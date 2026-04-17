Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 17/04/2026

Veja o que os astros revelam sobre a sexta-feira de cada nativo do zodíaco

O dia será propício para ajustes internos, tomada de decisões mais conscientes e reavaliação de comportamentos que já não fazem sentido Imagem: LaInspiratriz | Shutterstock

Nesta sexta-feira, os movimentos dos astros trarão uma combinação de intensidade e transformação, despertando reflexões importantes sobre finanças, relações e propósito pessoal. Será um dia propício para ajustes internos, tomada de decisões mais conscientes e reavaliação de comportamentos que já não fazem sentido. A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra como aproveitar as energias astrológicas da melhor forma possível!

Áries

Os nativos de Áries precisarão abandonar antigos hábitos para não comprometer o orçamento Imagem: Daryaart9 | Shutterstock

Você desejará organizar a vida financeira e os valores pessoais. Contudo, poderá haver conflitos entre o desejo de segurança e situações externas que exigirão mudanças profundas. No caso, procure abandonar antigos hábitos para não comprometer o orçamento.

Touro

Os nativos de Touro sentirão a necessidade de se autoafirmar e renovar a imagem pessoal nesta sexta-feira Imagem: Daryaart9 | Shutterstock

Você sentirá a necessidade de se autoafirmar e renovar a imagem pessoal. Entretanto, tenderá a enfrentar resistências internas ou pressões externas, o que poderá levar a tensões. Diante disso, será importante encarar verdades desconfortáveis para uma verdadeira transformação ocorrer em sua vida.

Gêmeos

Os nativos de Gêmeos precisarão agir com cautela, evitando gastos excessivos ou promessas grandiosas nesta sexta-feira Imagem: Daryaart9 | Shutterstock

Nesta sexta-feira, haverá uma agitação interna. Nesse cenário, o desejo de expansão poderá entrar em conflito com a necessidade de recolhimento e silêncio. Diante disso, será fundamental agir com cautela, evitando gastos excessivos ou promessas grandiosas. Afinal, essas atitudes possivelmente levarão a mal-entendidos.

Câncer

Os nativos de Câncer terão um bom dia para alinhar os desejos pessoais com as atividades coletivas Imagem: Daryaart9 | Shutterstock

Você sentirá um impulso para liderar projetos em grupo e renovar as próprias metas. Será um bom dia para alinhar os desejos pessoais com as atividades coletivas. No processo, procure agir com coragem e clareza para abrir caminhos importantes e fortalecer a sua influência nos círculos sociais.

Leão

Os nativos de Leão estarão com a vitalidade em alta, facilitando a tomada de decisões e o reconhecimento dos seus talentos Imagem: Daryaart9 | Shutterstock

O dia será marcado por visibilidade e força no setor profissional, o que permitirá que assuma novas responsabilidades com confiança. Para melhorar, a sua vitalidade estará em alta, facilitando a tomada de decisões e o reconhecimento dos seus talentos por colegas ou superiores. Ao longo desta sexta-feira, procure agir com firmeza e equilíbrio para atrair boas oportunidades.

Virgem

Os nativos de Virgem desejarão expandir os horizontes e buscar novos conhecimentos nesta sexta-feira Imagem: Daryaart9 | Shutterstock

Você desejará expandir os horizontes e buscar novos conhecimentos. Nesse cenário, inclusive, haverá mais coragem e clareza para iniciar projetos que envolvam viagens ou estudos. No entanto, a pressa poderá gerar uma certa impaciência. Por isso, o ideal será manter o foco nas metas e agir com determinação.

Libra

Os nativos de Libra precisarão agir com transparência para resolver conflitos e manter o equilíbrio emocional Imagem: Daryaart9 | Shutterstock

Você viverá um dia de transformações, em que precisará encarar questões profundas e pendências que envolvam outras pessoas. No processo, procure agir com transparência para resolver conflitos ou acordos financeiros. Além disso, busque manter o equilíbrio emocional e não tenha medo de encerrar ciclos necessários.

Escorpião

Os nativos de Escorpião deverão utilizar as influências do dia para resolver pendências e iniciar parcerias sólidas Imagem: Daryaart9 | Shutterstock

Haverá uma intensidade maior nos relacionamentos, o que exigirá clareza e o equilíbrio entre as suas vontades e as necessidades do outro. Essas atitudes ajudarão a evitar que o excesso de energia se transforme em imposição ou conflitos desnecessários. O ideal será utilizar as influências do dia para resolver pendências e iniciar parcerias sólidas.

Sagitário

Os nativos de Sagitário terão um bom dia para iniciar hábitos mais saudáveis e resolver questões práticas do trabalho Imagem: Daryaart9 | Shutterstock

Você terá mais disposição e energia para organizar as tarefas da rotina e cuidar da saúde física. Será um bom dia para iniciar hábitos mais saudáveis e resolver questões práticas do trabalho. No processo, foque a produtividade para simplificar os problemas e alcançar resultados concretos. Essas ações trarão uma sensação de eficiência e renovação.

Capricórnio

Os nativos de Capricórnio terão um dia favorável para a resolução de pendências no ambiente doméstico Imagem: Daryaart9 | Shutterstock

Haverá mudanças intensas no lar. Apesar de essa situação favorecer a resolução de pendências no ambiente doméstico, você precisará tomar cuidado para não agir de forma autoritária ou impulsiva. O ideal será enfrentar as transformações necessárias, mas evitar conflitos no processo.

Aquário

Os nativos de Aquário terão um dia importante para resolver pendências, mas precisarão agir com cautela na comunicação Imagem: Daryaart9 | Shutterstock

A fim de evitar conflitos desnecessários com pessoas próximas, você precisará ter cautela com a forma como expressa as suas ideias e opiniões. Embora seja um dia importante para resolver pendências, não deverá fazer isso de forma autoritária ou agressiva. O ideal será observar o que precisa ser transformado na rotina para a comunicação fluir com mais leveza.

Peixes

Os nativos de Peixes precisarão transformar a maneira de lidar com os recursos, evitando a teimosia ou o apego excessivo Imagem: Daryaart9 | Shutterstock

Você buscará organizar as finanças a fim de conquistar estabilidade no setor. No processo, porém, poderão surgir tensões ou disputas de poder. Por conta disso, será preciso transformar a maneira de lidar com os recursos, evitando a teimosia ou o apego excessivo.