O impacto dos fogos de artifício nos animais: o que você precisa saber
Além de cães e gatos, animais silvestres e de fazenda também podem sofrer estresse severo
As celebrações de fim de ano costumam trazer alegria para as pessoas, mas representam um desafio significativo para o bem-estar animal. O barulho intenso gerado pelos fogos de artifício interfere no comportamento de diversas espécies, provocando medo, fuga, desorientação e até acidentes.
Ranna Sousa, coordenadora do curso de Medicina Veterinária da Faculdade Anhanguera, destaca que, desde cachorros e gatos, que são os principais animais domésticos, até animais de fazendas e silvestres podem sofrer durante esse período do ano.
“A sensibilidade auditiva dos pets, como gatos e cães, pode levar a reações extremas de medo e ansiedade, enquanto animais silvestres e de fazenda podem sofrer estresse severo, resultando em comportamentos perigosos e problemas de saúde”, comenta.
Para reduzir esses danos, é importante adotar medidas que tornem o ambiente mais estável e seguro. “Promover a conscientização sobre os efeitos negativos dos fogos pode incentivar práticas alternativas de celebração, garantindo o bem-estar de todos os animais durante as festividades”, reforça a docente.
A seguir, entenda como os fogos de artifício impactam diferentes espécies:
1. Cachorros
Os cachorros são conhecidos por sua sensibilidade auditiva e os fogos de artifício causam medo extremo, ansiedade e estresse. Os ruídos altos e inesperados podem levar a comportamentos como tremores, latidos excessivos, tentativa de fuga e até problemas de saúde como taquicardia e convulsões.
2. Gatos
Embora os gatos também sejam afetados pelos fogos de artifício, suas reações costumam ser menos visíveis. Eles tendem a se esconder em lugares seguros quando estão assustados, mas o estresse causado pelos ruídos pode levar a problemas comportamentais e de saúde, como perda de apetite e agressividade.
3. Animais silvestres
Os animais silvestres são especialmente vulneráveis aos fogos de artifício. Aves podem abandonar seus ninhos, deixando ovos e filhotes desprotegidos. Mamíferos, como coelhos e veados, podem entrar em pânico e fugir, aumentando o risco de acidentes. Além disso, o estresse causado pelos fogos costuma afetar a reprodução e a sobrevivência desses animais.
4. Animais de fazenda
Animais de fazenda, como cavalos, vacas e galinhas, também podem ser impactados negativamente pelos fogos de artifício. O barulho causa pânico e é capaz de levar a comportamentos perigosos, como tentativas de fuga e colisões. Em casos extremos, o estresse afeta a produção de leite e ovos.
