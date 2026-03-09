Lentilha: 3 receitas surpreendentes para o lanche da tarde
Veja como preparar opções práticas e saudáveis para saciar a fome
A lentilha é um ingrediente muito utilizado em diversos preparos para o almoço e o jantar, especialmente em preparações como sopas, ensopados, saladas e acompanhamentos. No entanto, esse alimento versátil também pode ser incorporado em receitas deliciosas e práticas para o lanche da tarde. Por ter sabor suave e boa textura, pode ser usada no preparo de pães, bolinhos e tortas salgadas.
A seguir, confira receitas surpreendentes com lentilha para o lanche da tarde!
1. Pão de lentilha vermelha
Ingredientes
- 1 xícara de chá de lentilha vermelha
- 1/2 xícara de chá de água para bater
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de chá de fermento químico em pó
- 1/2 colher de chá de sal
- 1 colher de chá de orégano
- 1 colher de sopa de sementes de girassol
- Água para deixar de molho
Modo de preparo
Coloque a lentilha vermelha em um recipiente, cubra com água e deixe de molho por cerca de 2 a 3 horas. Escorra bem a água e transfira a lentilha para o liquidificador. Adicione a meia xícara de chá de água, o azeite e o sal, e bata até formar uma massa lisa e homogênea. Acrescente o fermento e misture delicadamente com uma colher. Despeje a massa em uma forma pequena forrada com papel-manteiga. Polvilhe as sementes de girassol por cima. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 25 a 30 minutos, ou até o pão ficar firme e levemente dourado.
2. Torta salgada de lentilha com espinafre
Ingredientes
Massa
- 1 xícara de chá de lentilha cozida e escorrida
- 2 ovos
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 3 colheres de sopa de aveia em flocos finos
- 1 colher de chá de fermento químico em pó
- 1/2 colher de chá de sal
- 1 pitada de pimenta-do-reino moída
- Azeite para untar
Recheio
- 1 xícara de chá de espinafre picado
- 1/2 cebola picada
- 1 dente de alho picado
- 1 colher de sopa de azeite
- 2 colheres de sopa de ricota
- Sal e orégano a gosto
Modo de preparo
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Adicione o espinafre e refogue por alguns minutos até murchar. Tempere com sal e orégano e reserve.
Massa e montagem
No liquidificador, coloque a lentilha cozida, os ovos, o azeite e o sal. Bata até formar uma massa cremosa. Transfira a mistura para uma tigela e acrescente a aveia, misturando bem. Adicione o fermento e mexa delicadamente. Em uma forma pequena untada com azeite, despeje metade da massa. Espalhe o recheio de espinafre e adicione a ricota por cima. Cubra com o restante da massa e nivele com uma colher. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 30 a 35 minutos, ou até a torta ficar firme e levemente dourada. Sirva em seguida.
3. Bolinho de lentilha
Ingredientes
- 1 xícara de chá de lentilha vermelha
- 2 xícaras de chá de água para deixar de molho
- 2 ovos
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1/2 cebola picada
- 1/2 cenoura ralada
- 2 colheres de sopa de farelo de aveia
- 1 colher de chá de fermento químico em pó
- 1/2 colher de chá de sal
- 1 colher de chá de ervas secas
- 1 colher de sopa de semente de abóbora
- 1 colher de sopa de amêndoas picadas
Modo de preparo
Coloque a lentilha vermelha em um recipiente, cubra com água e deixe de molho por cerca de 2 a 3 horas para amolecer. Escorra a água e transfira a lentilha para o liquidificador ou processador. Adicione os ovos, o azeite, o sal e bata até formar uma massa cremosa e homogênea. Transfira a massa para uma tigela e misture a cebola, a cenoura, a aveia, as sementes de abóbora, as amêndoas e as ervas. Acrescente o fermento e misture delicadamente. Distribua a massa em forminhas de silicone para muffin. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 20 a 25 minutos, até que os bolinhos estejam firmes e levemente dourados. Sirva em seguida.
