Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 28/08/2025

Veja o que os astros revelam sobre a quinta-feira de cada nativo do zodíaco

Os astros ativarão emoções profundas nesta quinta-feira Imagem: Kate Demyanovska | Shutterstock

Nesta quinta-feira, os astros se alinharão de maneira intensa, ativando emoções profundas e trazendo à tona questões mal resolvidas em diferentes áreas da vida. Esse movimento celeste poderá afetar cada nativo de maneira única, exigindo mais atenção às reações impulsivas, aos sentimentos de controle e à sensibilidade nas relações. A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra como enfrentar os obstáculos e aproveitar as oportunidades do dia!

Áries

Os nativos de Áries poderão participar de conversas transformadoras Imagem: Katya Bogina | Shutterstock

Nesta quinta-feira, poderão surgir mal-entendidos nas relações íntimas. Isso porque você tenderá a se deparar com a necessidade de controle. Contudo, também haverá espaço para conversas transformadoras. No processo, procure encarar o que deve ser curado e evite disputas desnecessárias.

Touro

Os nativos de Touro deverão ter cuidado com decisões impulsivas Imagem: Katya Bogina | Shutterstock

Você poderá se sentir mais vulnerável nos relacionamentos. Nesse contexto, será importante perceber até que ponto está controlando ou sendo controlado(a). Ainda nesta quinta-feira, uma certa tensão poderá surgir, trazendo à tona ressentimentos antigos. Por isso, evite projetar no outro situações mal resolvidas e tenha cuidado com decisões impulsivas.

Gêmeos

Os nativos de Gêmeos precisarão tomar cuidado para não reagir impulsivamente diante de contratempos Imagem: Katya Bogina | Shutterstock

Você poderá sentir uma certa inquietação no setor profissional, com as emoções mais intensas do que o habitual. Inclusive, a relação com os colegas possivelmente ficará mais sensível. Logo, tome cuidado para não reagir de modo impulsivo diante de críticas ou contratempos. Além disso, busque cuidar melhor da saúde física e emocional.

Câncer

Os nativos de Câncer poderão sentir a criatividade em alta neste dia Imagem: Katya Bogina | Shutterstock

Suas emoções tenderão a se intensificar, principalmente nos assuntos afetivos. Ao longo desta quinta-feira, você poderá sentir mais necessidade de afeto, mas também maior sensibilidade a rejeições ou desencontros. Nesse contexto, será importante não esperar demais do outro e buscar aproveitar o dia com leveza. A criatividade estará em alta, embora possa vir acompanhada de autocrítica.

Leão

Os nativos de Leão deverão buscar um ambiente acolhedor para restaurar o equilíbrio interno Imagem: Katya Bogina | Shutterstock

Situações familiares ou ligadas ao passado poderão mexer bastante com as suas emoções. Nesse cenário, haverá a necessidade de segurança afetiva, mas também a tendência a se fechar ou reagir com intensidade. Por sua vez, os relacionamentos pedirão mais escuta e menos expectativa. Um ambiente acolhedor será essencial para restaurar o equilíbrio interno.

Virgem

Os nativos de Virgem estarão com a mente mais aberta Imagem: Katya Bogina | Shutterstock

Conversas significativas e trocas que ampliem a sua visão sobre questões importantes serão favorecidas. Isso porque a mente estará mais aberta, facilitando aprendizados valiosos. Inclusive, suas palavras trarão mais inspiração. Portanto, procure usá-las com sabedoria. Por fim, boas notícias possivelmente surgirão nesta quinta-feira.

Libra

Os nativos de Libra viverão um dia favorável para repensar o que realmente tem valor em suas vidas Imagem: Katya Bogina | Shutterstock

Questões ligadas ao valor pessoal e às finanças poderão despertar emoções intensas ou inseguranças. Nesse cenário, você tenderá a querer proteger demais o que possui, mas isso possivelmente gerará atrito com pessoas próximas. Diante desse cenário, evite decisões guiadas por carência ou medo da perda. Em resumo, será um dia importante para repensar o que realmente tem valor em sua vida.

Escorpião

Os nativos de Escorpião deverão investir na honestidade neste dia Imagem: Katya Bogina | Shutterstock

As suas emoções estarão mais intensas nesta quinta-feira, podendo transbordar de forma inesperada, sobretudo nas relações próximas. Nesse contexto, um desejo profundo de conexão poderá se misturar com o medo da exposição ou da rejeição. Por conta disso, tome cuidado com atitudes defensivas ou tentativas de controle. Além disso, invista na honestidade.

Sagitário

Os nativos de Sagitário precisarão cuidar da energia emocional para manter o equilíbrio Imagem: Katya Bogina | Shutterstock

Nesta quinta-feira, você será convidado(a) a olhar para o que estiver oculto. No processo, relações passadas ou sentimentos mal resolvidos poderão ressurgir. Logo, se atente a essa questão e invista no silêncio. Além disso, cuide da energia emocional, pois ela será essencial para manter o equilíbrio.

Capricórnio

Os nativos de Capricórnio sentirão o desejo de pertencer neste dia Imagem: Katya Bogina | Shutterstock

As relações com os amigos ou grupos poderão revelar tensões sutis ou diferenças de valores. Ao longo do dia, haverá o desejo de pertencer. Ao mesmo tempo, sentirá a necessidade de manter a autenticidade e os limites. Diante dessas energias, evite controlar as situações, mas também não ceda apenas para agradar. De modo geral, a quinta-feira pedirá mais escuta e menos imposição.

Aquário

Os nativos de Aquário poderão sentir uma pressão para transformar a carreira Imagem: Katya Bogina | Shutterstock

As emoções estarão mais intensas, o que poderá afetar a imagem profissional ou as relações no ambiente de trabalho. Além disso, será possível se deparar com uma certa pressão para transformar a carreira. Diante dessas energias, deverá evitar conflitos desnecessários, assim como buscar reconhecer em quais situações precisará exercer a flexibilidade.

Peixes

Os nativos de Peixes poderão se entusiasmar com temas espirituais ou ligados a viagens e estudos Imagem: Katya Bogina | Shutterstock

Você poderá questionar as próprias crenças. O que parecia certo se tornará limitado ou desalinhado com os seus valores. Com isso, viagens, estudos ou temas espirituais despertarão emoções intensas. No processo, apenas tome cuidado com os diálogos. Afinal, escutar outras visões possivelmente ampliará a sua.