Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 22/03/2026

Veja o que os astros revelam sobre o domingo de cada nativo do zodíaco

As energias deste domingo favorecerão a organização e a clareza mental, mas também pedirão flexibilidade e maturidade emocional Imagem: New Africa | Shutterstock) </p>

Neste domingo, o movimento astrológico tenderá a afetar os signos de maneiras distintas, trazendo tanto oportunidades quanto desafios. As energias do dia favorecerão a organização, a clareza mental e a busca por soluções práticas, ao mesmo tempo em que poderão provocar mudanças que exigirão flexibilidade e maturidade emocional. A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra o que os astros reservam para você!

Áries

Será um bom dia para os nativos de Áries tomarem decisões corajosas e seguras Imagem: kaer_stock | Shutterstock

Você tenderá a dedicar atenção à organização dos recursos e à valorização dos talentos pessoais. Além disso, poderá se comunicar com mais clareza, facilitando assim acordos vantajosos e o surgimento de boas oportunidades de ganhos por meio de novas ideias. Em resumo, será um dia favorável para decisões corajosas e seguras.

Touro

O domingo dos nativos de Touro favorecerá acordos e a exposição de ideias que tragam reconhecimento e ganhos materiais Imagem: kaer_stock | Shutterstock

Haverá mais vitalidade e autoconfiança para iniciar projetos e tomar decisões importantes. Para melhorar, você se comunicará com facilidade, o que favorecerá acordos e a exposição de ideias que tragam reconhecimento e ganhos materiais. Aproveite o dia para agir com entusiasmo, pois a sua energia estará em alta.

Gêmeos

A postura reservada dos nativos de Gêmeos poderá trazer clareza mental e a coragem necessária para agir com eficiência Imagem: kaer_stock | Shutterstock

Você buscará se recolher a fim de organizar os recursos internos e encontrar soluções práticas para questões que estavam estagnadas. Inclusive, essa postura mais reservada poderá trazer clareza mental e a coragem necessária para agir com eficiência, permitindo assim a identificação de oportunidades valiosas. Ao longo deste domingo, procure confiar na sua capacidade de realização.

Câncer

O apoio dos amigos favorecerá os projetos de longo prazo dos nativos de Câncer Imagem: kaer_stock | Shutterstock

Haverá estabilidade nas relações sociais. Inclusive, o apoio dos amigos e grupos dos quais participa favorecerá projetos de longo prazo. Ainda neste domingo, você terá mais energia para investir em iniciativas seguras e expandir os horizontes. De modo geral, será um bom dia para fortalecer as parcerias e agir com determinação.

Leão

Neste domingo, os nativos de Leão terão mais vitalidade para impulsionar a carreira Imagem: kaer_stock | Shutterstock

Você terá mais vitalidade para impulsionar a sua carreira. Inclusive, o domingo será propício para iniciativas práticas que tragam crescimento material e reconhecimento, assim como para executar as tarefas com eficiência e segurança. No processo, procure confiar nas suas habilidades para alcançar o progresso almejado e colher os frutos dos seus esforços.

Virgem

Os nativos de Virgem desejarão expandir os horizontes e buscar conhecimentos que tragam segurança aos projetos de longo prazo Imagem: kaer_stock | Shutterstock

Você desejará expandir os horizontes e buscar conhecimentos que tragam segurança aos projetos de longo prazo. Neste domingo, procure agir com determinação e aproveitar as chances de crescimento. Afinal, a sua energia física e mental estará em sintonia para realizar tarefas complexas com total eficiência.

Libra

A clareza mental ajudará os nativos de Libra a encontrarem soluções inovadoras e a desapegarem de situações estagnadas Imagem: kaer_stock | Shutterstock

Você sentirá a necessidade de romper com padrões antigos e buscar mais independência em relação aos recursos ou compromissos que divide com terceiros. Inclusive, a clareza mental do dia irá auxiliar na busca por soluções inovadoras e no desapego de situações estagnadas. Portanto, aproveite as influências celestes para organizar a vida de maneira objetiva.

Escorpião

Os nativos de Escorpião irão se deparar com mudanças e surpresas nos relacionamentos Imagem: kaer_stock | Shutterstock

Haverá mudanças e surpresas nos relacionamentos. Nesse cenário, você sentirá a necessidade de renovar a forma como interage com os outros, o que poderá causar instabilidades. Ao longo do dia, procure agir com flexibilidade e desapego diante de qualquer imprevisto. Além disso, aproveite essa energia de renovação para romper com padrões nocivos.

Sagitário

A agitação deste domingo exigirá flexibilidade e praticidade dos nativos de Sagitário Imagem: kaer_stock | Shutterstock

Neste domingo, você tenderá a se deparar com mudanças repentinas e quebra de padrões na rotina de trabalho e nos cuidados com a saúde. Essa agitação inesperada exigirá flexibilidade para lidar com o novo, além de praticidade nas tarefas diárias. Por outro lado, será um dia importante para se libertar de hábitos antigos que limitam a produtividade e buscar soluções inovadoras.

Capricórnio

Será importante que os nativos de Capricórnio invistam em atividades que estimulem a independência e se abram a novidades no campo afetivo Imagem: kaer_stock | Shutterstock

Você desejará romper com a rotina, buscar formas diferentes de diversão e expressar a sua criatividade de maneira autêntica. Ainda hoje, mudanças repentinas em projetos pessoais poderão surgir, trazendo surpresas que exigem flexibilidade. Diante dessas energias, procure investir em atividades que estimulem a independência e se abrir a novidades no campo afetivo.

Aquário

O dia pedirá que os nativos de Aquário mantenham a calma e evitem reações impulsivas diante de surpresas no ambiente familiar Imagem: kaer_stock | Shutterstock

Você tenderá a se deparar com imprevistos no ambiente doméstico. Por conta disso, será preciso ter flexibilidade para lidar com as mudanças na rotina familiar, assim como manter a calma e evitar reações impulsivas diante de situações inesperadas que possam afetar a segurança emocional. Ademais, procure se desapegar de hábitos antigos e organizar o espaço pessoal.

Peixes

O ideal será que os nativos de Peixes ajam com flexibilidade diante dos imprevistos Imagem: kaer_stock | Shutterstock

Você buscará novas formas de se comunicar e estará mais aberto(a) a ideias que poderão mudar a sua rotina. Inclusive, o dia pedirá mais flexibilidade para lidar com imprevistos, priorizando a troca de informações úteis e soluções práticas para problemas antigos. Lembre-se: a abertura para o novo irá destravar situações estagnadas e estabelecer conexões eficientes.