados

Modo de preparo

Cozinhe o macarrão em água conforme as instruções da embalagem e reserve. Depois, em uma panela grande ou wok em fogo médio, aqueça o óleo de gergelim e doure o alho. Adicione a carne e salteie rapidamente em fogo alto. Acrescente os legumes e refogue por alguns minutos, mantendo-os levemente crocantes. Em um recipiente, misture o molho de soja com a água e o amido de milho e despeje na panela. Mexa até o molho engrossar. Adicione o macarrão, misture bem e sirva.

5. Filé-mignon com risoto de alho

Ingredientes

Carne

600 g de filé-mignon cortado em tiras

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de sopa de azeite

1 colher de sopa de manteiga

Risoto

1 xícara de chá de arroz arbóreo

3 xícaras de chá de caldo de legumes quente

2 dentes de alho picados

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

parmesão ralado 1 colher de sopa de manteiga

Modo de preparo

Risoto

Em uma panela em fogo médio, refogue o alho em um pouco de manteiga. Adicione o arroz e mexa por alguns minutos. Vá acrescentando o caldo quente aos poucos, uma concha por vez, mexendo sempre, até o arroz ficar cremoso e macio. Adicione o queijo parmesão e a manteiga e misture bem. Reserve.

Carne

Em um recipiente, tempere a carne com pimenta-do-reino e sal. Em uma frigideira, aqueça o azeite e a manteiga em fogo médio e salteie rapidamente a carne até obter o ponto desejado. Em seguida, sirva o filé-mignon sobre o risoto.