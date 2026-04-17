Hamster: 7 curiosidades sobre esse roedor 

Ele é um animal pequeno, ativo e cheio de comportamentos surpreendentes

Os hamsters têm uma série de comportamentos complexos e interessantes Imagem: New Africa | Shutterstock

Os hamsters são pequenos mamíferos roedores pertencentes à família Cricetidae, conhecidos por seu tamanho compacto, aparência fofa e hábitos curiosos. Originários de regiões da Europa e da Ásia, eles se adaptaram muito bem à vida doméstica, tornando-se um dos animais de estimação mais populares do mundo, especialmente entre tutores que buscam um pet fácil de cuidar.

Apesar do tamanho pequeno, esses animais apresentam uma série de comportamentos complexos e interessantes – desde a forma como armazenam alimento até seus hábitos noturnos. Abaixo, conheça algumas curiosidades sobre os hamsters!

1. Possuem bolsas nas bochechas para armazenar comida

Uma das características mais marcantes dos hamsters são as bolsas expansíveis nas bochechas. Elas permitem que o animal transporte alimento para o seu esconderijo, mesmo em grandes quantidades. Esse comportamento vem de seus ancestrais selvagens, que precisavam guardar comida para sobreviver em ambientes com escassez.

2. São animais noturnos

Os hamsters têm hábitos predominantemente noturnos, o que significa que ficam mais ativos durante a noite. Na natureza, esse comportamento ajuda a evitar predadores e o calor intenso do dia. Em casa, isso explica por que o pet pode dormir bastante durante o dia e começar a correr, explorar e brincar à noite.

3. Têm excelente senso de olfato

Embora não enxerguem muito bem, os hamsters compensam com um olfato bastante apurado. Eles utilizam o cheiro para reconhecer o ambiente, identificar alimentos e até diferenciar pessoas. Por isso, mudanças bruscas no cheiro da gaiola ou no ambiente podem deixá-los inseguros. Em casa, o tutor deve manter uma rotina de limpeza equilibrada, sem eliminar completamente os odores familiares do animal.

4. São extremamente territoriais

Muitas espécies de hamster, como o sírio, são solitárias e territoriais. Isso significa que não gostam de dividir espaço com outros hamsters e podem até brigar seriamente. Esse comportamento está ligado à sobrevivência na natureza, onde cada indivíduo protege seu território e seus recursos. Em casa, é essencial manter cada hamster em um espaço separado para evitar conflitos e garantir segurança.

O crescimento contínuo dos dentes dos hamsters exige a oferta de itens próprios para roedura Imagem: Natalya Izraitel | Shutterstock

5. Precisam roer constantemente

Os dentes dos hamsters crescem continuamente ao longo da vida, o que faz com que eles tenham necessidade constante de roer objetos. Esse comportamento é natural e ajuda a desgastar os dentes, evitando problemas de saúde. Por isso, é importante oferecer itens próprios para roedura, como brinquedos e pedaços de madeira apropriados, prevenindo também que o animal roa estruturas inadequadas.

6. Conseguem correr longas distâncias

Mesmo pequenos, os hamsters são extremamente ativos e podem correr vários quilômetros por noite quando estão em seu habitat natural. Em casa, esse comportamento é reproduzido na famosa rodinha, que é essencial para o gasto de energia. A ausência desse tipo de estímulo pode levar ao tédio e até a problemas comportamentais. Por isso, oferecer enriquecimento ambiental é fundamental para o bem-estar do pet.

7. Entram em estado de torpor

Em condições de frio intenso ou escassez de alimento, os hamsters podem entrar em um estado chamado torpor, semelhante à hibernação. Nesse período, o metabolismo diminui significativamente, e o animal fica menos ativo. Em ambiente doméstico, isso pode ocorrer se a temperatura cair muito. Por isso, é importante manter o hamster em local aquecido, pois esse estado pode ser confundido com doença.