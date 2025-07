Horóscopo semanal: previsão dos signos de 14 a 20 de julho de 2025

Astróloga revela o que os astros reservam para cada nativo nos próximos dias

Será um bom período para conversas envolventes, encontros agradáveis e projetos que envolvam arte Imagem: Oksanamoon | Shutterstock

Nesta semana, o Sol em Câncer, em oposição a Plutão, colocará luz sobre temas profundos e transformadores. Será o momento de confrontar situações que exigirão desapego, pedindo coragem para encarar o que precisa ser deixado para trás. As emoções estarão à flor da pele, especialmente no que se refere à segurança emocional e aos vínculos familiares.

Por sua vez, Mercúrio seguirá em Leão, em bom aspecto com Vênus, e favorecerá a expressão criativa, o charme nas comunicações e o brilho pessoal. Será um bom período para conversas envolventes, encontros agradáveis e projetos que envolvam arte, beleza ou romance.

Já Vênus em Gêmeos, em quadratura com Marte em Virgem, indicará a possibilidade de atritos entre desejo e ação, prazer e exigência. Poderá haver tensão entre querer viver o momento com leveza e a pressão por organização, perfeição ou eficiência.

Lembre-se que cada nativo vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada um.

Áries

A semana será propícia para o ariano ajustar sua forma de se comunicar Imagem: Polina Yanchuk | Shutterstock

Você sentirá uma tensão entre o desejo de se expressar com liberdade e as pressões externas, que cobrarão mais controle. Este será um momento propício para ajustar sua forma de se comunicar, especialmente com pessoas próximas. No entanto, tenha cautela com reações impulsivas, sobretudo em diálogos ou decisões no ambiente de trabalho. Busque também usar sua criatividade de maneira prática e estratégica, evitando envolvimento em disputas desnecessárias.

Além disso, procure organizar melhor sua rotina para preservar o equilíbrio. Na vida afetiva, os relacionamentos exigirão mais paciência e flexibilidade, sendo importante, inclusive, manter distância de conflitos. O período favorecerá revisões e ajustes antes de tomar grandes decisões.

Touro

O taurino buscará segurança nos laços afetivos Imagem: Polina Yanchuk | Shutterstock

Você valorizará conversas leves, bons acordos e uma rotina mais funcional, bem como sentirá uma necessidade maior de se proteger emocionalmente, buscando segurança no ambiente familiar ou nos laços afetivos. Também enfrentará situações do passado que pedirão maturidade para lidar com o que vinha sendo evitado.

Ao mesmo tempo, poderá agir com mais coragem em assuntos ligados ao prazer, à criatividade ou às finanças, mas precisará de cautela para não se precipitar. Além disso, tensões em decisões práticas gerarão desgaste, especialmente se insistir em controlar tudo. A semana exigirá equilíbrio entre emoção e razão.

Gêmeos

A presença do geminiano se tornará mais marcante e atrairá atenção Imagem: Polina Yanchuk | Shutterstock

Você se expressará de maneira mais direta, com ideias fluindo rapidamente e uma vontade maior de se posicionar. No entanto, nem todos estarão na mesma sintonia e algumas trocas gerarão tensões, especialmente em assuntos familiares ou emocionais. Tenha, portanto, cuidado com reações impulsivas, pois palavras ditas sem filtro causarão ruídos.

Ainda nesse período, sua presença se tornará mais marcante e atrairá atenção. Ao longo da semana, evite tentar resolver tudo ao mesmo tempo e priorize o que realmente importa. Canalize sua energia para diálogos construtivos e ações que trarão mais conforto e clareza ao seu dia a dia. Será uma fase que exigirá equilíbrio entre pensar, sentir e agir.

Câncer

O canceriano dedicará mais atenção a assuntos relacionados a segurança e valor das coisas e pessoas Imagem: Polina Yanchuk | Shutterstock

Nesta semana, você questionará mais suas escolhas e a forma como lida com seus recursos materiais ou emocionais. Assuntos relacionados à segurança e ao valor que dá às coisas e pessoas também receberão mais de sua atenção, exigindo clareza e honestidade consigo. Além disso, neste período, boas ideias surgirão.

No entanto, será importante evitar conflitos causados por palavras mal colocadas ou decisões impulsivas. Alguns sentimentos virão à superfície de forma inesperada, revelando o que estava guardado. Nesse cenário, considere tirar um tempo para compreender as próprias motivações antes de reagir.

Leão

A comunicação do leonino estará afiada e com grande poder de atração Imagem: Polina Yanchuk | Shutterstock

Nesta semana, você sentirá mais vontade de afirmar quem é. Além disso, sua comunicação estará afiada e com grande poder de atração, favorecendo encontros, projetos e trocas criativas. No entanto, algumas tensões poderão surgir nos relacionamentos e nas finanças, especialmente se houver diferenças de interesse ou expectativas não verbalizadas.

Nesse cenário, procure agir com cautela para evitar decisões impulsivas ou atitudes que gerem desgastes desnecessários. Evite também sobrecarregar sua energia tentando controlar tudo ao seu redor — confie mais na leveza e no diálogo sincero. Será uma fase propícia para se expressar com autenticidade, mas também com sensibilidade.

Virgem

A semana pedirá que o virginiano tenha equilíbrio entre agir e observar Imagem: Polina Yanchuk | Shutterstock

Você sentirá um forte chamado para mergulhar no próprio interior e refletir sobre questões que vem evitando. Sua sensibilidade estará acentuada, e os pensamentos, focados em temas mais profundos. Por outro lado, sua imagem profissional e suas responsabilidades exigirão atenção, o que acarretará certo desgaste emocional ou conflitos internos. Será uma semana que pedirá equilíbrio entre agir e observar.

Portanto, evite reações impulsivas, especialmente em situações de pressão ou disputa de espaço, pois tenderá a enfrentar certa confusão mental. Use, também, sua inteligência para tomar decisões com mais estratégia e menos impulsividade, e reserve momentos de silêncio e descanso para conquistar clareza.

Libra

A semana será favorável para o libriano repensar metas, se abrir ao aprendizado e confiar mais na própria intuição Imagem: Polina Yanchuk | Shutterstock

Você estará mais disponível para se conectar com grupos, projetos e causas, porém nem todos os caminhos parecerão claros. Algumas situações trarão desconforto ou acarretarão questionamentos sobre quem realmente está ao seu lado, e será preciso evitar forçar afinidades, observando com mais atenção as intenções ao seu redor. Ao mesmo tempo, haverá espaço para conversas inspiradoras e ideias que ampliarão sua visão de mundo.

Por outro lado, atente-se para não se perder em expectativas irreais ou em conflitos internos entre o que deseja e o que poderá realizar. Procure buscar sentido nas suas escolhas nesta semana, ideal para repensar metas, se abrir ao aprendizado e confiar mais na própria intuição.

Escorpião

A capacidade do escorpiano de se comunicar com clareza poderá abrir portas valiosas Imagem: Polina Yanchuk | Shutterstock

Nesta semana, você se deparará com questões importantes ligadas à sua carreira, imagem profissional ou a metas de longo prazo. Haverá um desejo crescente de reconhecimento, mas também desafios que exigirão posicionamento firme e emocionalmente maduro. Ao mesmo tempo, sua capacidade de se comunicar com clareza poderá abrir portas valiosas. Aproveite o momento para fortalecer alianças e mostrar seu valor.

Por outro lado, tensões internas ou mal resolvidas surgirão, especialmente em relações mais íntimas. Será essencial que evite agir por impulso ou acumular ressentimentos, refletindo antes de reagir. Existirá, da sua parte, força para se transformar, como também a necessidade de abandonar o que não tem mais lugar em sua vida.

Sagitário

O sagitariano sentirá uma vontade intensa de ir além e explorar novos horizontes Imagem: Polina Yanchuk | Shutterstock

Você buscará expandir seus horizontes, seja por meio de estudos, viagens ou novas ideias. Uma vontade intensa de ir além se fará presente, mas será preciso lidar com resistências internas ou externas que desafiarão suas crenças. Além disso, conversas significativas abrirão caminhos, especialmente se houver disposição para ouvir com o coração aberto.

No entanto, relacionamentos próximos provocarão certa tensão caso expectativas e desejos não estejam alinhados. Nesse cenário, evite conflitos por orgulho ou pela necessidade de controle. Ademais, questões profissionais exigirão equilíbrio entre ambição e colaboração. Portanto, procure adotar um ponto de vista mais amplo antes de tomar decisões.

Capricórnio

O momento será ideal para o capricorniano reorganizar o que estiver fora do lugar Imagem: Polina Yanchuk | Shutterstock

Nesta semana, você mergulhará mais profundamente nas suas emoções e perceberá transformações internas pedindo passagem. Questões ligadas à confiança, ao controle ou à intimidade precisarão mais da sua atenção, convidando-o(a) a encarar o que vinha sendo evitado. Sua mente estará mais clara para compreender essas situações e poderá encontrar formas de se expressar com mais autenticidade.

Quanto ao trabalho e à rotina, busque se afastar de sobrecargas e disputas silenciosas que apenas drenarão sua energia. Tome cuidado, também, com o excesso de críticas, tanto a si quanto aos outros. Será o momento ideal para reorganizar o que estiver fora do lugar, interna e externamente, confiando em sua força para se transformar.

Aquário

O aquariano sentirá um impulso maior para expressar afeto Imagem: Polina Yanchuk | Shutterstock

Seus relacionamentos receberão mais atenção e surgirão tanto oportunidades de conexão quanto desafios que pedirão maturidade. Você se sentirá mais disposto(a) a dialogar, ouvir e fortalecer laços importantes, mas lidará com tensões que afetarão desejos, controle e limites.

Nesse cenário, evite jogos emocionais ou disputas veladas, pois a clareza e a honestidade se mostrarão fundamentais. Também surgirá um impulso maior para expressar afeto, mas os outros poderão não responder como espera. Esta será uma semana para compreender o que está por trás das suas escolhas afetivas e revisar o que realmente importa, permitindo-se abrir espaço para trocas mais verdadeiras, sem perder de vista sua autonomia.

Peixes

A comunicação do pisciano fluirá bem e facilitará a resolução de pendências Imagem: Polina Yanchuk | Shutterstock

A rotina e os cuidados diários receberão mais a sua atenção, trazendo à tona a necessidade de ajustes importantes para seu bem-estar físico e emocional. Você sentirá uma pressão maior para cumprir responsabilidades, mas também será convidado(a) a repensar o que realmente faz sentido manter na vida.

Além disso, sua comunicação fluirá bem, o que facilitará a resolução de pendências e o esclarecimento de mal-entendidos. No entanto, tensões surgirão em relacionamentos mais íntimos ou no ambiente familiar. Isso, por sua vez, exigirá paciência e equilíbrio, além de cuidado para evitar cobranças excessivas.