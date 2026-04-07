Lanche da tarde saudável: 4 receitas rápidas e leves
Aprenda a preparar opções nutritivas, práticas e saborosas
Comer bem ao longo do dia vai muito além das refeições principais, e o lanche da tarde é a prova disso. Esse intervalo, quando bem aproveitado, regula o apetite, melhora a concentração e oferece ao organismo exatamente o combustível de que ele precisa para atravessar a segunda metade do dia com leveza.
Montar um lanche da tarde saudável que seja ao mesmo tempo rápido, leve e saboroso é mais simples do que parece — basta saber quais combinações funcionam. Confira, a seguir, algumas receitas!
1. Crepioca recheada com frango
Ingredientes
- 2 colheres de sopa de goma de tapioca
- 1 ovo
- 2 colheres de sopa de frango cozido e desfiado
- 1 colher de sopa de creme de ricota
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, misture o frango com o creme de ricota e tempere com sal e pimenta-do-reino. Em um recipiente, misture o ovo com a goma de tapioca até formar uma massa homogênea. Tempere com uma pitada de sal. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio. Despeje a massa e espalhe bem, formando uma panqueca fina. Deixe cozinhar por cerca de 1 a 2 minutos até firmar e dourar levemente. Vire a massa e adicione o frango. Enrole a crepioca e sirva em seguida.
2. Torta fria de atum com iogurte
Ingredientes
- 200 g de atum sólido ao natural escorrido e desfiado
- 1 colher de chá de azeite
- 120 g de iogurte natural integral
- 60 g de cenoura ralada
- 40 g de cebola picada
- 40 g de pepino cortado em cubos
- 10 g de salsinha picada
- Suco de 1/2 limão
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 6 fatias de pão de forma integral
Modo de preparo
Em um recipiente, misture o iogurte natural com o suco de limão até obter um creme leve. Adicione o atum, a cenoura, a cebola, o pepino e a salsinha. Misture bem até formar um recheio cremoso e uniforme. Ajuste o sal e a pimenta-do-reino conforme o gosto.
Em seguida, em um recipiente, faça uma camada com o pão integral. Espalhe parte do creme de atum por cima, formando uma camada uniforme. Repita as camadas até finalizar com o recheio. Leve à geladeira por pelo menos 30 minutos para firmar e ficar mais saboroso. Sirva em seguida.
3. Muffin de ovo e vegetais
Ingredientes
- 6 ovos
- 120 g de brócolis picado
- 120 g de pimentão vermelho picado
- 60 g de cebola picada
- 60 g de queijo cottage
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Azeite de oliva para untar
- Farinha de aveia para enfarinhar
Modo de preparo
Bata os ovos em uma tigela grande até ficar homogêneo e adicione os vegetais, o queijo, o sal e a pimenta-do-reino, misturando bem. Despeje a mistura em formas de muffin untadas com azeite e enfarinhadas com farinha de aveia. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Sirva em seguida.
4. Brownie proteico com chocolate
Ingredientes
- 6 bananas-nanicas descascadas e cortadas em rodelas
- 1/2 xícara de chá de cacau em pó 70%
- 2 colheres de sopa de whey protein sabor chocolate
- 4 colheres de sopa de pasta de amendoim
- Gotas de chocolate meio-amargo a gosto
- Óleo de coco para untar
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque as bananas-nanicas, o cacau em pó, o whey protein e a pasta de amendoim e bata até obter uma pasta lisa. Despeje a mistura em uma forma untada com óleo de coco, distribua as gotas de chocolate e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Sirva em seguida.
