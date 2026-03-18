Páscoa: 5 orações para trazer paz, fé e esperança

Veja preces para fortalecer laços familiares, aliviar fardos emocionais e restaurar a esperança diante das dificuldades

A Páscoa é um convite para desacelerar, refletir e se reconectar com Deus, e a oração se torna um caminho para renovar a fé Imagem: Billion Photos | Shutterstock

Celebrada há milênios pelo povo cristão, a Ressurreição de Jesus Cristo representa vitória sobre a morte, a libertação do pecado e a promessa divina de vida eterna — um momento único para reconectar-se ao Criador.

Abrir o coração por meio da oração fortalece laços familiares, alivia fardos emocionais e restaura a esperança diante das dificuldades. Cada palavra dirigida a Deus carrega poder transformador, capaz de mudar perspectivas e trazer consolo genuíno para a alma cansada. Veja, a seguir, cinco orações de Páscoa para trazer paz, fé e esperança:

1. Oração da ressurreição

Deus, nosso Pai, cremos na ressurreição da carne, pois tudo caminha para a definitiva comunhão convosco. É para a vida, não para a morte, que fomos criados, pois, como sementes que se guardam na palha, nós nos guardamos para a ressurreição.

Temos certeza de que Vós nos ressuscitareis no último dia, pois, na vida dos Vossos santos, tais promessas se confirmaram. O Vosso reino já está acontecendo no meio de nós, porque cada vez mais aumenta no homem a sede e a fome de justiça e de verdade, bem como a indignação contra toda forma de mentira.

Temos certeza de que todos os nossos medos serão vencidos; toda dor e sofrimento serão mitigados, porque Vosso Anjo, nosso Defensor, nos escudará contra todo mal.

Cremos que Vós sois o Deus vivo e verdadeiro, porque os tronos caem, os impérios se sucedem, os prepotentes se calam, os espertos e velhacos tropeçarão e ficarão mudos, mas Vós permaneceis conosco para sempre.

Que nos proteja na Nova Vida, hoje e sempre.

2. Oração de gratidão pela salvação

Meu Senhor!

Obrigado por enviar o Vosso Filho e preparar o caminho para que nossas vidas sejam libertadas por meio do exemplo dele. Obrigado por aquilo que este dia representa: o início da minha caminhada em direção ao poder da Cruz, à vitória da Ressurreição. Cremos na rica verdade de que Jesus é verdadeiramente o nosso Rei dos reis.

Nós Vos damos louvor e honra porque Vossos caminhos são justos e verdadeiros. Nós Vos damos adoração porque Vós sois Santo e Justo. Declaramos que o Vosso amor permanece firme para sempre, pois a Vossa bondade perdura eternamente.

Obrigado por Vossos caminhos serem muito maiores do que os nossos e por Vossos pensamentos serem mais profundos do que os nossos pensamentos. Jesus Cristo, obrigado por terdes um plano para redimir-nos. Obrigado por fazerdes todas as coisas novas. Obrigado por Vosso rosto estar voltado para os justos, Vós que ouvis nossas orações, nossos sofrimentos e conheceis nossos corações.

Ajudai-nos a permanecer fortes e fiéis a Ti. Ajudai-nos a não seguir a voz da multidão, mas a aproximar-nos de Vós para ouvir os Vossos sussurros.

Louvado sejais, bendito sejais, Senhor! Obrigado por reinardes supremo, e nós somos mais que vencedores pelo dom de Cristo!

Amém!

Entre palavras simples e fé sincera, a oração se torna um caminho para encontrar paz interior neste tempo de Páscoa Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

3. Oração para o domingo de Páscoa

Jesus Cristo ressuscitado, da morte vencedor, pela Tua vida e amor, deste-nos a luz de Nosso Senhor. Na Páscoa, o Céu à Terra uniste e os nossos pecados redimiste. Por Ti, abriram-se as portas dos Céus.

E nós, que Te amamos e bendizemos, a Tua proteção e compaixão agora temos. Que o Teu tão puro amor em nós renasça e que das maiores dores nos liberte; que haja harmonia e paz com a Tua graça e que o melhor de nós em nós desperte.

Amém!

4. Oração de esperança na ressurreição

Querido Senhor Jesus Cristo, por sua esplendorosa e magnífica ressurreição, rompeu os grilhões da morte e ressuscitou da sepultura como vencedor. Reconciliastes o céu e a terra. Nossa vida não tinha esperança de felicidade eterna antes de nos redimir. Sua ressurreição lavou nossos pecados, restaurou nossa inocência e nos trouxe alegria.

Quão inestimável é a ternura do seu amor! Amém!

5. Oração pascal de renovação e alegria

Bom e misericordioso Deus,

Nosso mais glorioso Criador,

Nós te louvamos por uma vida ainda maior, sinal de vida nova: a ressurreição de Vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que celebramos especialmente neste tempo.

A tristeza e o desespero de sua morte deram lugar à brilhante promessa da imortalidade. Pois a Ressurreição é a nossa garantia de que a justiça triunfará sobre a traição, a luz vencerá as trevas e o amor vencerá a morte.

Nós Te louvamos neste tempo pascal. Muda nossas vidas, muda nossos corações, para sermos mensageiros da alegria e da esperança pascal.

Fazemos nossa oração de Páscoa por Jesus Cristo, nosso Senhor, ressuscitado para sempre. Amém.