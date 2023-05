Horóscopo Chinês: encontre o seu signo, ascendente e elemento

Confira como usar a data do seu nascimento para descobrir qual animal representa o seu signo

Signo e ascendente do horóscopo chinês ajudam as pessoas a se conhecerem melhor Imagem: EstherQueen999 | Shutterstock

O ano de 2023 é regido pelo Coelho de Água Yin e, devido à regência deste signo, terá tendência à observação e à colheita. “Assim como parte do que vivemos no ano de 2022, a observação é necessária, mas não fique parado(a)! Há indícios de que será um ano de colheitas e boas realizações, em que o juízo de bom caráter e a boa aventurança do Coelho trarão bons resultados, desde que você saiba onde procurar”, conta a astróloga Yara Vieira.