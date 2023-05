Horóscopo semanal: previsão dos signos de 22 a 28 de maio de 2023

Veja o que os astros reservam para o seu signo nos próximos dias

Previsão da semana para os 12 signos do zodíaco Imagem: Sarayut_sy | Shutterstock

O Sol, que entra no signo de Gêmeos no dia 21, faz aspecto tenso com Saturno, indicando alguns bloqueios na interação e na leveza geminiana. Além disso, os dias tendem ao excesso de autocobrança e autocrítica.

Mercúrio em Touro faz aspecto positivo com Saturno, sugerindo um período favorável para a comunicação e para os pensamentos. Vênus faz bom aspecto com Urano, o que aponta para uma fase de atividades fraternas e mudanças nas relações.

Marte em Leão faz conjunção com a Lua no meio da semana, além de aspectos tensos com Plutão e Júpiter. Isso indica momentos de instabilidade emocional, com tendência a ações impulsivas e grandes conflitos. Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

Você viverá um período de grandes movimentos no setor financeiro. Haverá mais facilidade para ganhar dinheiro e mais energia para batalhar pelo que deseja. No entanto, também poderá gastar de forma impulsiva. Além disso, dívidas inesperadas tendem a surgir. Portanto, atente-se a essas questões e tente controlar as suas finanças.

A vida social ficará movimentada. A curiosidade, a vontade de aprender algo novo e a necessidade de sair de casa estarão em alta. Contudo, os compromissos profissionais e as responsabilidades cotidianas poderão atrapalhar os seus planos.

Previsão da semana para o signo de Touro (Imagem: ShannonChocolate | Shutterstock)

Touro

Você viverá uma fase voltada para a realização dos seus sonhos. A necessidade de alcançar novos horizontes e de se expandir será ainda mais intensa. Porém, ao mesmo tempo em que essa energia te ajudará, ela também poderá te levar aos excessos.

No setor financeiro, um novo período se iniciará. Será o momento de se organizar e de fazer um balanço de como tem lidado com o seu dinheiro, além de refletir sobre como conquistar segurança e estabilidade. Outro assunto que estará em alta nesta semana será a sua relação com os seus valores internos e com tudo aquilo que lhe traz segurança.

Gêmeos

Com o Sol no seu signo, será o momento de se conectar com o seu brilho pessoal e de dar atenção ao que lhe faz bem. Todavia, apesar das boas energias, você tenderá a enfrentar alguns bloqueios e a sensação de peso das responsabilidades. Tudo isso poderá te desanimar e te levar ao excesso de autocrítica.

Para lidar com a situação, procure realizar o que deseja com senso de realidade, respeitando o seu tempo. Na vida afetiva, a semana será favorável para pensar em planos futuros ao lado da pessoa amada ou para encontrar alguém em sintonia com os seus valores.

Câncer

Uma nova fase se iniciará em sua vida. Será o momento de olhar para o seu interior e mergulhar em si, compreendendo o que viveu no último ano e o que deseja levar adiante. Também será um período de finalizações necessárias.

Apesar das energias de recomeço, tudo parecerá um pouco confuso. A tendência é que você se depare com inseguranças e autocríticas. Procure lidar de forma madura com as situações que surgirem. Por fim, apesar dessa introspecção, você viverá dias movimentados nas atividades em grupo e nos estudos.

Leão

Será uma semana de emoções intensas. Você poderá agir de forma impulsiva e se incomodar muito com pequenas situações. Além disso, a necessidade de individualidade e independência se fará presente. Logo, para aliviar a tensão, procure analisar os seus incômodos, busque maneiras de gerenciar o estresse e tente cuidar melhor dos seus sentimentos.

No campo afetivo, você viverá um período de finalizações e reflexões. Contudo, poderá conseguir se desapegar de situações ruins com mais facilidade. No setor profissional, será uma fase movimentada. Haverá a possibilidade de mudanças positivas.

Previsão da semana para o signo de Virgem (Imagem: ShannonChocolate | Shutterstock)

Virgem

Você terá maior coragem e determinação para enfrentar os seus medos. No entanto, também entrará em contato com feridas que afloram fantasmas do passado e te desestabilizam. Para lidar com tudo isso, busque se dedicar às práticas espirituais e tente cuidar mais da sua energia. Além disso, se precisar, providencie ajuda terapêutica.

Na vida profissional, será o momento de colocar em prática os seus planos. Existirá também a chance de receber reconhecimento de seus superiores ou de pessoas que admira. Entretanto, a autocobrança e o pessimismo se farão presentes. A fim de amenizar tais sentimentos, procure olhar para os seus afazeres de forma mais madura.

Libra

Após entrar em contato com o lado obscuro de sua alma, será o momento de encontrar a luz, se conectar com a sua verdade e buscar um caminho que lhe traga alegria e crescimento. Entretanto, você poderá se deparar com alguns bloqueios, seja por responsabilidades que atrapalham ou seus planos ou, até mesmo, por questões de saúde.

Os movimentos em grupo e a busca por conexão com os seus ideais de vida continuarão em alta. Ao mesmo tempo, suas emoções te afetarão de maneira mais significativa, gerando conflitos e desestabilizando a sua relação com o futuro.

Escorpião

Uma nova fase se iniciará em sua vida. Será o momento de olhar para os desafios e os lugares dolorosos da sua alma. Será preciso, ainda, revisitar assuntos desconfortáveis, tabus e medos, entendendo quais pontos transformar ou desapegar. O pessimismo e o desânimo se farão presentes. Procure formas de não se deixar abater e encare o que vier com maturidade.

No campo profissional, você terá muita energia para batalhar pelo o que deseja. Porém, as suas emoções poderão ficar instáveis, afetando o seu trabalho e a forma como lida com as situações. Apesar disso, haverá mais harmonia no setor familiar e amoroso.

Sagitário

Após uma fase desafiadora na vida afetiva, será o momento de encontrar o equilíbrio. Poderá conhecer alguém que se alinhe aos seus valores ou se divertir ao lado da pessoa amada. Independentemente de todo esse movimento favorável, a insegurança e a desesperança poderão estar presentes, te levando a cobrar mais do outro.

De modo geral, será uma semana de emoções intensas e turbulentas. Portanto, atente-se a alguns sentimentos, pois eles tenderão a gerar ações exageradas e impulsivas, principalmente para suprir carências e insatisfações.

Previsão da semana para o signo de Capricórnio (Imagem: ShannonChocolate | Shutterstock)

Capricórnio

Nesta semana, questões rotineiras se farão presentes. Você poderá perceber que tem exigido demais de si. Sendo assim, se coloque limites, faça apenas o necessário, respeite o seu tempo e estabeleça um senso de realidade. Caso contrário, a saúde física e psicológica tenderá a ser afetada.

Ainda nesta fase, medos e traumas do passado virão à tona, despertando incômodos, afetando a sua segurança e te deixando sem ânimo. Procure enfrentar tais obstáculos com coragem e determinação, trazendo também um novo significado para as situações que te feriram.

Aquário

Semana favorável para cuidar da saúde, realizar atividades prazerosas e deixar o ambiente de trabalho mais acolhedor e harmonioso. Contudo, apesar das boas energias, a vida afetiva irá pedir atenção, especialmente com as manipulações de sua parte. Afinal, isso poderá gerar desequilíbrios e conflitos na relação.

Portanto, para evitar tensões, lembre-se de respeitar o outro e gerenciar as suas emoções. Por fim, você embarcará em um período de conexão com a sua identidade. No entanto, ao longo do processo, irá se deparar com lições que te ajudarão a regular o seu ego.

Peixes

Um novo ciclo se iniciará em sua vida cotidiana, com bastante movimento e atividades. Contudo, as suas emoções estarão mais intensas. Logo, gerencie melhor o seu lado interior, pois ele poderá prejudicar o seu bem-estar. Atente-se também ao excesso de afazeres, se propondo a realizar somente o necessário.

No setor familiar, você entrará em um período de maior conexão com os seus entes queridos e com o seu lar. Ao mesmo tempo, poderão ocorrer alguns desafios com parentes mais velhos, sejam eles relacionados a questões de saúde ou a desentendimentos do dia a dia.

Por astróloga Thaís Mariano