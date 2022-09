Horóscopo mensal: previsão completa de outubro para os 12 signos

Astróloga explica como será o mês para cada nativo do zodíaco

Previsão de outubro para os 12 signos Imagem: Shutterstock

O mês começa com o Sol no signo de Libra, em conjunção com Vênus e em aspecto tenso com Júpiter. Esses movimentos indicam que é um bom momento para cuidar da autoestima e para se dedicar ao autoconhecimento e aos estudos filosóficos. Entretanto, será preciso cautela para evitar gastos. Além disso, talvez haja dificuldades para se concentrar. Esta fase também poderá ser difícil para finalizar as atividades iniciadas.

Atente-se às ações e pensamentos

Mercúrio estará retrógrado somente até o dia 02 de outubro, porém o planeta continuará em aspecto tenso com Júpiter e Netuno. Esses movimentos apontam dificuldades na comunicação e na clareza de pensamentos. Haverá tendência a autoenganos. Com Mercúrio também em aspecto conflituoso com Marte, a mente poderá estar muito agitada, dificultando ainda mais a clareza de pensamentos.

Marte em Gêmeos faz aspecto tenso com Mercúrio e Netuno, o que indica que as ações poderão ser motivadas por ilusões e fugas da realidade. Cuidado, pois tais comportamentos podem levar a grandes frustrações. Lembre-se que cada pessoa vai sentir essa energia de forma mais ou menos intensa, de acordo com a maneira como ela interage com o Mapa Astral de cada um.

Áries

Previsão para o signo de Áries em outubro (Imagem: Shutterstock)

Amor

Neste mês, você se envolverá mais com a vida afetiva. Buscará harmonizar a relação e seus desejos dentro do relacionamento. Será um momento propício para compreender as suas necessidades e as do outro, sempre colocando na balança os prós e contras de cada situação. Apesar das boas energias, poderão ocorrer alguns desafios na comunicação, possibilitando diferentes discussões. Portanto, para evitar ocasiões desagradáveis, procure organizar melhor as suas ideias antes de falar.

Trabalho

O início do mês poderá ser favorável para parcerias de trabalho. Isso porque você estará com um brilho especial para atrair pessoas em sintonia com seus ideais. Além disso, também apresentará maior habilidade para se comunicar. Entretanto, será preciso atentar-se ao número de compromissos e parcerias, pois talvez não consiga cumpri-los. Na metade do mês, você entrará em uma fase na qual poderá viver mudanças significativas no ambiente profissional.

Família

Este mês será marcado pelo início de um novo ciclo em suas relações familiares. Haverá tendência a conflitos e os ânimos ficarão mais exaltados. Você sentirá necessidade de conquistar mais autonomia no cenário familiar. Esse sentimento te dará coragem para lutar pelo seu espaço e fazer valer suas vontades. Contudo, você terá uma certa dificuldade para entender o que realmente quer, podendo causar ainda mais conflitos com os seus parentes. Nesse caso, procure acalmar os ânimos para ter clareza de como direcionar a sua energia.

Touro

Amor

Neste mês, você poderá perceber a forma como o amor se manifesta nas pequenas coisas diárias. Será o momento de valorizar a rotina na presença da pessoa amada, compreendendo que isso faz parte da beleza de um relacionamento saudável. Caso não esteja em uma relação, poderá se apaixonar por alguém que faça parte do seu dia a dia. No final do mês, você entrará em um período importante para equilibrar a vida amorosa.

Trabalho

Este será um mês muito produtivo. Você terá mais prazer nas atividades rotineiras. Com isso, poderá harmonizar as relações de trabalho e levar uma aura de beleza e leveza para o ambiente profissional. Será também um período favorável para se organizar melhor e encontrar formas de simplificar e aperfeiçoar seus afazeres. No entanto, atente-se ao acúmulo de tarefas, pois será possível que não consiga cumprir todas elas.

Família

Como você está em um período de maior dedicação e organização da sua rotina, isso acabará se estendendo ao cotidiano do lar e dos relacionamentos familiares. Para ter momentos produtivos e agradáveis dentro de casa, será importante compreender e estabelecer certos limites nas relações com os parentes. Neste mês, você também poderá ressignificar traumas e dores do passado que estão ligados a conexões familiares.

Gêmeos

Amor

Neste mês, você poderá se apaixonar. Viverá um período de muita intensidade e sentirá o coração bater mais forte. Se já estiver em um relacionamento, esta fase se tornará ideal para viver bons momentos em casal. Além disso, sua autoestima também estará melhor e, com isso, atrairá mais olhares e perceberá a beleza de ser quem é. Entretanto, apesar das boas energias, poderão surgir desafios relacionados ao medo do abandono e da rejeição. Será necessário ressignificar esses obstáculos.

Trabalho

Você está vivendo um momento favorável para lutar por sua independência. Desse modo, a tendência é que haja prosperidade para a busca e conquista de seus objetivos profissionais. Será necessário coragem para enfrentar os desafios e para lidar com as transformações repentinas. Mesmo que sejam desafiadoras, essas mudanças virão para te direcionar a novos caminhos. Sempre use a sua criatividade para encontrar a melhor solução.

Família

Você passou por um momento de maior contato familiar, em que houve um grande movimento no lar. Essa fase ainda se estenderá até o início do mês, mas, depois, você entrará em um período em que sentirá a necessidade de se conectar com o seu interior. Mesmo que seja uma etapa mais introspectiva, ela também será ideal para passar momentos agradáveis e divertidos com seus filhos ou com outras crianças da família. No final do mês, será preciso organizar a sua rotina, de forma que o tempo em família ganhe mais qualidade.

Câncer

Amor

No início do mês, você ainda estará em busca de uma maior intimidade na vida amorosa. Nesta fase, será muito importante que esteja na presença de alguém que lhe traga segurança. Isso porque os fantasmas da rejeição e de traumas passados poderão estar mais presentes. Depois, você entrará em período mais alegre, no qual terá vontade de se divertir, de se apaixonar e de viver fortes emoções no campo afetivo. Com isso, a tendência é que ocorram momentos românticos em casal ou que você se envolva com alguém especial.

Trabalho

Você está vivendo um período de crescimento na vida profissional, em que está recebendo muita ajuda e se sentindo confiante. Ao longo do mês, no entanto, você sentirá que todo esse movimento estacionou, gerando assim um certo desânimo. Apesar disso, essa tendência servirá para te convidar a revisitar conhecimentos que passaram despercebidos, mas que são essenciais para o seu desenvolvimento. Aproveite a oportunidade!

Família

Neste mês, o seu foco estará muito voltado para o ambiente familiar. Você terá a oportunidade de iluminar as relações e de revisitar histórias e situações passadas, com o objetivo de fazer as pazes com elas ou de se conectar com as suas origens. Será um período essencial para que a comunicação em família se torne significativa e equilibrada. Apesar das boas energias, poderá haver desafios ligados a segredos e mentiras.

Leão

Amor

No início do mês, você ainda tentará encontrar alguém que lhe traga segurança e que esteja alinhado com seus valores. No entanto, será preciso cuidado. Isso porque você tende a entrar em relações erradas ou, até mesmo, manter um relacionamento sem ter a certeza do que realmente deseja. Depois, será um período mais movimentado, no qual buscará conhecer novas pessoas e sair da rotina. Caso esteja em um relacionamento, esta fase será ideal para viver momentos mais agitados em casal.

Trabalho

Neste mês, você apresentará habilidade para transitar em diferentes locais, o que poderá te abrir muitas portas no mundo dos negócios. Entretanto, para que tudo dê certo, será necessário que se comporte com responsabilidade e senso de realidade. O período também será propício para trabalhar com pessoas sérias e que já possuem uma tradição no mercado profissional. Também poderá romper com parcerias antigas. Procure sempre se abrir para as mudanças que vierem

Família

Ao mesmo tempo em que poderá passar bons momentos em família, também poderá se deparar com desafios ligados à divergência de valores. Tais situações poderão te conectar com medos e dores do passado. Apesar de parecer algo ruim, esta será uma oportunidade para lidar com feridas que ainda estão abertas, podendo ressignificá-las. No final das contas, este ciclo poderá lhe trazer mais força e confiança.

Virgem

Previsão para o signo de Virgem em outubro (Imagem: Shutterstock)

Amor

Neste mês, você se valorizará mais. Portanto, o momento será propício para realizar atividades agradáveis em casal e fortalecer a confiança e a segurança dentro do relacionamento. Será também uma excelente fase para que o casal encontre formas de gerar mais recursos financeiros. Se não estiver em uma relação, poderá encontrar alguém que esteja em sintonia com os seus valores. Será um período para que fortaleça os aspectos que te trazem segurança na vida afetiva

Trabalho

Em relação ao trabalho, você poderá sentir um certo esgotamento, como se precisasse de muita energia para realizar atividades simples. Além disso, você sentirá que tudo está estagnado. Será uma fase um tanto desafiadora, mas que indicará a necessidade de uma reavaliação na carreira, no futuro profissional e nas responsabilidades

Família

Este tende a ser um mês em que você viverá momentos agradáveis em família. Haverá a possibilidade de encontrar mais harmonia nas relações e reafirmar sua individualidade de forma tranquila e respeitosa. Todas essas energias positivas te ajudarão a alcançar a confiança em si e a manter as emoções mais equilibradas. Além disso, este será um bom momento para viajar em família ou encontrar parentes que moram em outras cidades. A tendência é que essas viagens ou encontros lhe tragam bastante crescimento.

Libra

Amor

Neste mês, sua autoestima estará elevada. Dessa forma, o seu brilho atrairá mais olhares e você terá mais habilidade para compreender as necessidades do outro sem esquecer as suas. Você também se comunicará com mais facilidade e terá mais consciência dos desafios na vida afetiva. No entanto, como este será um novo ciclo, haverá a possibilidade de perceber que o relacionamento já não faz mais sentido.

Trabalho

Assim como a autoestima, sua autoconfiança também estará elevada este mês. Você se valorizará mais, o que poderá contribuir para conquistas na carreira, para o estabelecimento de limites e para o início de novos projetos. A tendência é que você tenha muita energia para batalhar pela posição profissional que almeja e por outros objetivos. Contudo, procure direcionar bem essa energia, pois há o risco de não conseguir finalizar os projetos iniciados.

Família

Neste mês, você sentirá a necessidade de estar com a sua família e de fortalecer as relações no ambiente doméstico. Inclusive, essa tendência poderá entrar em conflito com a sua vida profissional. Ainda nesta fase, alguns segredos familiares poderão reaparecer, lhe causando grandes incômodos e abalos emocionais. Portanto, procure conversar sobre eles e busque um caminho para saber a verdade. Evite tirar conclusões precipitadas e não tente fugir dos desconfortos.

Escorpião

Amor

Neste mês, você passará por uma fase de encerramentos em sua vida afetiva. Com isso, uma relação desgastada poderá chegar ao fim ou situações desagradáveis dentro do relacionamento poderão ser encerradas. Será importante aproveitar este momento para fazer um balanço interno de tudo que aprendeu em suas experiências afetivas. Assim, você conseguirá ter mais clareza sobre o que realmente deseja na vida amorosa.

Trabalho

No início do mês, haverá a possibilidade de um certo enfraquecimento nos ganhos financeiros. Entretanto, não desanime. Procure entender quais ciclos na vida profissional precisam ser encerrados e como você lida com o dinheiro. Já na metade do mês, você entrará em um período com maiores chances de aumentar os ganhos. Além disso, estará mais atraente e terá mais força de vontade para ir em busca de realizações financeiras e profissionais. Todas essas qualidades poderão te ajudar a conseguir novas parcerias.

Família

Neste mês, as relações familiares terão bastante foco em sua vida. Contudo, ao mesmo tempo que sentirá necessidade de estar perto da família, também irá se deparar com o desejo de fazer tudo ao seu modo e de encontrar a sua autonomia. Ainda nesta fase, você poderá se deparar com sentimentos dolorosos e traumas do passado relacionados à sua família, especialmente ao seu pai ou uma figura masculina marcante.

Sagitário

Amor

No início do mês, você se abrirá para se conectar com pessoas que contribuam para mudanças em seus padrões de pensamento e comportamento. Ainda nesta fase, poderá se abrir para encontrar novos caminhos ao lado da pessoa com quem se relaciona. Depois, você entrará em um período mais introspectivo, no qual fará um balanço interno sobre a vida afetiva. Este será o momento de encerrar ciclos, de olhar para si e verificar se a forma que tem vivenciado suas relações ainda faz sentido para você.

Trabalho

O início do mês será propício para realizar trabalhos em grupos e para compartilhar suas ideias. Contudo, atente-se para evitar excessos. Em seguida, você entrará em um período mais voltado para o seu interior. Será o momento de lidar com medos e fantasmas internos que têm ofuscado seu brilho. Após encarar tais desafios, você conseguirá compreender melhor para onde deseja direcionar suas energias e quais avanços almeja na vida profissional.

Família

Você está passando por um período desafiador no ambiente familiar. Especialmente neste mês, perceberá com mais intensidade a força das tradições e das estruturas que foram estabelecidas por sua família. Além disso, notará os desafios a serem enfrentados para modificar comportamentos nocivos. Haverá grande necessidade em realizar mudanças em sua jornada de vida. Contudo, sentirá um bloqueio para cumprir a tarefa. Para lidar com essa tendência, o melhor é se estruturar internamente.

Capricórnio

Previsão para o signo de Capricórnio em outubro (Imagem: Shutterstock)

Amor

No início do mês, você depositará mais energias na vida afetiva. Será o momento de buscar mais segurança no relacionamento e de estruturar a união para que haja a possibilidade de um futuro juntos. Sua comunicação estará melhor e você conseguirá enxergar com mais clareza o que deseja na vida amorosa. Entretanto, atente-se para evitar atitudes rudes. Depois, por volta da metade do mês, você se abrirá para fazer algumas mudanças necessárias em seu comportamento. Ao longo dessa tarefa, haverá a possibilidade de se deparar com medos e traumas do passado.

Trabalho

Haverá muita energia para se dedicar à sua carreira e para receber reconhecimentos por seus esforços. Você também terá a chance de fazer boas parcerias e de se aproximar de pessoas que admira profissionalmente. A tendência é que seja um mês movimentado na área profissional, com muitas novidades e com possíveis mudanças de cargo ou local de trabalho. Além disso, durante esta fase, você estará mais confiante para expor as suas ideias.

Família

No início do mês, por desatenção ou falta de clareza na comunicação, alguns desentendimentos poderão ocorrer entre você e seus familiares. Segredos do passado também poderão vir à tona, mas de uma maneira distorcida. A tendência é que os ânimos se exaltem e, com isso, discussões desnecessárias sejam iniciadas. Portanto, para evitar tais situações desagradáveis, tenha cautela com as suas falas.

Aquário

Amor

O mês anterior trouxe à tona algumas dores e traumas, indicando um período desafiador. Agora, você terá a sensação de sair de um túnel escuro em direção à luz. Você se conectará com as suas verdades e com os seus desejos para a vida afetiva. Poderá também encontrar alguém que sintonize com os seus ideais para o futuro. Se já estiver em um relacionamento, o momento será propício para sair da rotina, viajando ou realizando outras atividades. Essas ações irão servir para expandir a conexão entre o casal e trazer mais alegria para a relação.

Trabalho

Neste mês, você buscará expandir seus horizontes internos e externos. Poderá ser um bom momento para iniciar um novo estudo ou uma nova atividade. Você também poderá colocar em prática o que sabe, cuidando mais do seu futuro e da forma como deseja receber reconhecimento na carreira. Ao longo desta fase, poderá se deparar com alguns desafios que lhe trazem insegurança. Primeiramente, procure investigar os gatilhos que acionam esse sentimento e, depois, tente trazer um novo significado para ele.

Família

Assim como no mês anterior, este também indica desafios nas relações familiares. Você tenderá a vivenciar sensações de medo e rejeição. Além disso, encontrará dificuldade em expressar com clareza os seus sentimentos, podendo se martirizar, remoer dores antigas e, até mesmo, acionar um desejo de vingança. Para lidar com tudo isso, será essencial que você procure trabalhar com o autoconhecimento e busque compreender as dores que atingem a sua família.

Peixes

Amor

Este poderá ser um mês desafiador na vida afetiva. Isso porque você entrará em contato com aspectos da sua alma que se conectam com dores e traumas do passado. Entretanto, apesar das dificuldades, esta será uma fase que trará luz para situações que estavam desencadeando comportamentos nocivos, como ciúmes e medo do abandono e da rejeição. Será o momento ideal para praticar o desapego, deixando pessoas, relações e atitudes do passado irem embora.

Trabalho

Neste mês, haverá a possibilidade de viver um período de crises na vida profissional. Poderá se questionar sobre a forma que tem conduzido a carreira, sobre onde gostaria de estar e sobre o que realmente faz sentido para você. Este será um momento importante para desapegar de imagens e ideias que construiu, mas que não se alinham mais com seus sonhos e propósitos. Ainda nesta fase, poderá ter mais habilidade para investir em algo que gere bons lucros. Um plano que tinha deixado de lado tende a ser um ótimo caminho financeiro.

Família

Nos últimos meses, você passou por um período conflituoso no ambiente familiar. A tendência é que essa situação se amenize ao longo do mês. Contudo, ainda haverá a possibilidade de brigas e desentendimentos devido a emoções intensas e disputas por poder. Atente-se a possíveis fofocas, conversas atravessadas e histórias distorcidas que poderão surgir. Evite falar sobre o que não tem certeza e cuide das suas emoções e das relações familiares.