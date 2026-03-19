Imposto de Renda: pais de crianças com deficiência podem deduzir gastos escolares

Advogado explica os critérios legais, cuidados na declaração e como recorrer para garantir o reconhecimento do benefício na prática

Em alguns casos, a Justiça reconhece que a escola faz parte do tratamento da criança, permitindo a dedução integral das despesas Imagem: Blossom Stock Studio | Shutterstock

Pais de crianças com deficiência podem ter direito a um benefício pouco conhecido no Imposto de Renda. Em determinadas situações, gastos com escola podem ser reconhecidos pela Justiça como parte do tratamento da criança e, por isso, deduzidos integralmente da declaração. Isso acontece quando a educação desempenha papel terapêutico no desenvolvimento do aluno, algo comum em casos de autismo, síndrome de Down e outras condições que exigem acompanhamento especializado.

De acordo com o advogado Pedro Stein, especialista em Direito Médico e Hospitalar, a legislação de proteção às pessoas com deficiência tem influenciado decisões judiciais sobre o tema. “A lei permite que qualquer contribuinte deduza gastos com educação no Imposto de Renda, mas existe um teto de R$ 3.561,50 por pessoa. Acontece que, para uma criança com deficiência – como autismo, síndrome de Down ou outras –, a escola não é apenas um lugar de aprendizado acadêmico. A escola funciona como parte do tratamento, porque é lá que essa criança desenvolve habilidades sociais, cognitivas e de comunicação”, afirma.

O advogado ainda comenta que a Lei Berenice Piana e o Estatuto da Pessoa com Deficiência reconhecem que a pessoa com deficiência tem proteção legal especial. “Com base nisso, a Justiça tem entendido que esses gastos com educação deixam de ser uma simples “despesa com instrução” e passam a ter caráter de despesa médica – e despesas médicas não têm limite de dedução. Mas atenção: esse reconhecimento só é possível por meio de uma ação judicial”, orienta.

Quando a escola pode ser considerada parte do tratamento

Para muitas crianças com deficiência, a escola exerce um papel importante no desenvolvimento social e cognitivo. “Para uma criança sem deficiência, a escola serve para aprender matérias como português, matemática, ciências. Isso é uma despesa educacional comum, e tem o limite de dedução normal”, explica Pedro Stein.

Segundo o advogado, para a criança com deficiência intelectual, a escola vai além do aprendizado tradicional. “É o espaço onde ela aprende a se comunicar, a interagir com outras pessoas, a desenvolver autonomia. Os médicos e terapeutas recomendam a escola como parte essencial do tratamento. Por isso, a Justiça tem reconhecido que essa despesa escolar tem natureza terapêutica, o que justifica a dedução integral”, esclarece.

Outro ponto importante é que a criança não precisa estudar necessariamente em uma escola especializada para que esse entendimento seja analisado pela Justiça. O especialista explica que o importante é o papel que aquela escola exerce na vida do aluno.

“Se a escola regular promove a inclusão e contribui para o desenvolvimento terapêutico do aluno com deficiência, ela cumpre essa função. A Justiça tem afastado a exigência de que a escola seja ‘especializada’. O critério é a função da escola para aquela criança, e não o rótulo da instituição”, afirma.

Documentos são necessários

Para que a Justiça avalie o caso, o advogado alerta que os pais devem reunir três tipos de documentos:

Laudos médicos e terapêuticos: do neurologista, psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e demais profissionais que acompanham a criança. O mais importante é que esses laudos expliquem claramente por que a escola é parte essencial do tratamento daquela criança, e não apenas tragam o diagnóstico; Comprovantes de pagamento da escola: notas fiscais e recibos; Plano de Desenvolvimento Individual (PDI): se a escola tiver, o Plano de Desenvolvimento Individual (PDI) ou documento semelhante que mostre as adaptações feitas para aquela criança, reforçando o caráter terapêutico do acompanhamento escolar.

Na hora de declarar, seguir as regras com atenção é essencial para evitar inconsistências que podem gerar transtornos Imagem: Ground Picture | Shutterstock

Atenção ao declarar o Imposto de Renda

Mesmo com decisões favoráveis, o especialista alerta que a dedução integral não deve ser feita diretamente na declaração. “[…] A Receita Federal trabalha com regras rígidas. O auditor fiscal não tem autorização para tratar a despesa escolar como despesa médica, mesmo que a família apresente todos os laudos do mundo. O limite legal de dedução para educação é de R$ 3.561,50, e o auditor vai aplicar esse teto. Se a família deduzir o valor integral direto na declaração, vai cair na malha fina e ter dor de cabeça com o Fisco”, ressalta Pedro Stein.

O especialista também afirma que a única forma segura e eficaz de obter a dedução integral é por meio de uma ação judicial. “Na ação judicial, o juiz analisa o caso concreto e pode determinar que aquela despesa escolar seja equiparada a uma despesa médica, permitindo a dedução sem limite. A Receita Federal não tem esse poder – só o Judiciário”, alerta.

Possibilidade de recuperar valores pagos a mais

Além de garantir o direito para os próximos anos, decisões judiciais também podem permitir a recuperação de valores pagos anteriormente. “Esse é, inclusive, um dos principais pedidos da ação judicial. A família pode recuperar os valores pagos a mais nos últimos 5 anos, com correção monetária pela taxa Selic. Ou seja, além de garantir a dedução integral para o futuro, a família recebe de volta o que pagou a mais de imposto durante os últimos anos. Isso pode representar uma quantia significativa”, afirma o advogado.

Orientação para as famílias

Segundo Pedro Stein, o mais importante é seguir as regras da declaração e buscar orientação adequada, que pode se resumir em dois passos:

Declaração do Imposto de Renda: declare seu Imposto de Renda normalmente, respeitando o teto de dedução para educação. Não tente deduzir o valor integral por conta própria, porque isso vai gerar malha fina; Consulte um advogado: procure um advogado especializado em Direito Tributário para entrar com a ação judicial. O profissional vai preparar o processo com laudos, comprovantes e precedentes judiciais favoráveis. O objetivo da ação é obter uma sentença que reconheça o direito à dedução integral para os próximos anos e que determine a restituição dos valores pagos a mais nos últimos 5 anos, com correção monetária.

“Esse é o único caminho. A Receita Federal não tem como conceder esse benefício administrativamente. Somente a Justiça pode garantir esse direito às famílias”, conclui o advogado.

Por Amabily Caliman

