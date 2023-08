Horóscopo semanal: previsão dos signos de 07 a 13 de agosto de 2023

Veja o que os astros reservam para cada nativo nos próximos dias

Previsão da semana para os 12 signos do zodíaco Imagem: New Africa | Shutterstock

O Sol em Leão continua em quadratura com Júpiter e entra em conjunção com Vênus e em quadratura com Urano. Isso indica um período com maiores tensões, bem como tendência a ações precipitadas e que geram rompimentos, especialmente nos relacionamentos. Além disso, esta fase impulsiona a um olhar mais coletivo, exigindo o uso da criatividade para lidar com diversas situações.

Mercúrio em conjunção com Marte segue em oposição a Saturno. Por sua vez, Marte entra em oposição a Netuno. Esses movimentos sugerem a tendência a se deixar levar por ilusões, vícios e mecanismos de fuga. Contudo, é possível encontrar o equilíbrio por meio do reconhecimento de tais inclinações e dos cuidados com as dores profundas do inconsciente.

Semana de emoções intensas

De modo geral, esta tende a ser uma semana com emoções intensas, podendo levar a diversos desequilíbrios. Para que se possa agir com consciência, é essencial cuidar da energia, se acolher, compreender as próprias emoções e perceber as feridas que impulsionam certas instabilidades.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

A tendência será de mudanças repentinas e significativas em sua vida. Isso porque elas te farão lidar com a necessidade de um olhar mais amplo e coletivo. Esse processo, no final das contas, poderá ferir o seu ego e gerar uma certa resistência. Contudo, tais reações apenas aumentarão as tensões.

Procure usar a criatividade e se abra para encarar o novo como algo essencial para o seu crescimento. Na vida cotidiana, você viverá um período movimentado, com bastante disposição para organizar a sua rotina e deixá-la mais prática. No entanto, o excesso de tarefas poderá prejudicar a sua saúde.

Touro

Previsão da semana para o signo de Touro (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Após um período de conexão com a sua família, suas memórias e seu passado, será o momento de se conectar consigo e com tudo o que lhe traz alegria. Também será uma semana importante para o desenvolvimento da autoestima.

No entanto, algumas situações inesperadas tenderão a ocorrer, podendo abalar a sua autoconfiança, ferir o seu ego e te fazer entrar em conflito entre suas vontades e a necessidade de um olhar mais amplo. Esta fase será de muita criatividade. Com isso, você poderá encontrar soluções inovadoras para assuntos que lhe trazem tensões, especialmente se confiar na sua intuição.

Gêmeos

Após um período movimentado, será o momento de se recolher. Você terá a chance de iluminar algumas questões com a sua família e com o seu passado. Afinal, estará mais consciente das transformações necessárias, mesmo que isso não seja uma tarefa fácil. Também poderá ter mais habilidade para encontrar o equilíbrio.

Haverá a possibilidade de conflitos e tensões no ambiente familiar. Logo, aposte na auto-observação para não se deixar levar pelo ego e pelo desejo de competição. Isso porque tais sentimentos poderão causar ainda mais desafios. Por fim, escolha agir com maturidade, sem se deixar levar pelas ilusões.

Câncer

A tendência será de movimentos. Você terá o desejo de aumentar os seus conhecimentos, de sair da rotina e de conhecer novos lugares e pessoas. Sua mente estará bem ativa, provavelmente mais que o normal. Portanto, procure se controlar para não se envolver em muitas atividades. Afinal, poderá não conseguir cumprir todas as demandas, desperdiçando a sua energia e gerando muita tensão.

No ambiente familiar, esta fase tenderá a conflitos, desafios e tensões. Além disso, poderá ter dificuldade para encontrar a raiz dos problemas. Visando amenizar tudo isso, busque inserir práticas espirituais e artísticas na rotina do lar.

Leão

Sua vitalidade estará em alta nesta semana. Entretanto, poderá se deparar com imprevistos que abalem a sua necessidade de controle e afetem a sua imagem. Apesar dos desafios, tais situações serão necessárias para a sua vida. Quanto mais resistir às mudanças, mais doloroso será.

Diante disso, procure tirar o foco de si, olhando de forma mais ampla e coletiva. Desse modo, compreenderá a lição do momento e poderá encontrar mais harmonia. Por fim, você entrará em um ciclo movimentado. Sua mente estará bem ativa e tenderá a se distrair e se confundir com facilidade. Logo, evite realizar negociações importantes.

Virgem

Previsão da semana para o signo de Virgem (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Ao longo desta semana, sua vitalidade estará em alta e terá mais força para ir em busca dos seus desejos. Ao mesmo tempo, estará mais sensível energeticamente. Também haverá a tendência a agir de maneira precipitada e influenciada por ilusões ou enganos.

Evite fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Procure cuidar bem da sua energia, busque iniciar ou aumentar as práticas espirituais e atente-se ao que está movendo as suas ações. Por fim, esta fase será de finalizações e de recolhimento. Quanto mais se dedicar ao autoconhecimento, melhor compreenderá as lições do momento, encerrando o que é preciso e abrindo espaço para o novo.

Libra

Você viverá um período de conexão com os seus propósitos. Ademais, terá capacidade para enxergar além, compreendendo a necessidade das ações coletivas e a importância dos amigos. Contudo, situações inesperadas poderão ocorrer, te levando a tensões ou impulsionando uma visão ainda mais coletiva. Alguns ciclos poderão ser finalizados. Apesar dos desafios, tais encerramentos serão necessários para que novas fases se iniciem. Atente-se apenas para não entrar em uma onda de ilusões e fantasias, agindo de maneira precipitada e sem clareza.

Escorpião

Você experimentará um período significativo em sua carreira e em todas as áreas relacionadas aos seus sonhos para o futuro. No entanto, também haverá a tendência a imprevistos e mudanças. Apesar dos desafios, tais situações serão importantes para que possa encontrar caminhos mais alinhados com os propósitos da sua alma.

Assim sendo, procure não resistir, se conecte com a sua intuição e desapegue do que for preciso para dar espaço ao novo. Você terá mais coragem para ir em busca dos seus ideais. Porém, atente-se à inclinação a ilusões e à conexão com grupos desestruturados. Afinal, essas questões poderão sugar a sua energia e causar frustração.

Sagitário

Nesta semana, você tenderá a agir de maneira precipitada, podendo provocar desequilíbrios e tensões. Logo, encontre formas de acalmar os ânimos e controlar os impulsos emocionais. Além disso, procure se conectar profundamente e de forma significativa com os seus valores, suas verdades e com o que é realmente importante para você.

Ainda nesta fase, algumas situações inesperadas poderão acontecer, mudando repentinamente o cenário da sua vida. Apesar dos desafios, tal contexto será necessário para que possa perceber outros caminhos que fazem mais sentido em sua caminhada.

Capricórnio

Previsão da semana para o signo de Capricórnio (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Algumas situações poderão fugir do seu controle, levando a mudanças significativas. Será um período importante para se desapegar de tudo o que tem gerado dor e sofrimento. Também será o momento ideal para abandonar padrões de comportamento, especialmente dentro da relação, que estão desalinhados com o que realmente deseja.

Procure inovar e agir de forma autêntica e verdadeira. Você terá mais coragem e disposição para batalhar pelos seus sonhos e defender aquilo em que acredita. No entanto, tenha cuidado com a tendência a embarcar em caminhos fantasiosos, pois eles poderão gerar grandes frustrações.

Aquário

Apesar da sua busca por harmonia e equilíbrio na vida afetiva, a tendência será que situações inesperadas ocorram, levando a mudanças significativas. Ademais, haverá a possibilidade de rompimentos, seja do relacionamento em si ou situações dentro dele.

Você terá mais coragem para lidar com os incômodos. Porém, poderá se deixar levar por ilusões ou mecanismos de fuga. Diante disso, observe essas escapatórias e procure identificar as dores e desafios que te levam até elas. Desse modo, conseguirá agir de forma mais consciente. Por fim, você estará mais suscetível às influências externas. Logo, cuide bem da sua energia.

Peixes

Você viverá um período movimentado em sua rotina. Contudo, o excesso de atividades poderá acarretar tensões e irritações. Assim, procure ter consciência na hora de filtrar as demandas, fazendo somente o que é possível e cuidando da sua saúde.

No setor afetivo, esta fase será intensa. O desejo de conquistar a pessoa amada e trazer mais ânimo e entusiasmo para a relação estará em alta. No entanto, toda essa energia poderá te conduzir a ações precipitadas e invasivas, desequilibrando o relacionamento. Logo, atente-se ao nível de expectativa no que se refere ao outro, bem como à tendência a fantasias e atitudes impulsivas. Afinal, tudo isso poderá prejudicar a relação e causar frustração.

Por astróloga Thaís Mariano