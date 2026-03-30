Horóscopo do mês: previsões para os 12 signos em abril de 2026

Astróloga explica quais são as tendências do mês para cada nativo do zodíaco

Abril será um mês de transformações profundas e amadurecimento Imagem: TonyKorf | Shutterstock

Em abril, as energias do Sol indicam excesso de otimismo, além da possibilidade de transformações profundas e conflitos na busca por estabilidade material e poder pessoal. Os demais astros apontam imprevisibilidade nos relacionamentos amorosos, intensidade nas palavras e presença de sentimentos conflituosos no ambiente familiar. Por outro lado, será possível transformar desafios em aprendizados, conquistando o amadurecimento necessário.

Lembre-se de que cada pessoa vai sentir essas energias de forma mais ou menos intensa, de acordo com a maneira como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

No início do mês, o ariano sentirá a necessidade de agir e afirmar a própria identidade Imagem: lu_my_art | Shutterstock

Energia geral

No início do mês, você sentirá a necessidade de agir e afirmar a sua identidade. Todavia, poderá encontrar limitações, o que exigirá paciência e disciplina. Além disso, a sensação de que é necessário um esforço extra para realizar qualquer tarefa estará presente. A partir da metade de abril, haverá a busca por estabilidade. Com isso, passará a cuidar do que traz segurança e fortalecer as bases emocionais. Ao mesmo tempo, existirá uma tensão entre o desejo de se manter na zona de conforto e o chamado para inovar e ampliar os horizontes.

Relacionamentos

No começo de abril, você tenderá a se deparar com um conflito entre o desejo de prazer e a necessidade de transformações profundas. Ademais, haverá uma inclinação a vivenciar os afetos com uma certa possessividade. De modo geral, será um período marcado por questões ocultas, o que irá gerar desconfortos e exigir honestidade emocional. Depois, as relações passarão a pedir mais liberdade e espaço para inovação. Inclusive, poderão surgir eventos inesperados que demandarão flexibilidade e desapego de padrões antigos.

Trabalho e dinheiro

Na primeira quinzena do mês, você poderá sentir uma pressão maior para assumir responsabilidades, além de se deparar com alguns obstáculos e responsabilidades. Diante disso, será importante planejar-se com disciplina e evitar gastos impulsivos. Nas finanças, poderá enfrentar instabilidades, com investimentos ou fontes de renda podendo sofrer mudanças inesperadas. Essa situação exigirá rapidez de raciocínio, capacidade de adaptação e o abandono de métodos ultrapassados.

Touro

A busca do taurino por conforto e estabilidade se intensificará Imagem: lu_my_art | Shutterstock

Energia geral

No começo de abril, você buscará se afastar do barulho externo para lidar com questões íntimas e padrões comportamentais que demandam encerramento. No processo, será necessário exercitar a paciência e evitar apressar as situações que ainda precisam amadurecer. A partir da metade do mês, essa névoa começará a se dissipar. Com isso, a sua vitalidade retornará progressivamente, trazendo fôlego e autoconfiança. No final, tudo voltará a fluir, favorecendo o recomeço.

Relacionamentos

Nos primeiros dias de abril, as relações poderão passar por tensões, com conflitos entre desejos pessoais e expectativas alheias. Será importante observar até que ponto sua liberdade está sendo respeitada e agir com cautela para evitar rupturas impulsivas. Mais adiante, a busca por conforto e estabilidade se intensificará, e a convivência familiar ganhará destaque. Será um momento favorável para fortalecer os laços afetivos, nutrir a intimidade e encontrar segurança junto aos entes queridos.

Trabalho e dinheiro

O começo do mês não favorecerá grandes exposições ou novos movimentos, pois a energia vital e a autoconfiança estarão mais baixas. Por isso, será melhor agir com discrição e organizar pendências. Os obstáculos servirão para fortalecer a resiliência e o foco. Na segunda quinzena de abril, a produtividade aumentará e a clareza necessária para tomar decisões importantes estará presente, permitindo assumir o controle dos projetos. A comunicação se tornará uma ferramenta poderosa, ideal para expor ideias e buscar reconhecimento.

Gêmeos

A facilidade de comunicação do geminiano favorecerá as negociações Imagem: lu_my_art | Shutterstock

Energia geral

Na primeira metade do mês, você irá se deparar com muitas responsabilidades no campo social. Inclusive, isso virá acompanhado pela sensação de que os planos de longo prazo exigem mais esforço e disciplina. Logo, precisará agir com maturidade para lidar com as limitações que surgirem. A partir da segunda quinzena de abril, o ritmo externo tenderá a desacelerar. Sua energia se voltará para o campo interno — que pedirá isolamento e reflexão. Será importante silenciar o ruído do mundo e processar questões íntimas. Isso ajudará a evitar o esgotamento mental.

Relacionamentos

A sua postura nas relações tenderá a ser mais reservada no início de abril. Ao mesmo tempo, você poderá enfrentar cobranças dentro do círculo social ou sentir a necessidade de buscar conexões que ofereçam segurança e propósito. Estabelecer limites claros com amigos ou parceiros sobre planos se tornará essencial. Por volta da metade do mês, sentimentos guardados ou segredos possivelmente virão à tona, exigindo acolhimento e compreensão. Neste período, a companhia de quem lhe transmite segurança será mais gratificante do que grandes eventos.

Trabalho e dinheiro

O começo de abril exigirá que estruture as metas profissionais com mais maturidade e senso de realidade. Isso porque haverá a possibilidade de ser chamado(a) a liderar ou organizar projetos complexos que demandam paciência e resiliência. Embora possam surgir conflitos de ideias no processo, não se preocupe, pois eles servirão para aprimorar o seu planejamento. Da metade do mês em diante, a sua facilidade de comunicação favorecerá as negociações. Será um bom momento para estudar novas formas de ganho ou organizar a rotina de maneira produtiva e estratégica.

Câncer

A busca do canceriano por estabilidade e valorização dos recursos pessoais se intensificará Imagem: lu_my_art | Shutterstock

Energia geral

No começo do mês, você precisará exercer a responsabilidade e a paciência para lidar com pressões que exigem o amadurecimento dos seus projetos. Embora seja o momento de colher os frutos dos seus esforços, os imprevistos poderão dificultar o crescimento. A partir da metade de abril, a sua busca por estabilidade e valorização dos recursos pessoais se intensificará. Será fundamental focar o que é concreto e seguro para sustentar os planos de longo prazo.

Relacionamentos

Na primeira metade de abril, mudanças intensas poderão surgir, pedindo uma reflexão sobre o compartilhamento de sonhos. No processo, precisará ter cautela com disputas de poder ou sentimentos de exclusão. Ainda nesta fase, haverá a possibilidade de tensões entre os desejos individuais e as demandas alheias. Mais adiante, o clima ficará introspectivo, favorecendo proteção, silêncio e momentos de recolhimento ao lado de pessoas de confiança.

Trabalho e dinheiro

A sua atenção estará voltada à carreira no início de abril. Ao longo desta fase, poderá haver sobrecarga ou a necessidade de lidar com figuras de autoridade de forma diplomática, transformando métodos antigos em estruturas mais eficientes e realistas. Será necessário dedicação para superar os obstáculos que testarão a sua competência. Por volta da metade do mês, você colherá os frutos dos seus esforços e sentirá uma abertura maior para planejar a segurança financeira. De modo geral, o momento favorecerá a organização dos ganhos e a estruturação de novos projetos.

Leão

No começo do mês, as relações do leonino passarão por momentos de intensidade emocional Imagem: lu_my_art | Shutterstock

Energia geral

No início de abril, você receberá um convite para ampliar os horizontes, rever crenças e buscar novos conhecimentos. Porém, também poderão surgir cobranças internas, o que exigirá maturidade nas decisões. Em geral, será um período de reflexões profundas, em que dúvidas ou emoções antigas irão emergir, pedindo silêncio interior e discernimento. Depois, a sua confiança tenderá a crescer gradualmente. Haverá mais clareza sobre o rumo a seguir, o que permitirá que perceba oportunidades de crescimento pessoal e material.

Relacionamentos

As relações passarão por momentos de intensidade emocional no começo do mês, despertando a necessidade de conversas profundas. No entanto, poderão surgir tensões ou divergências de opinião, o que exigirá paciência e disposição para ouvir. Da metade de abril em diante, haverá maior estabilidade nos encontros, o que favorecerá trocas sinceras. Ao mesmo tempo, mudanças inesperadas em amizades ou projetos coletivos possivelmente o(a) levarão a repensar certas conexões.

Trabalho e dinheiro

Na primeira quinzena de abril, você sentirá uma responsabilidade maior em relação aos objetivos profissionais. Embora surjam novas ideias e planos no setor, será fundamental organizar as estratégias e agir com disciplina para evitar impulsividade ou promessas difíceis de cumprir. A partir da metade do mês, a sua visibilidade tenderá a aumentar no trabalho. Inclusive, novas oportunidades de crescimento surgirão. Entretanto, mudanças no ambiente corporativo ou nos projetos coletivos exigirão flexibilidade e capacidade de adaptação.

Virgem

Novas perspectivas de expansão profissional poderão surgir ao virginiano Imagem: lu_my_art | Shutterstock

Energia geral

Você vivenciará momentos de introspecção e intensidade emocional no início do mês. Inclusive, esse estado poderá favorecer reflexões sobre mudanças profundas, desapegos e questões internas que demandam maturidade e coragem. No processo, será fundamental lidar com responsabilidades e expectativas com cautela, evitando exageros ou decisões precipitadas diante de pressões externas. Posteriormente, surgirá o desejo de ampliar os horizontes e buscar novos aprendizados. Lembre-se: olhar para o futuro com mais esperança trará oportunidades de crescimento e uma sensação de propósito.

Relacionamentos

Na primeira metade de abril, as relações exigirão diálogo, compreensão e empatia, visto que emoções sensíveis ou mal-entendidos poderão surgir com facilidade. Algumas conversas, inclusive, poderão revelar verdades ou desejos contidos. Na segunda quinzena do mês, a tendência será que as trocas se tornem mais leves. Apesar disso, mudanças inesperadas ligadas à vida profissional ou aos planos possivelmente afetarão a dinâmica afetiva, gerando eventuais conflitos.

Trabalho e dinheiro

Nos primeiros dias de abril, você poderá se deparar com desafios que exigirão foco e responsabilidade, especialmente em temas que envolvem recursos compartilhados, negociações ou decisões estratégicas. Nesse cenário, será importante organizar os planos e agir com prudência antes de assumir novos compromissos. A partir da metade do mês, novas perspectivas de expansão profissional deverão surgir. Contudo, precisará manter a clareza na comunicação e a flexibilidade diante de imprevistos no ambiente de trabalho.

Libra

No início do mês, o libriano irá se deparar com uma intensidade maior nas interações e decisões Imagem: lu_my_art | Shutterstock

Energia geral

No começo do mês, você irá se deparar com uma intensidade maior nas interações e decisões. Ademais, expectativas exageradas poderão gerar tensões. A partir da segunda quinzena de abril, haverá transformações internas. Nesse cenário, inclusive, precisará lidar com questões profundas relacionadas à confiança e aos limites. Contudo, não se preocupe, pois as mudanças possivelmente irão conduzir ao crescimento e novas perspectivas.

Relacionamentos

Nos primeiros dias do mês, as relações tenderão a atravessar situações que exigirão maturidade, diálogo e disposição para encarar verdades. Embora possam surgir momentos de impaciência, tensões e divergências, haverá também oportunidades de fortalecer os vínculos por meio de conversas sinceras. Apenas exerça a flexibilidade no processo. Depois, os relacionamentos se tornarão intensos e profundos. Você poderá entrar em contato com emoções fortes e com a possibilidade de redefinir acordos.

Trabalho e dinheiro

O começo do mês exigirá a organização dos recursos compartilhados, assim como maturidade para lidar com dívidas ou investimentos. Além disso, você poderá ser desafiado(a) a agir com coragem e disciplina para conquistar a posição almejada no trabalho. Em ambos os cenários, será essencial evitar decisões impulsivas que comprometam a estabilidade. Com o avançar dos dias, novas oportunidades ligadas a projetos coletivos ou parcerias inovadoras possivelmente surgirão. Essa energia de renovação favorecerá o reconhecimento de suas habilidades e a abertura de caminhos promissores na carreira.

Escorpião

Os relacionamentos demandarão bastante atenção do escorpiano Imagem: lu_my_art | Shutterstock

Energia geral

Na primeira metade do mês, a sua atenção tenderá a se voltar para a organização da rotina. Você precisará agir com disciplina diante de tarefas que exigem dedicação. Ao mesmo tempo, porém, poderá haver uma pressão entre o desejo de crescer e as demandas práticas do cotidiano. Logo, procure buscar o equilíbrio entre a ambição e os limites pessoais. A partir da metade de abril, o seu foco estará nas parcerias e trocas profundas. Será um momento importante para refletir sobre confiança e compromisso, bem como realizar ajustes na forma como se conecta com as pessoas.

Relacionamentos

As relações tenderão a se tornar mais intensas no início de abril. Nesse contexto, poderá haver conversas profundas, maior sinceridade emocional e a expressão de sentimentos guardados. Todavia, também haverá a possibilidade de impulsividade nas palavras ou reações mais fortes. Para evitar conflitos desnecessários, procure exercer a sensibilidade nas trocas. Os relacionamentos demandarão bastante atenção. Surgirão oportunidades para fortalecer os vínculos ou redefinir acordos. Por outro lado, situações inesperadas possivelmente provocarão mudanças significativas.

Trabalho e dinheiro

O início de abril exigirá responsabilidade no ambiente profissional, além de organização e dedicação às tarefas diárias. Afinal, surgirá a sensação de que há muitas pendências para resolver simultaneamente. Lembre-se: o planejamento e a capacidade de priorizar determinadas atividades serão fundamentais no período. Depois, novas oportunidades poderão surgir no trabalho, trazendo reconhecimento, crescimento ou abertura de caminhos diferentes. Será o momento ideal para olhar para o futuro com confiança e disposição.

Sagitário

O início do mês favorecerá iniciativas criativas e projetos pessoais do sagitariano Imagem: lu_my_art | Shutterstock

Energia geral

Na primeira quinzena de abril, um forte impulso criativo favorecerá a expressão e dará mais autenticidade às ações. Ao mesmo tempo, essa expansão pedirá senso de realidade e maturidade. Embora surjam momentos de entusiasmo, também poderá haver pressão emocional ou expectativas elevadas, exigindo equilíbrio entre diversão e compromissos. Ao longo do mês, a atenção se voltará para a organização da rotina. O período será propício para cuidar da saúde, aumentar a produtividade e renovar as energias.

Relacionamentos

No começo de abril, emoções e interações ganharão mais intensidade. Haverá uma forte tendência a viver relações com paixão, verdade e entrega, o que poderá gerar conexões confusas. Ainda assim, será importante manter a atenção para evitar discussões impulsivas ou reações dramáticas, sobretudo quando as expectativas não forem atendidas. A partir da metade do mês, poderão surgir instabilidades e imprevistos nos relacionamentos amorosos e sociais, exigindo a renegociação de acordos.

Trabalho e dinheiro

O início de abril favorecerá iniciativas criativas e projetos pessoais. Entretanto, haverá a necessidade de estruturar melhor os seus planos por meio da disciplina e da responsabilidade. Simultaneamente, questões envolvendo recursos compartilhados poderão demandar atenção. Será importante realizar uma análise cuidadosa antes de tomar qualquer decisão. A partir da metade do mês, o seu foco se voltará para a organização profissional. No processo, precisará ajustar algumas tarefas e se adaptar às mudanças.

Capricórnio

O capricorniano estará mais introspectivo no início do mês Imagem: lu_my_art | Shutterstock

Energia geral

Nos primeiros dias do mês, haverá um movimento de introspecção, com maior atenção aos temas da vida familiar. Nesse contexto, será importante organizar as emoções e desacelerar para compreender melhor as prioridades e o que precisa ser fortalecido. Ao mesmo tempo, será necessário ter cautela com a impulsividade e buscar mais clareza e paciência ao lidar com opiniões alheias. O período pedirá o enfrentamento de verdades internas, a organização dos planos familiares e o fortalecimento da estabilidade emocional.

Relacionamentos

No começo de abril, as relações exigirão mais diálogo, compreensão, responsabilidade emocional, maturidade e disposição. Isso porque diferenças de opinião ou expectativas poderão gerar pequenos conflitos. A partir da segunda quinzena do mês, você irá se deparar com uma profundidade emocional maior nos relacionamentos. Por conta disso, poderão surgir reflexões sobre confiança, intimidade e a forma como compartilha a sua vida com os outros.

Trabalho e dinheiro

Os primeiros dias do mês serão marcados por uma agitação maior no trabalho. Nesse setor, haverá ideias, trocas de informações, decisões rápidas e a necessidade de resolver assuntos práticos. Ao mesmo tempo que isso poderá ser produtivo, também exigirá mais atenção para evitar mal-entendidos, erros de comunicação ou atitudes precipitadas. Por sua vez, a segunda quinzena de abril pedirá que aja de maneira estratégica em relação aos recursos, investimentos ou caminhos profissionais. Em resumo, procure ter cautela e disposição para transformar desafios em oportunidades.

Aquário

Para os aquarianos, o mês será marcado por revelações, mudanças de atitude e definição de limites nos relacionamentos Imagem: lu_my_art | Shutterstock

Energia geral

Na primeira metade de abril, a sua mente tenderá a estar acelerada e repleta de ideias. Ao mesmo tempo, poderá surgir uma pressão para resolver questões práticas ligadas aos valores pessoais. Além disso, reflexões profundas possivelmente trarão dúvidas. Diante desses cenários, busque clareza antes de agir, tenha cautela com os impulsos e invista na disciplina emocional. A partir da segunda quinzena do mês, novas informações surgirão, despertando a necessidade de organizar os pensamentos, buscar novos aprendizados e transformar inspirações em planos concretos.

Relacionamentos

No começo do mês, as relações familiares poderão passar por tensões ou pequenas disputas, especialmente se sentimentos antigos vierem à tona. Essa situação exigirá um diálogo maduro e disposição para ajustar posturas. De modo geral, o período será marcado por revelações, mudanças de atitude e definição de limites nos relacionamentos. A partir da metade de abril, acontecimentos inesperados no ambiente familiar ou entre pessoas próximas poderão alterar os planos. Ainda assim, essas situações tenderão a abrir espaço para renovar a convivência e construir conexões mais leves e sinceras.

Trabalho e dinheiro

Os primeiros dias de abril exigirão atenção redobrada às finanças, às negociações e às decisões profissionais. A pressa poderá gerar mal-entendidos ou gastos desnecessários. Por outro lado, haverá muita motivação para buscar novas fontes de renda, organizar os recursos e defender suas ideias com firmeza. O mês também favorecerá contatos e conversas estratégicas. Estudos e trocas de informações poderão, inclusive, abrir portas importantes para projetos e acordos que fortaleçam a estabilidade material.

Peixes

A atenção do pisciano estará voltada às questões financeiras e profissionais no começo do mês Imagem: lu_my_art | Shutterstock

Energia geral

No início de abril, você poderá se deparar com responsabilidades e momentos de tensão, o que exigirá disciplina, escolhas maduras e cautela com os excessos. Embora sinta coragem para iniciar mudanças pessoais, será fundamental evitar decisões precipitadas ou conflitos desnecessários. Na segunda quinzena do mês, o desejo de conquistar estabilidade e organizar a vida financeira ganhará força. Apesar disso, emoções profundas demandarão amadurecimento interior e redefinição de prioridades.

Relacionamentos

Nos primeiros dias do mês, espere por conversas intensas e possíveis conflitos, uma vez que sentimentos reprimidos tenderão a vir à tona. Haverá também uma oscilação entre o desejo de proximidade e a necessidade de independência, o que poderá gerar tensões ou mudanças inesperadas. Por outro lado, da metade de abril em diante, a comunicação fluirá com leveza, favorecendo decisões concretas sobre o futuro das relações. Ao mesmo tempo, a profundidade emocional do período pedirá disposição para transformar antigos padrões.

Trabalho e dinheiro

A sua atenção estará voltada às questões financeiras e profissionais no começo do mês. Nesse cenário, caso aja com disciplina e responsabilidade, haverá a oportunidade de estruturar melhor os ganhos. Ademais, novas ideias surgirão neste período, e a sua coragem para agir favorecerá negociações e novos projetos. A partir da metade de abril, o seu foco se voltará à organização dos recursos e à abertura de espaço para parcerias, investimentos ou decisões estratégicas que possam trazer estabilidade.