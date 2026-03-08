Peixe assado no forno: 3 receitas fáceis e saborosas para o almoço de domingo

Veja como preparar opções deliciosas e surpreender toda família

Filé de salmão assado Imagem: Karl Allgaeuer | Shutterstock

Domingo é dia de caprichar no almoço. E nada deixa a refeição mais gostosa do que um peixe assado saindo quentinho do forno. Seja inteiro, em filés ou em postas, ele sempre garante sabor e aquele toque especial que transforma o momento em algo único. Além disso, é uma ótima escolha para o prato principal, pois é nutritivo, rico em proteínas e ômega 3 que fortalecem a saúde de forma natural.

A seguir, confira 3 receitas fáceis de peixe assado no forno!

1. Filé de salmão assado

Ingredientes

800 g de filé de salmão

2 colheres de sopa de mel

1 colher de chá de chili em pó

1 colher de chá de páprica doce

1 colher de sopa de azeite de oliva

Suco de 1/2 limão

2 batatas cortadas em rodelas

1 cebola-roxa cortada em pétalas

200 g de tomate-cereja

1 pimentão vermelho cortado em tiras

2 dentes de alho picados

2 pimentas dedo-de-moça

Ramos de tomilho, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o mel, o chili em pó, a páprica, o azeite, o alho, o sal, a pimenta-do-reino e o suco de limão até formar uma marinada homogênea. Passe essa mistura cuidadosamente sobre todo o filé, garantindo que ele fique bem coberto, e reserve. Para os legumes, disponha as batatas, a cebola, os tomates-cereja e as pimentas dedo-de-moça em uma assadeira grande.

Regue tudo com azeite, tempere com sal, pimenta-do-reino e distribua ramos de tomilho por cima. Em seguida, coloque o filé de salmão sobre os legumes, deixando que parte da marinada escorra e envolva os vegetais. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 25 a 30 minutos, até que o salmão esteja dourado por cima e macio por dentro, enquanto os legumes ficam levemente caramelizados. Sirva em seguida.

Truta assada com limão Imagem: Dariienko Andrii | Shutterstock

2. Truta assada com limão

Ingredientes

500 g de postas de truta

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Suco de 1 limão-siciliano

Raspas de 1 limão-siciliano

2 dentes de alho picados

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere as postas de truta com o sal, a pimenta-do-reino, o alho e o suco de limão, deixando que absorvam os sabores por 15 minutos. Unte uma assadeira com um fio de azeite e coloque as postas na assadeira. Distribua as raspas de limão-siciliano, garantindo que cada posta fique aromática. Leve ao forno preaquecido a 100 °C por cerca de 20 a 25 minutos, até que a superfície esteja levemente dourada e a carne, macia e suculenta por dentro. Retire do forno e sirva.

3. Tilápia assada com batata

Ingredientes

500 g de filé de tilápia

4 batatas descascadas e cortadas em rodelas

2 tomates picados

1/2 pimentão cortado em tiras

1 cebola cortada em cubos

1 colher de sopa de alcaparras

2 dentes de alho espremidos

Azeite, sal e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés de tilápia com sal e alho, deixando que absorvam os sabores enquanto prepara os vegetais. Em uma tigela, misture o tomate, a cebola, o pimentão e as alcaparras. Depois, acrescente o cheiro-verde e reserve.

Unte um refratário com azeite e forre o fundo com as batatas, formando uma camada uniforme. Sobre elas, coloque os filés de tilápia e distribua por cima a mistura de vegetais, regando generosamente com azeite. Leve ao forno preaquecido a 180°C por cerca de 30 a 40 minutos, até que o líquido que se forma no fundo do refratário evapore e a superfície fique dourada e apetitosa. Sirva quente.