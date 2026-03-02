Netflix: lançamentos da semana entre 3 e 8 de março de 2026

Veja quais são as obras que se destacam entre as estreias e prometem agradar diferentes perfis de público

De produções sobrenaturais a romances contemporâneos e documentários científicos, março chega com histórias que prometem prender a atenção do início ao fim Imagem: Reprodução digital | Warner Bros.

Entre universos sobrenaturais, romances contemporâneos e produções que resgatam franquias marcantes, os lançamentos da Netflix na primeira semana de março reúnem novas temporadas de séries já conhecidas pelo público e estreias que ampliam o catálogo em diferentes gêneros.

Do humor com toque fantástico às narrativas mais intensas, as novidades transitam entre entretenimento e reflexão. Também há espaço para produções que exploram grandes momentos da humanidade, descobertas científicas e temas que transformam a forma como vemos o mundo. Seja para quem busca uma série para maratonar ou apenas atualizar a lista de filmes para assistir, a semana promete opções para todos os estilos.

A seguir, confira os lançamentos da Netflix na primeira semana de março!

1. Teen Wolf – 1ª a 6ª temporada – 04/03

Em “Teen Wolf”, Scott McCall enfrenta ameaças sobrenaturais enquanto tenta equilibrar poderes recém-descobertos e os desafios da adolescência Imagem: Reprodução digital | MTV, MGM Television

Criada por Jeff Davis, a série acompanha Scott McCall, um adolescente comum que tem a vida transformada após ser mordido por um lobisomem. A partir desse evento, ele passa a lidar não apenas com novas habilidades sobrenaturais, mas também com responsabilidades e perigos inesperados.

Enquanto tenta manter uma rotina escolar relativamente normal, Scott se vê envolvido em conflitos que ameaçam sua cidade. Ao longo das seis temporadas, a trama amplia o universo fantástico com diferentes criaturas e alianças improváveis. A narrativa equilibra ação, drama e romance, explorando amadurecimento, amizade e identidade em meio a batalhas intensas.

2. Namorado por Assinatura – 06/03

Em “Namorado por Assinatura”, um acordo para fingir um relacionamento acaba despertando sentimentos reais e colocando expectativas amorosas à prova Imagem: Reprodução digital | Netflix

Estrelada por Jisoo, integrante do grupo de k-pop BLACKPINK, a série apresenta uma jovem que decide contratar um acompanhante para fingir ser seu parceiro em compromissos sociais e eventos formais. A proposta inicial é prática: evitar cobranças familiares e constrangimentos públicos.

No entanto, à medida que a convivência se intensifica, sentimentos inesperados começam a surgir. A produção aposta em situações leves e diálogos bem-humorados para desenvolver a relação entre os protagonistas. Ao mesmo tempo, levanta questionamentos sobre autonomia, expectativas sociais e idealizações amorosas.

3. Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice – 06/03

No longa “Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice”, o universo excêntrico criado nos anos 1980 ganha novos conflitos sobrenaturais Imagem: Reprodução digital | Warner Bros.

Dirigido por Tim Burton, o longa dá continuidade ao universo apresentado no clássico “Beetlejuice” (1988). A nova história revisita personagens icônicos enquanto uma nova geração passa a lidar com acontecimentos sobrenaturais inesperados. O enredo mantém o humor excêntrico e o visual estilizado característicos da obra original. Ao mesmo tempo, introduz conflitos que ampliam a mitologia envolvendo o irreverente fantasma. A produção combina elementos de comédia e fantasia sombria, equilibrando nostalgia e renovação. O resultado é uma trama que dialoga tanto com antigos fãs quanto com novos espectadores.

4. Os Dinossauros – 06/03

Em “Os Dinossauros”, a trajetória de 165 milhões de anos dessas criaturas é revisitada com base em descobertas científicas recentes Imagem: Reprodução digital | Netflix

A minissérie documental da Netflix apresenta um panorama sobre o domínio dos dinossauros na Terra ao longo de aproximadamente 165 milhões de anos. Com produção executiva de Steven Spielberg e narração de Morgan Freeman, a obra combina rigor científico e recursos visuais avançados para reconstruir diferentes espécies e seus habitats.

Ao longo dos episódios, especialistas analisam descobertas paleontológicas que ajudam a compreender a evolução desses animais e as transformações ambientais que marcaram o período. A narrativa percorre desde os primeiros dinossauros até os eventos que levaram à extinção em massa, contextualizando mudanças climáticas e impactos geológicos.

5. A Mulher Invisível – 07/03

No filme “A Mulher Invisível”, um romance inusitado revela como idealizações podem distorcer a forma de enxergar o amor e a própria realidade Imagem: Reprodução digital | Warner Bros.

Dirigido por Cláudio Torres e inspirado na obra de Rui Vilhena, o filme brasileiro acompanha um homem recém-separado que passa a se relacionar com uma mulher que, aparentemente, só ele consegue ver. A narrativa utiliza o elemento fantástico para explorar solidão e frustração afetiva. Entre situações cômicas e momentos mais introspectivos, a trama questiona a idealização de parceiros e as expectativas projetadas nos relacionamentos. O roteiro equilibra humor e drama ao desenvolver o processo de amadurecimento do protagonista. A produção se destaca por combinar leveza narrativa com reflexões sobre autoconhecimento e realidade emocional.