Lollapalooza 2026: 5 atrações imperdíveis que prometem agitar o festival 

O festival retorna ao Autódromo de Interlagos com um line-up diverso e nomes de peso da música internacional

Artistas globais e performances aguardadas marcam a próxima edição do Lollapalooza em São Paulo

O Lollapalooza Brasil já tem data para transformar São Paulo no epicentro da música ao vivo: 20, 21 e 22 de março de 2026, no Autódromo de Interlagos. Durante três dias, o espaço recebe um line-up que reúne estrelas globais e artistas em destaque, mantendo a proposta de diversidade sonora que consagrou o festival. Com estrutura grandiosa, múltiplos palcos e experiências que vão além dos shows, o evento promete movimentar a capital e atrair fãs de diferentes partes do país e do mundo para mais uma edição histórica.

A seguir, veja 5 atrações imperdíveis que prometem agitar o Lollapalooza Brasil 2026!

1. Sabrina Carpenter (20/03)

Sabrina Carpenter é um dos principais nomes da nova geração do pop e assume o palco com hits e novidades Imagem: lev radin | Shutterstock

Entre os principais nomes do pop atual, Sabrina Carpenter desembarca no Lollapalooza Brasil 2026 como uma das artistas mais aguardadas do line-up e uma das headliners da primeira noite. Com trajetória iniciada ainda na adolescência, ela construiu uma carreira sólida que ultrapassou as fronteiras do público jovem e a colocou no centro da música internacional, acumulando sucessos e consolidando uma identidade estética marcante.

Nos últimos dois anos, a cantora viveu um dos momentos mais intensos de sua trajetória, impulsionada por novos hits e pela bem-sucedida turnê “Short n’ Sweet”, que percorreu arenas ao redor do mundo. Agora, chega ao Brasil embalada também pelo álbum “Man’s Best Friend”, ampliando seu repertório com faixas inéditas. A expectativa é de um espetáculo vibrante, que equilibre grandes sucessos e novas apostas, reforçando sua conexão direta com o público e a força de seu momento artístico.

2. Deftones (20/03)

Deftones, ícone do metal alternativo, retorna ao Brasil com repertório que atravessa décadas Imagem: fornStudio | Shutterstock

Com uma trajetória que atravessa gerações, o Deftones construiu uma identidade única ao unir riffs pesados, climas etéreos e uma carga emocional intensa. Desde o fim dos anos 1980, a banda desafia padrões e transforma cada fase da carreira em uma nova exploração sonora, transitando entre o metal alternativo, nuances atmosféricas e camadas experimentais que marcaram profundamente o rock contemporâneo.

Após quase cinco anos sem lançar material inédito, o grupo abriu um novo capítulo em agosto de 2025 com o álbum “Private Music”, reafirmando a capacidade de se reinventar sem perder a essência. Esse ano, a apresentação ganha peso especial: será a primeira vez em uma década que o grupo volta ao país. A expectativa é de um encontro imperdível entre passado e presente, reunindo hinos que atravessaram décadas e as novas composições que renovam o repertório.

3. Skrillex (21/03)

O DJ Skrillex retorna ao festival com set explosivo e cheio de surpresas Imagem: Jgphotographydetroit | Shutterstock

Figura indispensável quando o assunto é música eletrônica, Skrillex construiu uma carreira marcada por reinvenção e impacto global. Vencedor de inúmeros Grammy Awards, ele ajudou a levar o dubstep ao centro da cultura pop e ampliou horizontes ao colaborar com artistas como Diplo, Justin Bieber e Kendrick Lamar. Sua identidade sonora transita por diferentes vertentes da cena eletrônica, sempre com intensidade, inovação e forte apelo visual.

Ele retorna ao festival como um dos nomes mais aguardados do line-up. Conhecido por transformar apresentações em experiências de grande escala, Skrillex deve entregar um espetáculo que combina potência, precisão e uma atmosfera contagiante. A expectativa é de um set envolvente, com construções crescentes e momentos de explosão que prometem tomar conta do Autódromo de Interlagos e manter o público conectado do primeiro ao último minuto.

4. Tyler, The Creator (22/03)

Tyler deve entregar um espetáculo intenso e cuidadosamente construído Imagem: agwilson | Shutterstock

Com uma trajetória que extrapola os limites do hip-hop, Tyler, The Creator se firmou como um dos artistas mais inventivos de sua geração. Dono de uma identidade estética singular e de produções que desafiam convenções, ele transformou cada projeto em um universo próprio — de “IGOR” a “Call Me If You Get Lost”, chegando ao recente “Don’t Tap the Glass” (2025). À frente do coletivo Odd Future, consolidou seu nome como força criativa que transita entre música, moda e direção artística.

No Lollapalooza Brasil 2026, a apresentação carrega um significado especial. Anunciado para a edição de 2018, o artista precisou cancelar sua participação na época por motivos pessoais. Agora, o reencontro com o público brasileiro acontece cercado de expectativa. Conhecido por performances que combinam narrativa visual, mudanças de atmosfera e presença de palco magnética, Tyler deve entregar um espetáculo intenso e cuidadosamente construído — um momento aguardado há anos por fãs que finalmente poderão vivenciar essa experiência ao vivo.

5. Lorde (22/03)

Sensibilidade e força poética marcam o retorno de Lorde ao Brasil Imagem: Christian Bertrand | Shutterstock

Desde que surgiu no cenário internacional com o sucesso “Royals”, Lorde se consolidou como uma das vozes mais singulares do pop contemporâneo. Dona de composições densas e olhar artístico apurado, a artista neozelandesa conquistou prêmios importantes, incluindo Grammys, ao transformar reflexões íntimas em canções que dialogam com diferentes gerações.

No festival desse ano, ela apresenta a “Ultrasound World Tour”, um espetáculo que percorre diferentes fases da carreira, reunindo faixas que marcaram o público e músicas do recém-lançado “Virgin” (2025). O disco inaugura uma etapa mais íntima e conceitual de sua trajetória. Em mensagem aos fãs, a cantora definiu o projeto como uma obra de estética luminosa e transparente, com escrita objetiva e livre de excessos, pensada para retratar sua feminilidade sob múltiplas perspectivas.