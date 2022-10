Horóscopo semanal: confira a previsão para 31 de outubro a 06 de novembro

Confira o que os astros reservam para o seu signo e planeje-se com antecedência

O Sol continua no signo de Escorpião e em conjunção com Mercúrio e Vênus. E, nesta semana, entrará em oposição ao planeta Urano. Isso indica um período de mudanças e aumento das tensões e de ações repentinas, que poderão trazer resultados inesperados.

Será importante controlar os impulsos

Mercúrio em oposição a Urano indica atividade mental bem intensa, tendência à rebeldia e busca por liberdade a todo custo. Para completar, Vênus em oposição a Urano traz a mensagem de que muitos rompimentos em parcerias e relacionamentos poderão acontecer.

Como Vênus também estará em quadratura com Saturno, estes rompimentos poderão aflorar carências e inseguranças, mas também indicarão que foi algo precipitado e ajudarão a trazer uma dose de senso de realidade para brecar os impulsos.

Marte segue em Gêmeos, em quadratura com Netuno e Júpiter e, agora, está em movimento retrógrado. Isso indicará uma fase para rever as ações e impulsos, especialmente na comunicação. Também poderá dificultar a clareza ao agir. Para equilibrar essa tendência e ter mais discernimento, é indicado buscar mais conexão com a própria espiritualidade. Atividades na água, meditação e yoga podem ajudar.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essa energia de acordo com a forma como ela interage com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

Nesta semana, procure cuidar da sua energia e se recolher, pois estará mais sensível emocionalmente e energeticamente. Tenderá a absorver muita energia dos ambientes, o que poderá te desestabilizar. Além disso, os astros indicam que é o momento de mergulhar em seu interior e fazer as transformações necessárias.

Procure desapegar de comportamentos nocivos, pois terá mais força mental para realmente romper com o que está te gerando dores emocionais. Mesmo que isso te traga desconforto, é algo importante para que possa se alinhar verdadeiramente com sua essência. No ambiente familiar, alguns conflitos do passado que ficaram mal resolvidos poderão vir à tona e trazer desentendimentos. Procure formas de acalmar os ânimos.

Touro

Transformações significativas nos seus relacionamentos poderão acontecer nesta semana. Elas poderão envolver rompimentos, mas não necessariamente da relação. Poderá ser a quebra de padrões de comportamento que estavam desequilibrados, finalização de situações ou de parcerias. Tudo isso poderá gerar tensão, já que você não gosta muito de mudanças.

Entretanto, essa tendência vem dizer que as transformações são necessárias para que você possa abrir caminhos e se realinhar com a sua verdade e propósito. Aposte na sua intuição, na sua conexão com o Universo e na sua criatividade para lidar com isso. Talvez precise se recolher para cuidar da sua energia e ter mais clareza na comunicação.​

Gêmeos

Duas tendências estão atuando nestes dias: uma que te impulsiona a agir de forma precipitada e repentina, e outra que traz um excesso de cautela e crítica. Apesar de ser desafiador, essas energias juntas podem te ajudar a equilibrar seus movimentos também. Além disso, situações inusitadas que irão modificar a sua rotina tenderão a acontecer.

Poderão ser mudanças no ambiente de trabalho ou problemas com eletrônicos em casa. A tensão gerada por tudo isso poderá prejudicar a sua saúde, portanto, procure se cuidar mais. Você poderá sentir sua energia direcionada para a independência financeira diminuindo. Algumas situações da vida material que foram mal resolvidas poderão ressurgir ou algo que você esperava tenderá a não acontecer como você desejava.

Câncer

Você está em um momento de maior conexão com seu brilho pessoal, contudo, terá alguns desafios que te farão regular seu ego e enxergar melhor o coletivo. Irá tirar o foco de você para olhar de forma mais ampla. Além disso, poderá perceber aspectos da sua personalidade que precisam passar por um processo de mudança, e isso pode te gerar ansiedade e tensão. Por isso, procure compreender que as transformações são necessárias.

Leão

Você irá se conectar mais com a família e com suas memórias nesta semana. Poderá ser um bom momento para harmonizar as relações familiares e com o seu passado. Entretanto, nesta semana, a tendência é que ocorram mudanças inesperadas. Isso poderá mudar o rumo do que está acontecendo e trazer transformações.

É provável que você sinta sua segurança emocional abalada com essas tendências, busque ajuda terapêutica se precisar. Contudo, você se perceberá com mais coragem para enfrentar o que está no seu inconsciente e que tem te gerado desconforto. Será o momento para lidar com os fantasmas do passado e se recolher, isso porque tenderá a agir de forma confusa, o que poderá gerar conflitos.​

Virgem

Você entrará em um período de bastante movimento e intuição. Sua mente ficará mais ativa e você buscará por novidades. Você sentirá necessidade de inovar, de conhecer novas pessoas e de se aventurar por caminhos diferentes. Entretanto, todo esse movimento poderá te trazer muita agitação.

Será essencial ter cautela para evitar se comprometer com muitos afazeres, pois poderá aumentar sua autocrítica e te causar bastante estresse. A vida profissional seguirá bem movimentada, mas ainda com tendência a conflitos e confusões causadas por mal-entendidos. Pode ser também que você não consiga ter muita clareza de como direcionar sua energia para conseguir o que almeja, portanto, tenha cautela em suas ações.

Libra

Você tem buscado por mais equilíbrio e segurança na vida financeira. Porém, é provável que aconteçam situações inesperadas nesta semana que poderão te levar a gastos e trazer mudanças repentinas. Você poderá agir de forma abrupta e intempestiva. Portanto, é recomendado se preparar para mudanças que talvez precise fazer. Procure lidar com os acontecimentos de forma criativa e usando a intuição.

Ao mesmo tempo, você estará com maior senso de realidade sobre a busca por prazeres, e isso poderá te ajudar a ter mais cautela e equilíbrio financeiro. Na vida profissional, um novo ciclo começará e você movimentará muita energia em sua carreira. Contudo, tenha cuidado com possíveis frustrações que podem surgir.

Escorpião

Poderá ser uma semana de mudanças e transformações significativas em sua vida. Você estará em um momento de maior vitalidade e busca por autoafirmação. A tendência é que aconteçam situações que te levem a buscar mais liberdade. Poderá se assumir como é, sem pensar muito nas consequências que isso pode te trazer. Será necessário se observar para não ultrapassar os limites alheios e os próprios.

Cuidado com a tendência à rebeldia. Se dedique ao autoconhecimento, já que nesta semana você também entrará em um momento de desenvolvimento pessoal. As atividades espirituais estarão bem favorecidas, desde que siga em caminhos espirituais sérios e bem estruturados.​

Sagitário

Nesta semana, a tendência é que a irritação te leve a ações intempestivas e sem muita clareza. Isso poderá te frustrar e te levar a se arrepender depois. Procure lembrar que você está em uma fase de finalizações e de maior contato com o seu inconsciente, com suas sombras e com medos e traumas. Tudo isso causa incômodos, mas os motivos não estão muito claros para você.

Procure se dedicar mais à espiritualidade e se conectar com sua intuição. Caso necessário, busque ajuda psicoterapêutica. Você se envolverá mais com o ambiente do seu lar e buscará organizar e estruturar as relações familiares. Isso te ajudará a equilibrar suas emoções.

Capricórnio

Você estará com mais energia para conquistar alguém ou alguma parceria. Entretanto, a tendência é que haja algum retrocesso nas negociações ou que assuntos que pareciam bem resolvidos voltem a surgir. A probabilidade é que não haja muita clareza sobre o real motivo das confusões. Portanto, procure se resguardar e evitar ao máximo agir de forma impulsiva.

Quando se perceber impaciente, procure se recolher e cuidar mais da sua energia. As atividades em grupo, que estão recebendo mais da sua atenção neste momento, poderão passar por dias desafiadores. Rompimentos repentinos poderão acontecer, assim como situações que te farão mudar os rumos e propósitos.

Aquário

Será um período de maior atenção e dedicação à sua carreira. Porém, mudanças e transformações repentinas tenderão a te levar a novos caminhos e trarão desafios. As relações de trabalho e afetivas também poderão sofrer o impacto destas mudanças e, por mais que isso te cause tensões, será algo necessário.

Existe também a tendência de que você queira mudanças rápidas e aja de forma precipitada. Tome cuidado e evite tomar decisões grandiosas neste momento. Poderá haver muito movimento e afazeres em sua rotina. Isso poderá desgastar e prejudicar a sua saúde e vitalidade. Procure analisar o que precisa realmente ser feito para direcionar bem sua energia.

Peixes

No início da semana, procure se recolher e cuidar da sua energia e emoções, pois estará mais sensível e poderá absorver a energia das pessoas e situações. Depois, por volta da metade da semana, será o momento de cuidar mais de você. Perceberá que gosta de ficar na própria companhia, mas que também é importante ter o apoio das pessoas que ama.

Viagens inesperadas e novos cursos poderão ocorrer. Contudo, antes de embarcar no que surgir, procure se conectar com a sua intuição para evitar agir por impulso. As energias destes dias te impulsionarão a romper com padrões que estão dificultando o seu desenvolvimento pessoal. Mesmo que seja desafiador, aproveite essa tendência.