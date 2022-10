Outubro Rosa: veja como fazer o autoexame de mama

Procedimento ajuda a detectar possível câncer de mama e aumenta as chances de sucesso no tratamento contra a doença

Autoexame é uma forma importante de detectar anormalidades Imagem: Shutterstock

O câncer de mama é o tipo de tumor que mais afeta mulheres e que mais causa morte entre elas. No entanto, as chances de sucesso no tratamento aumentam quando ele é diagnosticado precocemente. E uma das formas de fazer isso é por meio do autoexame.

Por mais que ele não substitua os exames clínicos regulares, é uma forma muito importante de detectar logo que alguma anormalidade aparece. Por isso, a Dra. Maira Caleffi, médica mastologista e presidente da Federação Brasileira Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama (FEMAMA), ensina como realizar o autoexame. Confira!

Conheça as mamas

O autoexame é a melhor forma de conhecer as suas próprias mamas pelo toque. Esse conhecimento fica completo com o auxílio dos exames de imagem, que devem ser feitos regularmente conforme indicação do seu médico.

Como fazer a autopalpação?

Use a parte de baixo dos três dedos do meio. Além da mama, toque a região próxima ao ombro, pescoço e axila.

Observar a mama em frente ao espelho é uma das formas de realizar o autoexame (Imagem: Shutterstock

Em frente ao espelho

Coloque as mãos atrás do pescoço, projetando o peito para frente até sentir o esforço dos músculos peitorais. Nesta posição, observe bem suas mamas, verificando a existência de alterações na forma ou no contorno.

No chuveiro

Levante o braço esquerdo e, com a mão direita, toque a mama esquerda, observando a existência de nódulos ou algum endurecimento. Pressione suavemente, fazendo círculos cada vez menores, da axila até os mamilos. Faça o mesmo com a mama direita.

Deitada (para mulheres com seios grandes)

Faça a autopalpação da mama esquerda colocando uma almofada ou toalha enrolada embaixo do ombro. Estenda o braço atrás da cabeça e realize a palpação da sua mama, conforme os passos descritos anteriormente. Repita o movimento na mama direita.

Alterações que merecem atenção

Região mais quente, inchada ou escura da mama;

Caroço, endurecimento ou engrossamento;

Mudança da forma ou tamanho da mama;

Inversão do mamilo (quando o bico se volta para dentro), caso você não tivesse isso anteriormente;

Covinha ou enrugamento da pele;

Dor contínua em alguma parte da mama que não cede naturalmente;

Vermelhidão, coceira ou descamação do mamilo;

do mamilo; Secreção do mamilo que inicia repentinamente.

Procure seu médico, ou posto de saúde, imediatamente se perceber qualquer uma dessas alterações na mama.