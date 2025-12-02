Fim de ano protegido: 5 orações para renovar a fé e afastar energias negativas

Veja preces para limpar a alma e afastar influências que perturbam a paz interior

A oração é um caminho poderoso para reencontrar a confiança que sustenta a fé e reequilibrar o espírito diante dos desafios Imagem: Bohdan Malitskiy | Shutterstock

Quando desejamos um fim de ano protegido, voltamos o olhar para dentro e percebemos o quanto precisamos de quietude para reorganizar sentimentos e fortalecer vínculos espirituais. Os últimos meses despertam reflexões, memórias e expectativas que, muitas vezes, exigem renovação interior.

Orar é uma forma de limpar a alma, afastar influências negativas e recuperar a firmeza da fé. Ao elevar a mente ao sagrado, recebemos coragem para seguir, gratidão pelo que passou e esperança para tudo o que ainda será construído.

A seguir, confira 5 orações para renovar a fé e afastar energias negativas no fim de ano!

1. Oração para renovação da fé

Pai Eterno, reconheço o teu amor e cuidado com minha vida. Sei que tens me abençoado e protegido através dos anos. Tens sido o meu provedor fiel e compassivo.

Mesmo nos meus momentos de dúvidas na fé e infidelidade contigo, continuaste agindo com misericórdia e nunca deixaste de me tratar como um filho amado. Tens sido um Pai amoroso e presente que insiste em me amar.

Peço a ti que renoves a minha fé a cada dia, dês sempre a esperança que vem de ti e a alegria da tua maravilhosa salvação em Cristo Jesus, meu Senhor. Que o teu Espírito me santifique em tudo que falo, busco, sonho, planejo e faço.

Que o meu coração seja cada vez mais teu, consagrado para ti, para a tua glória e serviço. Sou teu. Glorifique o teu Santo Nome em minha vida. Em nome de Cristo. Amém.

2. Oração do Papa Paulo VI para criar uma amizade com Cristo

Senhor, faze que minha fé seja atuante e que ela dê à caridade a razão de sua expansão moral, de maneira que ela seja verdadeira amizade contigo e que na ação, no sofrimento, na espera da revelação final, ela seja uma contínua busca de ti, um contínuo testemunho, um contínuo alimento de esperança.

Senhor, faze que a minha fé seja humilde, e que não tenha a presunção de fundar-se na experiência de meu pensamento e de meu sentimento; mas que se submeta ao testemunho do Espírito Santo, e que não tenha outra nem melhor garantia que a docilidade à tradição e à autoridade do magistério da Santa Igreja. Amém.

As preces favorecem a harmonia do lar e elevam a vibração espiritual do ambiente no fim de ano Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock

3. Oração para afastar energias negativas do lar e do corpo

Em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons me sirvam de proteção contra eles!

Espíritos malévolos, que inspiram aos homens maus pensamentos; espíritos trapaceiros e mentirosos, que os enganais; espíritos zombeteiros, que brincais com a credulidade deles, eu vos afasto com todas as forças de minha alma e fecho meus ouvidos às vossas sugestões, mas imploro para vós a misericórdia de Deus.

Bons espíritos que generosamente me amparais, dai-me a força para resistir à influência dos maus espíritos e as luzes necessárias para não ser enganado pelas suas artimanhas.

Preservai-me do orgulho e da vaidade; afastai do meu coração o ciúme, o ódio, a malevolência e todo sentimento contrário à caridade, que são outras tantas portas abertas aos espíritos maus. Que assim seja.

4. Oração para o Patriarca São Bento

Ó, glorioso Patriarca São Bento, que vos mostrastes sempre compassivo com os necessitados, fazei que também nós, recorrendo à vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições. Que nas famílias reine a paz e a tranquilidade, afastem-se todas as desgraças, tanto corporais como espirituais, especialmente o pecado. Alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos, obtendo-nos finalmente que, ao terminar nossa vista, neste vale de lágrimas, possamos louvar a Deus.

5. Oração para libertação interior e fortalecimento espiritual

Em nome de Jesus, o precioso Espírito Santo de Deus habita em mim. A vida de Deus flui dentro do meu ser como um manancial de águas vivas, cristalinas e purificadoras.

Por isso, todas as angústias, tristezas e impurezas do meu corpo, da minha alma, da minha mente, do meu coração e do meu espírito estão sendo expelidas juntamente com o ar que respiro e todas as causas cármicas maléficas estão sendo eliminadas da minha vida e transformadas em bênçãos.

Já se extinguiram completamente todas as angústias, tristezas, impurezas e o carma maléfico da minha vida. Meu corpo, minha alma, minha mente, meu coração e meu espírito são completamente saudáveis; estão profundamente tranquilos, serenos, limpos, libertos e prontos para receber as orientações de Deus. A minha fé está sendo ampliada e aperfeiçoada pela luz divina.

Meu Deus é meu Pai! Em nome de Jesus, transforma o meu ser, fazei-me um ser humano melhor, fazei-me entender os meus próprios sentimentos e os sentimentos dos outros.

Meu Deus é meu Pai! Coloque as pessoas certas diariamente em meu caminho para que eu possa aprender o que necessito, e para que eu possa ensinar aquilo que já aprendi.

Meu Deus é meu Pai! Em nome de Jesus, faz uma aliança comigo. Capacita-me para que eu te entenda, para que eu evangelize e para que eu possa realizar obras que te agradem. Capacita-me em todas as situações e relacionamentos, para que eu sempre saiba o que devo fazer e o que devo dizer para alcançar minhas bênçãos e vitórias.

Que assim seja.