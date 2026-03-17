Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 17/03/2026

Veja o que os astros revelam sobre a terça-feira de cada nativo do zodíaco

A energia planetária poderá estimular mudanças inesperadas e acelerar a mente Imagem: vimolsiri.s | Shutterstock

Nesta terça-feira, o movimento dos astros tenderá a mexer com as emoções e com a comunicação. A energia planetária poderá estimular mudanças inesperadas e acelerar a mente, exigindo atenção redobrada para evitar conflitos e decisões precipitadas. A seguir, confira as previsões do horóscopo para cada signo e descubra como superar os desafios com equilíbrio e maturidade!

Áries

O ariano deverá investir no silêncio, descansar e evitar reagir de forma intensa a mudanças inesperadas Imagem: Lina Keil | Shutterstock

Você precisará ter cautela com impulsos e emoções inconscientes. Afinal, ações mal planejadas ou palavras impensadas poderão gerar imprevistos e rupturas desnecessárias. O ideal será investir no silêncio, descansar e evitar reagir de forma intensa a mudanças inesperadas.

Touro

O taurino deverá controlar a impulsividade e a irritação diante de mudanças repentinas Imagem: Lina Keil | Shutterstock

A terça-feira tenderá a ser agitada. Inclusive, imprevistos nos projetos coletivos poderão surgir, exigindo cautela na comunicação e nas decisões. Ao longo do dia, será fundamental controlar a impulsividade e a irritação diante de mudanças repentinas. Isso porque reações intensas possivelmente afetarão parcerias importantes. Também poderá resolver os problemas de forma inovadora.

Gêmeos

O geminiano deverá controlar a irritação e evitar reações explosivas diante de mudanças repentinas Imagem: Lina Keil | Shutterstock

A vida profissional estará agitada, com imprevistos capazes de desestabilizar os seus planos. Nesse cenário, as ações precipitadas poderão gerar conflitos com superiores ou figuras de autoridade. Logo, procure controlar a irritação e evite reações explosivas diante de mudanças repentinas.

Câncer

O canceriano desejará defender as próprias crenças e buscar novos conhecimentos Imagem: Lina Keil | Shutterstock

Você desejará defender as suas crenças e buscar novos conhecimentos. Ao mesmo tempo, deverá ter cuidado para não agir com agressividade. Isso porque a sua comunicação estará mais acelerada, o que facilitará a tomada de decisões, mas também aumentará o risco de discussões acaloradas por divergências de opinião.

Leão

O leonino deverá usar a intuição e a iniciativa para resolver pendências emocionais ou financeiras Imagem: Lina Keil | Shutterstock

Você precisará encarar com coragem e sensibilidade as transformações profundas que poderão ocorrer nas parcerias. O dia pedirá que use a sua intuição e iniciativa para resolver pendências emocionais ou financeiras. Além disso, será importante se desapegar de comportamentos desgastados.

Virgem

O virginiano deverá ouvir o outro com paciência, agindo com clareza e priorizando um diálogo construtivo Imagem: Lina Keil | Shutterstock

Tenha mais cautela nas relações e parcerias, evitando que a impulsividade nas palavras gere conflitos desnecessários. Isso porque a pressa em resolver algumas situações nas relações poderá causar mal-entendidos. O mais indicado será ouvir o outro com paciência, agindo com clareza e priorizando um diálogo construtivo.

Libra

A rotina de trabalho do libriano passará por um momento de agitação Imagem: Lina Keil | Shutterstock

A rotina de trabalho passará por um momento de agitação. Nesse contexto, discussões acaloradas com colegas e uma pressão excessiva para finalizar as tarefas poderão surgir. Logo, tome cuidado com as palavras e atitudes, pois a pressa e a irritação possivelmente levarão a erros de comunicação, pequenos incidentes ou tensões no ambiente profissional.

Escorpião

O escorpiano desejará expressar as próprias paixões Imagem: Lina Keil | Shutterstock

Haverá um impulso criativo nesta terça-feira. Com isso, você desejará expressar as suas paixões. Embora a sua mente esteja acelerada e focada em atividades de lazer ou projetos pessoais, essa agitação poderá gerar discussões ou ações precipitadas nas relações afetivas. O ideal será canalizar essa força para atividades que exijam imaginação e iniciativa.

Sagitário

O dia do sagitariano exigirá racionalidade para organizar os sentimentos e resolver pendências Imagem: Lina Keil | Shutterstock

Você precisará agir com cautela em relação a assuntos domésticos e familiares, pois emoções intensas poderão levar a reações impulsivas ou discussões desnecessárias. O dia exigirá racionalidade para organizar os sentimentos e resolver pendências, evitando assim decisões definitivas sob pressão. Ademais, procure usar a sua energia para fortalecer a segurança interna.

Capricórnio

O capricorniano sentirá a necessidade de expressar as próprias opiniões Imagem: Lina Keil | Shutterstock

Nesta terça-feira, você sentirá a necessidade de expressar as suas opiniões. No entanto, precisará ter cuidado para não se comunicar de forma agressiva ou impaciente. Afinal, isso poderá levar a erros e mal-entendidos. Para amenizar as tensões do dia, evite agir por impulso em conversas cotidianas ou ao lidar com documentos. Além disso, canalize a sua energia mental para resolver as tarefas de modo prático.

Aquário

O aquariano deverá organizar os pensamentos com calma antes de agir Imagem: Lina Keil | Shutterstock

Procure ter cautela com os recursos financeiros, evitando decisões impulsivas. Isso porque a pressa em resolver pendências materiais poderá gerar erros e discussões desnecessárias sobre valores e prioridades pessoais. O melhor será organizar os pensamentos com calma antes de agir, buscando soluções práticas para que as suas emoções não sejam afetadas por oscilações materiais.

Peixes

O pisciano deverá procurar formas de liberar a pressão, impedindo que a rapidez mental resulte em conflitos desnecessários Imagem: Lina Keil | Shutterstock

Uma agitação intensa e a necessidade de agir poderão levar a comportamentos impulsivos e discussões. Nesse cenário, portanto, evite decisões precipitadas que afetem a sua imagem profissional. Além disso, procure formas de liberar a pressão, impedindo que a rapidez mental resulte em conflitos desnecessários.