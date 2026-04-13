Netflix: lançamentos da semana entre 13 e 19 de abril de 2026 

Produções que exploram conflitos, sentimentos e mistérios marcam as estreias ao longo dos dias

Novas histórias chegam ao catálogo com suspense, emoção e relatos marcantes Imagem: Mouse family | Shutterstock

A Netflix apresenta uma nova leva de estreias que reúne produções de diferentes gêneros e formatos, entre séries, filmes e documentários. As novidades exploram histórias que vão do suspense ao drama, incluindo narrativas inspiradas em fatos e opções mais leves, ampliando as escolhas para públicos diversos. Com títulos chegando de forma gradual, o streaming oferece alternativas tanto para quem prefere maratonar quanto para quem gosta de assistir no próprio ritmo.

A seguir, veja os lançamentos da Netflix para esta semana!

1. Untold: Jail Blazers (14/04)

Em “Untold: Jail Blazers”, um time de basquete talentoso enfrenta polêmicas fora das quadras que marcam sua história Imagem: Reprodução digital | Netflix

O documentário apresenta um retrato do Portland Trail Blazers, franquia profissional da liga norte-americana de basquete, no começo dos anos 2000. Naquele período, a equipe reunia jogadores talentosos e resultados expressivos, mas também enfrentava uma sequência de controvérsias fora das quadras, o que levou ao apelido “Jail Blazers”.

A produção reúne depoimentos de atletas como Rasheed Wallace e outros integrantes do elenco, além de imagens de arquivo, para revisitar essa fase sob uma nova perspectiva. Ao longo do relato, o filme também discute o papel da imprensa e questões sociais que influenciaram a forma como o time foi percebido, trazendo uma análise mais ampla sobre fama, julgamento e contexto.

2. Reine sobre Mim (14/04)

Em “Reine sobre mim”, Charlie tenta reconstruir a própria vida após uma perda devastadora Imagem: Reprodução digital | SONY PICTURES

O filme acompanha Charlie Fineman (Adam Sandler), um homem que tenta lidar com um trauma profundo após perder a família nos atentados de 11 de setembro. Isolado e emocionalmente abalado, ele vive uma rotina solitária em Nova York, evitando qualquer contato com lembranças do passado.

Sua rotina ganha novos contornos ao reencontrar um antigo colega, Alan Johnson (Don Cheadle), que se aproxima com a intenção de ajudá-lo. A convivência entre os dois revela, aos poucos, caminhos possíveis para lidar com a dor, destacando o papel do apoio emocional e das relações na reconstrução de uma vida após o trauma.

3. Alguém tem que saber (15/04)

Em “Alguém tem que saber”, o desaparecimento de um jovem desencadeia uma busca cheia de mistérios e segredos Imagem: Reprodução digital | Netflix

Baseada em um caso real que repercutiu no Chile, a série acompanha a busca por respostas após o desaparecimento de um jovem, que mobiliza a sociedade e desafia as autoridades. A investigação avança em meio a incertezas, trazendo à tona indícios que ampliam o mistério e levantam suspeitas inesperadas.

Ao longo da trama, três figuras centrais conduzem a narrativa: uma mãe determinada a descobrir o que aconteceu com o filho, um investigador persistente que se recusa a encerrar o caso e um padre que carrega uma informação decisiva. Conforme essas histórias se entrelaçam, segredos vêm à tona e revelações passam a mudar completamente o rumo da busca pela verdade.

4. Ronaldinho Gaúcho (16/04)

Em “Ronaldinho Gaúcho”, a trajetória do jogador revela talento, conquistas e desafios dentro e fora de campo Imagem: Reprodução digital | Netflix

A série documental da Netflix sobre Ronaldinho Gaúcho revisita a trajetória de um dos atletas mais talentosos e carismáticos do futebol mundial. Desde a infância em um contexto simples no Brasil, a produção acompanha sua evolução até alcançar reconhecimento internacional, destacando momentos decisivos que impulsionaram sua carreira e o colocaram entre os grandes nomes do esporte.

Ao longo dos episódios, são relembradas suas passagens por clubes importantes e pela Seleção Brasileira, com foco em conquistas expressivas e jogadas memoráveis. A narrativa também abre espaço para aspectos fora de campo, trazendo bastidores, desafios pessoais e situações que marcaram sua vida, compondo um retrato mais completo e humano do jogador.

5. Dente-de-leão (16/04)

Em “Dente-de-leão”, dois agentes ajudam espíritos a resolverem pendências antes de seguirem para o pós-vida Imagem: Reprodução digital | Netflix

O anime acompanha o Departamento do Adeus da Federação dos Anjos do Japão, responsável por localizar espíritos que ainda vagam pelo mundo terreno e guiá-los para o pós-vida. Dentro dessa organização, Tetsuo Tanba e sua líder, Misaki Kurogane, fazem parte da Equipe Dente-de-Leão, encarregada de lidar diretamente com essas almas.

Diferentemente de outros agentes, a dupla prefere seguir um ritmo próprio, dedicando tempo a cada caso em vez de agir com pressa. Entre conversas, escuta atenta e abordagens pouco convencionais, eles ajudam os espíritos a enfrentarem arrependimentos e resolverem pendências que os impedem de partir. Misturando emoção, reflexões e toques de comédia, a história mostra que até mesmo uma missão ligada à despedida pode ser conduzida com sensibilidade e leveza.

6. O curioso caso de Benjamin Button (17/04)

Em “O curioso caso de Benjamin Button”, um homem vive o tempo ao contrário enquanto constrói relações marcantes Imagem: Reprodução digital | WARNER BROS.

A história acompanha Benjamin Button (Brad Pitt), um homem que nasce com aparência envelhecida e, ao longo dos anos, passa a rejuvenescer. Criado em Nova Orleans, ele cresce em um ambiente cercado por idosos, desenvolvendo uma percepção única sobre o tempo, os ciclos da vida e o significado das despedidas.

Durante sua trajetória, Benjamin vive experiências marcantes e constrói vínculos profundos, especialmente com Daisy (Cate Blanchett). Enquanto ela segue o fluxo natural da existência, ele trilha o caminho inverso, o que transforma esse encontro em algo delicado e inevitavelmente passageiro. Entre reencontros e distâncias impostas pelo tempo, a relação dos dois revela a intensidade dos sentimentos e os desafios de amar quando os caminhos não seguem na mesma direção.

7. A história de um Gorila com David Attenborough (17/04)

Em “A história de um Gorila com David Attenborough”, a vida do gorila Pablo revela os ciclos e desafios da natureza ao longo dos anos Imagem: Reprodução digital | Netflix

O documentário apresenta o olhar do naturalista David Attenborough sobre a trajetória de Pablo, um gorila que ele acompanhou desde os primeiros anos de vida. A produção mostra o desenvolvimento do animal até atingir a fase adulta, revelando mudanças de comportamento, liderança e convivência dentro do grupo.

Intercalando registros de diferentes momentos, a obra também observa as novas gerações que surgem a partir dessa linhagem, ampliando a perspectiva sobre a continuidade da espécie. Com uma abordagem sensível, o documentário destaca a importância da conservação e oferece um retrato envolvente da vida selvagem e de seus ciclos.